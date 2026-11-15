Nations League wie „Wer wird Millionär?“: Hat Klopps DFB-Team gegen Oranje die Antwort?

Wenn Günther Jauch bei „Wer wird Millionär?“ einen neuen Kandidaten begrüßt, stellt er ihm zum Warmwerden erst einmal fünf leichte Fragen. Die Antworten darauf kennen in der Regel alle, das Publikum sowie die mitspielenden Personen, wenn sie nicht gerade einen absonderlich schlechten Tag erwischt haben. Der Teil der Sendung macht zwar Spaß, darüber, wie weit die Kandidaten anschließend kommen, sagt er aber nur wenig aus.



Ein bisschen so war es auch am vergangenen Freitag. Statt Günther Jauch zeigte RTL am Abend das 3:1 der deutschen Nationalmannschaft gegen Serbien. Allzu knifflig waren die Aufgaben für die Elf von Bundestrainer Jürgen Klopp in Belgrad nicht. Am deutlichsten zeigte sich das beim Tor von Brajan Gruda: Sein Solo ab der Mittellinie, das er mit seinem Treffer vergoldete, war schön anzusehen. So leicht, wie es ihm gemacht wurde, wird er es im Nationalteam aber selten haben.



Das sah der Spieler selbst ganz ähnlich. „Ich war ein bisschen geschockt, dass ich nicht so richtig angegriffen wurde“, sagte er nach dem Spiel.



Nachdem nun, um im Vergleich zu bleiben, die 500-Euro-Frage beantwortet ist, dürfte es am Montagabend im Berliner Olympiastadion schwieriger werden. Gegen die Niederlande (20.45 Uhr) geht es um größere Preise: Die DFB-Elf braucht einen Sieg, um sicher ins Viertelfinale einzuziehen.



Es wird also ernst. Dü-dü-dü-dü-düdüm.

Kimmich warnt vor Top-Gegner

Die Niederländer, warnte Kapitän Joshua Kimmich in der ARD, seien eine „Top-Mannschaft und ein Top-Gegner“. Und der kommende DFB-Gegner unterstrich diese Beschreibung am Freitagabend mit einem 7:0-Sieg gegen Griechenland. Die Mannschaft, die, zur Erinnerung, Ende September erst 1:0 gegen Deutschland gewann und die Klopp-Elf im Rückspiel Anfang Oktober in Griechenland zu einem 0:0 zwang.



Nun sind solche Quervergleiche meist unsinnig, zumindest wenn man versucht, daraus Aussagen über den Ausgang der nächsten Partie zu treffen. Bemerkenswert ist es dennoch zu sehen, wie eine „Top-Mannschaft“ eben gegen solch ein Team aussehen kann.



Deutschland auf der anderen Seite sei eben erst „auf dem Weg, wieder top zu sein“, erklärte Kimmich. „Die letzten Auftritte waren wirklich sehr positiv und wichtig. Entscheidend ist, dass wir unseren Weg in dieser Entwicklung weitergehen“, sagte der Kapitän der deutschen Mannschaft. Wichtiger als die Ergebnisse sei auf diesem Weg derzeit noch die Art und Weise, in der das Team spiele.

Klopp beim DFB: Gegenpressing wie einst in Dortmund

Wie diese auszusehen hat, dürfte jene, die Jürgen Klopp während seiner langen Trainerkarriere auch nur über einen kleinen Zeitraum begleitet haben, kaum überraschen. „Gegenpressing“ nennt sich der Ansatz, dem Klopps Teams seit jeher folgen und der einst bei Borussia Dortmund für den „Heavy-Metal-Fußball“ verantwortlich war, der letztmals für mehrere Jahre Spannung in der Bundesliga sorgte.



Der Spielstil des neuen Bundestrainers soll nun nach und nach auch beim DFB umgesetzt werden. „Das fordert er jeden Tag ein“, sagte Kimmich. „Am Montag machen wir dann weiter und gewinnen im besten Fall.“

Niederlande ohne van Dijk und de Jong

Vielleicht erhöht es die Chancen für Deutschland, dass den Niederländern in Charlottenburg gleich mehrere Schlüsselspieler fehlen. Frenkie de Jong musste beim 7:0 gegen die Griechen zur Halbzeit in der Kabine bleiben und fällt für das Spiel gegen Deutschland aus. Neben ihm muss Bondscoach Xavi Hernández auf Abwehrchef Virgil van Dijk verzichten. Auch Stürmer Brian Brobbey fehlt verletzt und reduziert Xavis Optionen im Sturm.



Dieses Problem hat Jürgen Klopp nicht. Mit Niclas Füllkrug ist ein klassischer Mittelstürmer zurück. Und gesetzt ist vorne ohnehin Kai Havertz – auch wenn der bei deutschen Fans nicht das allerhöchste Ansehen genießt. Besonders im Vergleich zu Publikumsliebling Füllkrug.



Das Spiel in Serbien erklärte ein wenig, warum. Trotz der erdrückenden Dominanz der deutschen Mannschaft schoss er als Stürmer kein Tor. Sein Kopfball vor dem 1:0 musste von Srdjan Babic über die eigene Torlinie gedrückt werden, vor dem 2:0 von Florian Wirtz scheiterte Havertz erst am Torhüter. Nach einer Gruda-Flanke vergab Havertz freistehend per Kopf kläglich. Er wirkte eben wie ein Chancentod.



Ausgerechnet Füllkrug aber verteidigte ihn nach seiner Rückkehr zum DFB. Er nannte Havertz „einen ganz besonderen Fußballer“ und sagte: „Ich finde, dass wir das in Deutschland mehr würdigen dürfen, auch mehr in der medialen Berichterstattung belohnen müssen.“



Auch Klopp lässt keinen Zweifel an seinem Angreifer. Bei der Nominierung nannte er Havertz „einen Spieler, der einfach da ist“. Das war er auch gegen Serbien. Auch wenn er nicht selbst traf: Die ersten beiden Tore wären nicht ohne Havertz' Beteiligung gefallen.

Kai Havertz und die großen Spiele

Besonders macht den Stürmer aber noch etwas anderes. Und das könnte gegen die Niederlande entscheidend sein: Havertz ist ein Mann für die großen Spiele. 2021 schoss er den FC Chelsea im Finale gegen Manchester City zum Champions-League-Titel. Im vergangenen Mai traf er auch im verlorenen Endspiel des FC Arsenal gegen Paris Saint-Germain. „Er weiß, wann er ein Tor schießen muss“, sagte Arsenal-Legende Thierry Henry damals.



Bei Günther Jauch wäre Havertz, wie die ausgelassenen Chancen gegen Serbien zeigen, vielleicht kein Kandidat für die 100-Euro-Frage. Am Montag aber, wenn die Lichter auf ihn gerichtet sind und es neben dem Einzug ins Viertelfinale auch um mehrere Millionen Euro geht, könnte Havertz derjenige sein, der die Antworten hat.

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