Die allerletzte WG: Warum sich Nachbarn aus Kreuzberg ein gemeinsames Grab teilen

Anita Leisge hatte die Idee zum Gemeinschaftsgrab Möckernkiez auf dem Alten St.-Matthäus-Kirchhof. 136 Bewohner der gleichnamigen Kreuzberger Wohnanlage können dort bestattet werden. Alle Plätze sind schon vergeben.

Ein milder Herbstvormittag auf dem Alten St.-Matthäus-Kirchhof in Schöneberg: Ein Eichhörnchen huscht den knotigen Stamm einer Linde empor, eine Katze verschwindet hinter einem Busch, vereinzelt werkeln Menschen auf den Gräbern, die sich zwischen Großgörschen- und Monumentenstraße den Hang hinaufziehen. Eine S-Bahn kreischt vorbei.

Auf einer Bank in der Sonne sitzt eine Frau mit schulterlangen, grauen Haaren; die Bank steht dem Grab gegenüber, in dem die Frau ihre letzte Ruhe finden wird. In grauer Vorzeit war es einmal ein Familiengrab, die Erstnutzer ließen das Abteil an der Friedhofsmauer mit gelbem Backstein auskleiden. Heute ist es die letzte Ruhestätte von Freunden und Nachbarn aus dem Möckernkiez.

Die 136 Urnenplätze waren schnell vergeben

Sieben Namen stehen schon auf der Glasplatte an der Backsteinmauer. Irgendwann werden es 136 Namen sein. So viele Urnen können dort im Erdreich versenkt werden. Alle Plätze sind schon vergeben.

Die Frau auf der Bank vor dem Grab heißt Anita Leisge, sie ist 73 Jahre alt. Auf ihre Initiative geht das Grab der Kreuzberger Wahlfamilie zurück. „Ich habe immer in Gemeinschaften gewohnt und gearbeitet“, sagt die Frau, die 1975 aus einem Dorf in der Nähe von Marburg nach Berlin kam. Sie habe viel in WGs gelebt, später dann als Psychotherapeutin auch in Gemeinschaftspraxen gearbeitet, erzählt Anita Leisge, die an diesem Tag eine rote Lederjacke trägt, darunter einen rosafarbenen Kaschmirpullover und einen Schal, der beide Farben aufgreift.

Krankheit, Leiden und Tod hätten zu ihrem Joballtag gehört, sagt sie. Unter ihren Patienten waren viele Sterbenskranke oder deren Angehörige. Als sie 2019 selbst ein Herzinfarkt traf, begann sie, das Thema noch mal anders zu betrachten. Nämlich ganz praktisch.

Ruhige, nahezu autofreie, grüne Innenhöfe: In der genossenschaftlichen Wohnanlage Möckernkiez in Kreuzberg leben rund 930 Menschen; jeder Dritte ist über 65 Jahre alt. © Markus Wächter/Berliner Zeitung

Das ganze Leben in Gemeinschaft verbracht – und dann allein in einem Grab liegen? Womöglich in ihrem Heimatdorf, mit dem sie – sieht man von ihren Geschwistern einmal ab – nicht mehr viel verbindet? Nein, das kam für Anita Leisge nicht infrage. „Das hier ist mein Kiez, das ist meine Wahlfamilie“, sagt sie. Hier wolle sie ihre letzte Ruhe finden, möglichst mit den Menschen, die ihr auch im Leben nah waren.

Im Möckernkiez – einer genossenschaftlich organisierten Wohnanlage in Kreuzberg – kam ihre Idee gut an. Etwa 930 Menschen leben in den 14 Gebäuden, die sich hinter einem Hauptriegel an der Yorckstraße Richtung Gleisdreieckpark gruppieren. Anita Leisge gehört zu den Ersten, die hier einzogen; das war im Januar 2018. „Inzwischen ist fast jeder Dritte über 65 Jahre alt“, sagt sie.

2020 wurde der Verein Gemeinschaftsgrab Möckernkiez gegründet. Die Mitglieder trafen die Entscheidung, dass sich das gemeinsame Grab auf dem Alten St.-Matthäus-Kirchhof befinden sollte, weil er binnen weniger Minuten zu Fuß, aber auch mit dem Bus gut erreichbar ist. Über die Frage, welche historische Grabstätte gepachtet werden sollte, wurde abgestimmt.

