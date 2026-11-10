Deutschlandticket-Kunden müssen bis 30. November klicken – sonst ist das Abo ab Januar weg

Deutschlandticket 2027: Bahn-Kunden müssen der Erhöhung auf 66,80 Euro bis 30. November zustimmen, sonst endet das Abo. So klappt es im DB Navigator.

Deutschlandticket bei der Bahn: Abonnenten müssen der Preiserhöhung auf 66,80 Euro bis 30. November im DB Navigator oder im Abo-Portal zustimmen. Sonst endet das Abo zum Jahresende. (Symbolbild)

Am 1. Januar ist für viele Bahn-Kunden das Deutschlandticket weg. Gekündigt haben sie es nicht. Sie haben nur eine E-Mail übersehen.



Die Deutsche Bahn verlangt von ihren Abonnenten bis zum 30. November eine aktive Zustimmung zum neuen Preis. Wer nicht reagiert, dessen Abo endet am 31. Dezember. So steht es auf der FAQ-Seite der Bahn.



Das Kuriose daran: Es ist voraussichtlich das letzte Mal. Ab 2027 will die Bahn bei Preisänderungen keine Zustimmung mehr einholen.

Deutschlandticket 2027: 66,80 Euro statt 63 Euro

Zum 1. Januar 2027 steigt der Preis um 3,80 Euro auf 66,80 Euro im Monat. Das hat die Verkehrsministerkonferenz am 30. September bekanntgegeben. Erstmals ergibt sich der Preis aus einem Index, der Personal-, Energie- und allgemeine Kosten abbildet.



Die Bahn führt zugleich ergänzende Tarifbedingungen ein. Kunden müssen beidem zustimmen, dem Preis und den Bedingungen.

Bin ich betroffen? So prüfen Sie es

Entscheidend ist, wo Sie das Abo abgeschlossen haben. Haben Sie es über bahn.de oder den DB Navigator bestellt, ist die Bahn Ihr Vertragspartner. In der Bestätigungsmail und im Abo-Portal steht, mit wem Sie den Vertrag haben.



Die Zustimmung brauchen alle Bahn-Abos, die vor dem 15. Oktober 2026 bestellt wurden. Wer später bestellt hat, wurde schon beim Kauf über den neuen Preis informiert. Bei ihm läuft das Abo automatisch weiter.



Klicken muss die Person, die das Abo bestellt hat. Hat also die Mutter das Ticket für ihren Sohn abgeschlossen, ist sie am Zug. Der Sohn kann im eigenen Account nichts tun.



Auch Jobtickets der Bahn fallen grundsätzlich unter die Regel. Eine Ausnahme gilt, wenn der Arbeitgeber den Abopreis komplett zahlt. Im Zweifel weiß die Personalabteilung mehr.

Deutschlandticket verlängern: So stimmen Sie zu

Im Abo-Portal: Mit dem bahn.de-Account anmelden, das Deutschlandticket öffnen und auf „Vertragsänderung zustimmen“ klicken.



Im DB Navigator: Das Ticket mit dem QR-Code öffnen, unten das Menü mit den drei Punkten antippen und „Vertragsänderung zustimmen“ wählen. Fehlt der Punkt, führt „zum Abo-Portal“ weiter.



Danach heißt der Button „Vertragsänderung einsehen“. In der App kann es bis zu 48 Stunden dauern, bis der neue Status erscheint.



Eine einmal erteilte Zustimmung lässt sich aus technischen Gründen nicht widerrufen. Wer das Ticket 2027 vielleicht nicht mehr braucht, sollte also vorher kurz nachdenken.

Frist verpasst: So retten Sie das Abo noch

Wer bis 30. November nicht zustimmt oder ablehnt, verliert das Abo zum 31. Dezember. Extra kostet das nichts.



Bis Silvester gibt es noch einen Ausweg. Unter „Abo reaktivieren“ im Portal oder in der App läuft das Ticket zum neuen Preis weiter. Ab Januar bleibt nur eine neue Bestellung.



Teuer wird es, wer im Januar ohne gültiges Abo kontrolliert wird. Dann werden mindestens 60 Euro erhöhtes Beförderungsentgelt fällig.

Deutschlandticket kündigen: Letzter Termin 10. Dezember

Wer 2027 aussteigen will, muss bei der Bahn nur nicht zustimmen. Ansonsten gilt die normale Kündigungsfrist bis zum 10. eines Monats zum Monatsende. Für den Ausstieg zum Jahresende ist das der 10. Dezember.



Ob sich die 66,80 Euro noch lohnen, hängt davon ab, wie oft man fährt. Für Berlin rechnet es der Deutschlandticket-Rechner des Berliner Kurier durch.

Deutschlandticket bei Verkehrsbetrieben: Hier gelten eigene Regeln

Viele Verkehrsbetriebe und Verbünde verkaufen das Ticket selbst und verwalten die Abos auch selbst. Bei manchen läuft das Abo zum neuen Preis automatisch weiter, andere verlangen ebenfalls eine Zustimmung.



Wer nicht bei der Bahn bestellt hat, sollte deshalb Post und App seines Anbieters genau prüfen. Gerade Mails zu Vertragsänderungen landen gern im Spam-Ordner.



In Berlin laufen die Abos der BVG nach Medienberichten ohne Zustimmung weiter. Die S-Bahn Berlin verlangt demnach von ihren Bestandskunden ebenfalls eine Zustimmung bis 30. November. Zum Januar werden in Berlin und Brandenburg außerdem die übrigen VBB-Tickets teurer.

Ab 2027 entfällt die Zustimmung bei der Bahn

Künftig will die Bahn Preisänderungen nur noch mitteilen, ohne um Zustimmung zu bitten. Das Kündigungsrecht bleibt.



Für dieses Jahr gilt die Frist aber noch. Bis zum 30. November bleiben knapp drei Wochen.

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