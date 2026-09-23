Die Beatles und die Wissenschaft? Da denkt man vor allem an Musikwissenschaftler, die sich intensiv mit dem wohl größten Phänomen der Popkultur befassen. Und zwar heute stärker denn je. So erschien beispielsweise 2022 – mehr als fünfzig Jahre nach der Trennung der Band – die erste Ausgabe der Fachzeitschrift Journal of Beatles Studies, die von der Liverpool University Press herausgegeben wird. Sie erscheint zweimal im Jahr.
Beatles-Studien
Die Beatles in der Forschung: Ihre Songs tauchen in 3200 Studien auf
Die Beatles bleiben weiter aktuell. Eine Analyse zeigt, dass die „Fab Four“ sogar in Studien von Medizinern, Biochemikern und Psychologen zu finden sind.
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The Beatles, verewigt auf der Hafenpromenade von Liverpool. Ihr Aussehen, ihr Stil und ihre Musik sind bis heute ikonisch.
© Julia Kilian/dpa