Schon ein Jahr später wurde der erste Tote zu Grabe getragen: Ulrich Thöne, der langjährige Chef der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW). Sein Name steht ganz oben auf der Glasplatte. Bald werden neue Namen dazukommen: Wie jedes Jahr werden auch diesmal am Totensonntag die Namen der im laufenden Jahr Verstorbenen ergänzt werden, in diesem Jahr sind es zwei.

Einen holte die Familie „heim“

Bei einem Namen auf der Glasplatte steht ein „I.M.“ davor. „Das bedeutet ‚in memoriam‘“, sagt Anita Leisge, während sie auf der Friedhofsbank sitzt. Die Familie des Verstorbenen wollte ihn nicht in dem Gemeinschaftsgrab bestattet sehen, sie holte ihn zu sich. Also steht man nicht überall neuen Konstrukten so offen gegenüber wie die Anwohner und Verantwortlichen rund um den Alten St.-Matthäus-Kirchhof.

Es gebe hier inzwischen viele Gemeinschaftsgräber, sagt Manfred Sährig, der Anita Leisge bei der Zufallsbegegnung freundlich begrüßt. Der Mann – Anfang 70, rundliches Gesicht, kurze graue Haare – trägt Handwerkerkluft und Steinstaub an den Fingern. Er ist „Diplomrestaurator von Kulturgut aus Stein“. Seit 18 Jahren sei er immer wieder auf diesem Friedhof tätig, erzählt der Mann aus Prenzlauer Berg. Auch das Möckernkiez-Grab hat er so weit hergerichtet, dass es die nächsten Jahre sicher durchhält.

Restauratoren sichern sich Mausoleum

Vor 18 Jahren hat der Verein Efeu e.V. ein Patenschaftsmodell für die Grabmale aus grauer Vorzeit gestartet, die oft aufwendig gestaltet und hübsch anzusehen waren, aber nicht mehr von Nachkommen gepflegt wurden. Die Gräber aus dem 19. und 20. Jahrhundert machen neben den alten Bäumen und der hohen Dichte an Prominenten – von den Gebrüdern Grimm über den Boxer Graciano „Rocky“ Rocchigiani bis zum Filmemacher Rosa von Praunheim – den besonderen Charme des Friedhofs aus.

Mit dem Patenschaftsmodell wollte der Verein den Verfall der historischen Gräber stoppen. Die Paten übernehmen dabei die Kosten für die Konservierung der Grabanlage und sorgen für die gärtnerische Pflege. Im Gegenzug sichern sie sich selbst eine schöne letzte Ruhestätte.

Gerade entlang der Friedhofsmauer sind das oft großzügige Anlagen; Gräber, die viel mehr Platz bieten als für eine Person oder ein Paar. Deshalb und vielleicht auch wegen der nicht geringen Konservierungskosten haben auf dem Alten St.-Matthäus-Kirchhof nicht selten Gruppen von Menschen, die im Leben auf ganz verschiedene Art verbunden waren und das über den Tod hinaus bleiben wollen, die Patenschaft für solche Grabstellen übernommen.

Sieben Namen stehen schon auf der Glasplatte des Gemeinschaftsgrabes Möckernkiez. Insgesamt haben dort 136 Urnen Platz. © Jordis Antonia Schlösser/Ostkreuz

Manfred Sährigs Werkzeug liegt an diesem Tag an einem historischen Grab unweit des Eingangs; der Restaurator hat seinen Stuhl direkt vor dem in die Friedhofsmauer eingelassenen Stein positioniert. In frischem Gold glänzen die Namen der hier begrabenen Eheleute vom schwarzen Stein: Arthur und Maria Winckelmann, er 1911 gestorben, sie 1920.

Unter der Wandgrabplatte steht ein Farbfoto am Boden. Es zeigt eine Frau mit rotblondem Haar. Sie trägt einen schwarzen Anzug, dazu ein weißes Hemd und eine schwarze Fliege. Sie ist im vergangenen November gestorben, da war sie 60 Jahre alt. Zusammen mit sieben Freundinnen hat sie die Patenschaft für diese Grabstelle übernommen. Alle wollen hier einmal in Urnen bestattet werden.

Sofern noch vorhanden, müssen die historischen Grabplatten mit den Namen der Erstnutzer bei den Patenschaftsgräbern erhalten bleiben, erklärt der Restaurator. In den vergangenen Jahren hat er etwa 80 historische Anlagen auf dem Alten St.-Matthäus-Kirchhof gesichert; zu fast jedem Grab weiß er eine kleine Anekdote.

