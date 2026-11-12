So langsam wird es ernst für Jürgen Klopp und den DFB. Zum Start im September übte sich die deutsche Fan-Seele noch in Geduld. Schließlich hatte der Bundestrainer damals kaum Zeit gehabt. In den gut zwei Wochen, die er zur Verfügung hatte, wollte er 44 Spieler kennenlernen. So gut wie jeder deutsche Profifußballer, der sich zu Saisonbeginn gut präsentiert hatte, durfte sich dem Bundestrainer zeigen. Die Erkenntnisse waren sicher zahlreich, die sportlichen Ergebnisse überschaubar.



Ein Sieg, zwei Unentschieden und eine Niederlage: Das war die Bilanz aus den vier Spielen dieser XXL-Länderspielpause. In der Nations League steht die deutsche Nationalelf auf dem dritten Platz ihrer Gruppe. Nun, da Klopp zu seinem zweiten „Camp“, wie er die Spielphase nennt, eingeladen hat, sollten die nächsten Siege folgen.

Die besten sind alle da – also auch Füllkrug

Für die Spiele am Freitagabend (20:45 Uhr) in Serbien und Montagabend (20.45 Uhr) in Berlin gegen die Niederlande hat Klopp also Experimente vermieden. Die vermeintlich besten Spieler stehen im Kader und werden wohl nun auch erstmals gemeinsam auf dem Platz stehen.



Nico Schlotterbeck, Joshua Kimmich, Florian Wirtz und Kai Havertz dürften zunächst die Achse bilden, um die herum Klopp den Rest der Mannschaft zusammenstellen wird. Keiner von ihnen verkörpert die neue Win-Now-Mentalität, die Klopp bei dieser Nominierung im Kopf gehabt haben muss, so sehr wie Niclas Füllkrug.



Der Werderaner ist der derzeit beste deutsche Stürmer, gemessen an Toren. Er führt mit neun Treffern die Torjägerliste der Bundesliga an und ist vielleicht in der Form seines Lebens. Dass er aber eigentlich zu alt sei für die langfristige Planung mit Blick in Richtung Europameisterschaft 2028, hatte Klopp aber selbst betont. „Er ist 33, da kann ich nichts für“, hatte er vor der Nominierung gesagt. Dass er sich trotzdem für den Stürmer entschieden hat, begründete er wie folgt: „Wenn morgen EM wäre, dann wäre er dabei.“



Nun ist natürlich nicht morgen WM oder EM, wie Klopp selbst bemerkte. Aber seine Worte unterstreichen, welche Bedeutung der Bundestrainer den kommenden zwei Spielen zuschreibt. Er muss eben jetzt gewinnen. Denn verliert die DFB-Elf die nächsten zwei Spiele, droht der Abstieg aus der Nations League A. Für Platz zwei und den damit verbundenen Einzug ins Viertelfinale bräuchte es mindestens einen Sieg und ein Unentschieden aus den beiden kommenden Spielen. Mit sechs Punkten wäre sogar noch der Gruppensieg möglich.

Zu alt? Füllkrug erinnert an Vorbild Klose

Also ist Füllkrug dabei. Der ist „froh, wieder dabei zu sein“, und freut sich unter Jürgen Klopp trainieren zu dürfen. Besonders gefällt ihm aber auch das Souvenir, das er nach den Spielen wieder mit nach Bremen nehmen will. „Ich habe mich schon darauf gefreut, dieses besondere schwarz-weiße Trikot mit den drei Streifen drauf, in dem jetzt eine Ära enden wird, noch mal zu tragen, mit nach Hause zu nehmen und in meinen Schrank zu hängen“, sagte er auf der Pressekonferenz des DFB, als er darauf angesprochen wurde, dass es die letzten Spiele in Trikots von Ausrüster Adidas sein werden.



Unabhängig von dieser Randgeschichte aber will Füllkrug sportlich wichtig sein. Von seinem Alter will er sich dabei nicht einschränken lassen. Warum auch? Schließlich gibt es ein besonders prominentes Beispiel dafür, dass ein Stürmer auch im hohen Fußballeralter noch wichtig für den DFB sein kann.



Der Werder-Stürmer denkt da an Miroslav Klose. Der war „mein Vorbild, als ich ein Kind war“, sagte Füllkrug und verwies auf dessen Alter, als Deutschland 2014 Weltmeister wurde. Klose war 36 und spielte eine entscheidende Rolle auf dem Weg zum Titel. Füllkrug wäre bei der EM „erst“ 35.



Da soll der Fokus aber noch nicht liegen. Deutschland muss schließlich jetzt gewinnen. Ein Sieg in Serbien wäre ein guter Auftakt ins jetzige „Camp“. Das 2:0 in München im Hinspiel ist immerhin der einzige Sieg von Jürgen Klopp beim DFB gewesen. Und es war das einzige Spiel, in dem die Mannschaft den meisten Fans wirklich Spaß bereitet hat.

Serbien ohne Fans und Stars gegen Deutschland

Das Rückspiel im Rajko-Mitić-Stadion bringt nicht nur eine lange Anreise mit sich, sondern auch die für Profis ungewohnten Umstände eines Geisterspiels. Es ist die Strafe, die der Europäische Fußballverband Uefa wegen rassistischer Ausfälle serbischer Fans wählte. Ganz leer wird das Stadion aber nicht sein, etwa 5000 Menschen sollen trotzdem rein können, Kinder unter 15 in Begleitung von Lehrern oder Trainern. Zudem wurden vom DFB 50 Tickets über ein Punktesystem an besonders loyale Fans verteilt.



Die Umstände dürften das serbische Team allerdings stärker treffen als die DFB-Elf. Zusätzlich zur Unterstützung der eigenen Fans fehlen Trainer Veljko Paunovic auch noch gleich mehrere Leistungsträger. Neben den gelbgesperrten Mittelfeldspielern Sasa Lukic und Nemanja Maksimovic mussten Dusan Vlahovic von Besiktas Istanbul und Strahinja Pavlovic vom AC Mailand ihre Teilnahme an den Länderspielen absagen.

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