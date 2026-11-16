„Die Birne einschalten“: Warum die AfD mit Thomas Berthold ein krachendes Eigentor schießt

Deutschland hat jetzt einen Kandidaten, der weiß, wer hier wirklich regiert. Friedrich Merz ist es nicht und die Bundesversammlung erst recht nicht. Es sind die Schattenmänner. Thomas Berthold hat das schon lange durchschaut, und die AfD will ihn dafür zum Staatsoberhaupt machen.



Am Samstag haben Alice Weidel und Tino Chrupalla den Fußball-Weltmeister von 1990 als Kandidaten für die Nachfolge von Frank-Walter Steinmeier präsentiert. Klingt zunächst nach einem schlechten Witz. Ein ehemaliger Fußballer ins höchste Amt der Republik. Das kann nicht ernst gemeint sein. Ist es aber.



Daher die nächste Vermutung: Vielleicht ist es die blanke Abneigung gegen eine Institution, die sich in den vergangenen Jahren unter einem Floskeldrescher und Plauderonkel-Präsidenten selbst verzwergt hat?