Die nächste Generation der Grabnutzer müsse sich in Abstimmung mit der Denkmalschutzbehörde überlegen, wie und wo sie ihre Namen unterbringt. Bei dem Grab der acht Frauen könnten die Namen etwa in den kniehohen Wangen verewigt werden, die die Grabstelle rechts und links säumen.

Die alternative Tageszeitung hatte dieses Problem glücklicherweise nicht. Auch die taz-Belegschaft hat eine Patenschaft für eine historische Grabstätte übernommen. Sie liegt zwar an der Friedhofsmauer, aber die historischen Inschriften dort haben sich nicht erhalten. Im Efeu an der Mauer hängt nun etwas schief ein – vermutlich – provisorisches taz-Schild. Auch zwei Namen sind schon dort zu lesen: der eines im Frühjahr 2024 gestorbenen früheren Feuilletonredakteurs und der eines Zustellers, der früher Morgen für Morgen das damals noch werktäglich erscheinende Druckprodukt in die Briefkästen steckte.

Verwandte lehnten Gemeinschaftsgrab ab

Vom taz-Grab ist es – auch gehzeittechnisch – nicht weit zum künftigen Gemeinschaftsgrab von früheren Hausbesetzern aus der nahen Bülowstraße; sie haben die Patenschaft für die frühere Grabstelle einer Familie Erdmann übernommen. Ein etwas verzogener, grünspaniger Ziersarg ist dort aufgebockt. Darunter befindet sich eine Gruft mit einem Regal für die Urnen, erklärt Sährig, der auch mit dieser Grabstelle schon beschäftigt war. Für mehrere Dutzend Urnen sei dort Platz. Die Schöneberger Grabpächter hätten deshalb noch frühere Hausbesetzer aus Charlottenburg für diese quasi letzte WG angeworben.

Ein paar Schritte weiter – wir sind noch keine 300 Meter vom Gemeinschaftsgrab der einmal acht Frauen entfernt – macht Sährig das nächste Mal halt. Vor uns liegt ein richtiges Mausoleum, errichtet 1911 für den „Wirklichen Geheimen Admiralitätsrat Theodor Klein“. Das Gebäude aus der Gründerzeit litt lange, weil seit dem Zweiten Weltkrieg das Dach fehlte. Risse in den Mauern bildeten sich, Säulen gingen verloren.

Gerade ist das kapellenartige Gebäude eingerüstet, eine Plane schützt es vor Feuchtigkeit. Ein Stuckateur erneuert den Zierputz über dem Eingang. Nachdem die Deutsche Stiftung Denkmalschutz zugesagt hat, bei der Finanzierung der Konservierung zu helfen, hat eine Gruppe von befreundeten Restauratoren die Patenschaft übernommen – und sich eine ebenso adäquate wie repräsentative letzte Ruhestätte gesichert.

Viele Prominente sind auf dem Alten St.-Matthäus-Kirchhof begraben. Der Sänger Rio Reiser ist einer davon. © Schoening/Imago

Für fast alle der rund 120 verwaisten, historischen Ruhestätten haben sich inzwischen Menschen gefunden, die zu Lebzeiten Kosten und Verantwortung für sie übernehmen und sich damit eine besondere Ruhestätte sichern.

„Wissen, wo der Weg hinführt“

„Es ist ein schönes Gefühl, wenn man weiß, wo der Weg hinführt“, sagt Bertram von Boxberg. Der 69-Jährige steht zwischen verwunschen wirkenden Grabmalen. Rechts des Weges eines mit einer überlebensgroßen Engelsfigur, die – wie erst der zweite Blick zeigt – auf einer Schlange steht. Links des Weges ein verwildertes Grab mit einem kunstvollen Gitter aus stilisierten Mohnkapseln. Zwischen den Bäumen ist ein großes Mausoleum zu erkennen.

Bertram von Boxberg führt an diesem Tag über den Alten Zwölf-Apostel-Friedhof in Schöneberg; er liegt keine zwei Kilometer – etwa 20 Minuten Fußweg – vom Alten St.-Matthäus-Kirchhof entfernt. Der Mann, der in seinem ersten Leben Schauspieler und Regisseur war, ist heute der Fürsprecher der Friedhöfe jener evangelischen Gemeinde, zu der die beiden Anlagen gehören.

