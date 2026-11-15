Gegen die Niederlande trägt das DFB-Team in Berlin zum letzten Mal die drei Streifen. Der Wechsel zu Nike hat finanzielle Gründe.

Der Karton war voller schwarzer Kappen, als Jürgen Klopp im September zu seiner ersten Kadervorstellung als Bundestrainer erschien. Auf jeder stand in goldenen Buchstaben „Einer von 83 Millionen“, darüber das Adidas-Logo in Schwarz-Rot-Gold. Wer einen überraschenden Namen im Kader errate, dürfe sich eine nehmen, scherzte Klopp.



Aus der Kappe wurde sein Markenzeichen, die Idee stammte von ihm selbst. Ursprünglich waren 500 Stück für Freunde, Familie und Partner gedacht, wegen der großen Nachfrage ist sie seit dem 10. November im Handel. Am Montag dürfte Klopp sie zum letzten Mal an der Seitenlinie tragen.

Letztes Spiel in Adidas: DFB-Team gegen die Niederlande in Berlin

Wenn die deutsche Mannschaft im Berliner Olympiastadion gegen die Niederlande antritt (20.45 Uhr, ARD), trägt sie zum letzten Mal die drei Streifen. Vom 1. Januar 2027 an rüstet Nike den DFB aus, zunächst bis Ende 2034. Nach mehr als 70 Jahren und vier WM-Titeln im Adidas-Look endet eine Verbindung, die für viele Fans zur Nationalmannschaft gehörte wie Schwarz-Rot-Gold.



Die Spieler verabschiedeten sich auf ihre Weise. Vor dem Abflug nach Belgrad standen sie in Herzogenaurach beim Fest für die Adidas-Belegschaft an den Foodtrucks und gaben Essen aus. „Eine Ära geht zu Ende. Es ist das letzte Mal mit den drei Streifen“, sagte Niclas Füllkrug, der sein Trikot danach mit nach Hause nehmen will.

Schwarzes Abschiedstrikot: Adidas blickt zurück

Adidas hat für den Abschied Schwarz gewählt. Das letzte Trikot trägt goldene Rautenlinien, das Trefoil-Logo und den DFB-Adler, der zwischen 1978 und 1996 auf der Brust saß. Rot fehlt ganz. Der Hersteller erinnert an die Jahre, in denen er und der Verband gemeinsam gewannen.



Auch zuletzt traf Adidas den Geschmack der Fans. Das pinke Auswärtstrikot zur Heim-EM 2024, vorab heftig diskutiert, wurde zum meistverkauften der DFB-Geschichte. Das dunkelblaue zur WM 2026 verkaufte sich nach Angaben von Adidas-Chef Björn Gulden dann sogar noch besser.

Nike-Trikot geleakt: Warum die Fans enttäuscht sind

Umso kühler fiel die Reaktion auf den Nachfolger aus. Ein für Leaks bekanntes Portal veröffentlichte in der vergangenen Woche Fotos des angeblich ersten Nike-Heimtrikots: weiß, schwarzer Kragen, Schwarz-Rot-Gold nur innen im Nacken. Bestätigt haben das weder der DFB noch Nike.



In den sozialen Netzwerken überwog der Spott. Manche Fans verglichen den Entwurf mit dem Werbe-Shirt, das ein Vergleichsportal während der Heim-EM verschenkte, andere wünschten sich Adidas zurück. Zeigen darf Nike das Trikot ohnehin erst ab dem 1. Januar, das Weihnachtsgeschäft gehört ein letztes Mal Adidas.

DFB-Wechsel zu Nike: Rund 100 Millionen Euro im Jahr

Die Gründe für den Wechsel sind nüchtern. Nike zahlt dem Verband Berichten zufolge rund 100 Millionen Euro im Jahr, etwa das Doppelte dessen, was Adidas zuletzt überwies.



Der DFB hat teure Jahre hinter sich. Die Sommermärchen-Affäre kostete ihn rund 22,5 Millionen Euro an Steuernachzahlungen, die Kosten für den neuen Campus in Frankfurt am Main summierten sich auf 180 Millionen Euro, das Vorrunden-Aus bei der WM 2022 kostete Prämien in Millionenhöhe. Im Sommermärchen-Prozess warf die Richterin dem Verband zudem „Anwaltskosten in astronomischer Höhe“ vor.



Als der Wechsel im März 2024 bekannt wurde, war die Empörung trotzdem groß. Der damalige Wirtschaftsminister Robert Habeck nannte Adidas und Schwarz-Rot-Gold „ein Stück deutscher Identität“.

Deutschland gegen Niederlande: Endspiel um das Viertelfinale

Sportlich geht es am Montag um mehr als Nostalgie. Nach dem 3:1 in Serbien reicht ein Sieg gegen die Niederlande für das Viertelfinale der Nations League. Klopp sprach von einem Endspiel, auf das er sich freue.



Gegen die Niederlande feierte das schwarze Trikot im September in Amsterdam Premiere, gegen sie verabschiedet es sich nun. Die Niederländer spielen längst in Nike. Gewinnt Klopps Team, endet die lange Geschichte so, wie viele ihrer Kapitel geendet haben: mit einem deutschen Sieg in drei Streifen.

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