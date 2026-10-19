„Die Bananen sind bestimmt aus der DDR“: Dieser Drei-Zutaten-Kuchen auf YouTube schickt Zuschauer in den Schlaf

Bananenkuchen ohne Mehl und Zucker: Rezept mit drei Zutaten – Banane, Ei, Kakao. Was das YouTube-Video zeigt und warum Zuschauer sich beschweren.

Bananenbrot mit Schokolade sieht meistens so aus. Das Drei-Zutaten-Rezept aus dem YouTube-Video kommt ohne Mehl aus und fällt deutlich kompakter aus. (Symbolbild)

Ein Kommentar fasst das ganze Video zusammen: Die Bananen seien bestimmt aus der DDR, grün und holzig, beim Schneiden klängen sie wie Kohlrabi.



Gemeint ist ein Rezeptvideo des YouTube-Kanals „Leckere Wochentage“, hochgeladen am 17. Oktober. Drei Bananen, zwei Eier und zwei Teelöffel Kakao sollen einen Kuchen ergeben, den die Großmutter der Videomacherin erfunden haben soll.



Knapp 100.000 Mal wurde das Video bis Montag aufgerufen. Begeistert ist kaum jemand.

Bananen in der DDR: Warum der Kommentar sitzt

Wer im Osten aufgewachsen ist, lacht an dieser Stelle zuerst. Bananen gab es in der DDR selten, und wer welche ergatterte, nahm sie, wie sie kamen.



Der Kuchen im Video scheint ähnlich zu enden. Eine Zuschauerin nennt ihn „unheimlich kompakt und klebrig“, eine andere spricht von einer Katastrophe.

„Beste Einschlafmethode“: Das Tempo ist das Problem

Mehr noch als das Ergebnis stört die Zuschauer das Tempo. Offenbar zeigt das Video jeden Arbeitsschritt in voller Länge, vom Bananenschneiden bis zum Eischnee.



Eine Nutzerin empfiehlt das Video deshalb als „beste Einschlafmethode“. Eine andere ist froh, dass es nur drei Bananen waren, bei mehr hätte sie das Schneiden nicht wach überstanden.



Ein Mann rechnet hoch, was das Schlagen von Hand bedeuten würde, wenn schon der elektrische Schneebesen so lange braucht. Er fürchtet am nächsten Tag eine Sehnenscheidenentzündung.

Lange Videos lohnen sich auf YouTube

Die Geduldsprobe hat womöglich einen handfesten Grund. Seit 2020 dürfen auf YouTube schon in Videos ab acht Minuten Werbeunterbrechungen laufen, wie Winfuture damals berichtete. Wer seine Videos streckt, kann also mehr Werbung zeigen.



Ob das auf diesen Kanal zutrifft, ist offen. Auffällig ist allerdings die Videobeschreibung, die munter zwischen Du und Sie wechselt und klingt, als wäre sie maschinell übersetzt.



Eine Nutzerin zieht ihre eigene Konsequenz: Das Video werde künstlich in die Länge gezogen, sie schaue lieber andere Kanäle.

Die Verteidiger: „Ihr Meckerköppe“

Ganz allein steht der Kanal nicht da. Ein Nutzer nennt die Kritiker „Meckerköppe“ und lobt die entspannte Musik und das ruhige Tempo, so könne jeder mitkochen.



Der Kanal selbst hat einen Kommentar angepinnt, der das Ganze als „das ehrlichste Rezept“ bewirbt.

Kuchen ohne Zucker? Das stimmt nicht

Mit dem Versprechen „ohne Zucker“ ist es allerdings nicht weit her. Bananen enthalten nach Angaben von Öko-Test rund 15,8 Gramm Zucker pro 100 Gramm, wie Utopia berichtet, das sind etwa 17 Gramm pro Frucht.



Drei Bananen bringen den Kuchen damit auf gut 50 Gramm Zucker. „Ohne zugesetzten Zucker“ wäre die korrekte Formulierung.



Immerhin lässt sich das nutzen. Beim Reifen wandelt die Banane Stärke in Zucker um, so Utopia. Wer nachbacken will, greift also zu braun gefleckten Bananen und lässt die grünen liegen.



Und schaut das Video auf doppelter Geschwindigkeit.

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