Christoph Hardt Ruhe in Frieden – und Schönheit Ansprechpartner für Friedhofspatenschaften auf dem Alten Zwölf-Apostel-Friedhof ist die Kirchhofverwaltung in der Kolonnenstraße 24–25 in Schöneberg, Telefon 030 781 18 50, E‑Mail: kirchhoefe@zwoelf-apostel-berlin.de; Sprechzeiten: Montag, Dienstag, Donnerstag & Freitag von 8 bis 13 Uhr.



Der gemeinnützige Verein Efeu e.V. fördert als private Initiative die kulturhistorische Bedeutung des Alten St.-Matthäus-Kirchhofs als Denkmal für Begräbniskultur und gleichzeitig dessen gegenwärtige Nutzung. Er hat die Initiative zu den Grabpatenschaften gestartet. Mehr Informationen auf der auf dem Alten Zwölf-Apostel-Friedhof ist die Kirchhofverwaltung in der Kolonnenstraße 24–25 in Schöneberg, Telefon 030 781 18 50, E‑Mail: kirchhoefe@zwoelf-apostel-berlin.de; Sprechzeiten: Montag, Dienstag, Donnerstag & Freitag von 8 bis 13 Uhr.fördert als private Initiative die kulturhistorische Bedeutung des Alten St.-Matthäus-Kirchhofs als Denkmal für Begräbniskultur und gleichzeitig dessen gegenwärtige Nutzung. Er hat die Initiative zu den Grabpatenschaften gestartet. Mehr Informationen auf der Vereinswebsite

Auf dem Alten Zwölf-Apostel-Friedhof weisen an einigen Gräbern grüne Schilder darauf hin, dass für sie Paten gesucht werden. „Aber wir könnten noch viel mehr Schilder stecken“, sagt der Mann von der Friedhofsverwaltung. Auf dem Gottesacker, dessen Haupteingang etwas versteckt hinter der Durchfahrt eines Neubaus an der Kolonnenstraße liegt, gebe es noch viele historische Gräber, um die sich niemand mehr kümmert, die aber erhaltenswert seien, sagt Bertram von Boxberg.

Nicht noch mehr Einsamkeit

Darunter seien auch kleinere Anlagen, etwa Gartengräber mit kunstvoll gestalteten Stelen. „Manchmal genügt eine Reinigung, da ist man dann mit 2000 Euro dabei“, sagt Bertram von Boxberg. Die Ausgaben seien steuerlich absetzbar, wirbt er, und die Paten sparten sich die Reservierungsgebühr, die bei normalen Grabstellen fällig werde. Daher kämen Patenschaften durchaus auch für Einzelpersonen oder Paare infrage.

Grabstätte auf dem Alten Zwölf-Apostel-Friedhof in Schöneberg © Bertram von Boxberg

Dass sich mehrere Menschen zusammen für eine Grabstelle interessierten, sei erst seit einigen Jahren zu beobachten. Er begrüße diese Gemeinschaftsinitiative: „Es ist doch ein schönes Gefühl, wenn ich weiß, dass neben mir jemand liegen wird, mit dem ich auch im Leben verbunden war. Wir brauchen nicht auch noch auf den Friedhöfen Einsamkeit.“

Fünf Personen auf Warteliste

Auch Bertram von Boxberg weiß – wie der Steinrestaurator vom St.-Matthäus-Kirchhof – bei dem Rundgang zu vielen Gräbern bemerkenswerte Anekdoten zu berichten. Etwa von der Frau, die in ihrem Testament verfügte, dass sie nicht verbrannt, aber auch nicht in der Erde oder in der See bestattet werden wolle.

Ihr Ehemann war solvent genug, ihr diesen letzten Wunsch zu erfüllen: Er übernahm die Patenschaft für ein Mausoleum, das er für eine sechsstellige Summe sanieren ließ. Hinter den bleiverglasten Scheiben kann man nun den Sarg der Verstorbenen stehen sehen. Und auf einer Glasscheibe die Gesichter derjenigen, die hier womöglich in den nächsten Jahren und Jahrzehnten einziehen werden.

Im Möckernkiez-Wohnprojekt gibt es inzwischen eine Warteliste für das nächste Gemeinschaftsgrab, erzählt Anita Leisge. Fünf Männer und Frauen stehen bereits darauf.

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