Die CDU und das Amt für Klimawahrheit

Fünf CDU-Abgeordnete lassen ein öffentliches Register für Klima-Desinformation prüfen. Der eigentliche Streit beginnt dort, wo aus Klimaforschung politische Deutungshoheit wird.

Abgeordnete der CDU-Fraktion im Landtag von Baden-Württemberg. Fünf von ihnen haben nach einem Register für Klima-Desinformation gefragt.

Wer Kritikern eine öffentliche Kartei in Aussicht stellt, muss zwei Fragen beantworten: Wer schreibt hinein und nach welchen Regeln? Ausgerechnet fünf CDU-Abgeordnete in Baden-Württemberg haben den Gedanken an eine Meldestelle ins Parlament getragen. Ihr Berichtsantrag vom 27. Oktober fragt die Landesregierung, ob sie eine öffentlich zugängliche Dokumentation von Personen und Organisationen, die wiederholt Falschinformationen zum Klimawandel verbreiten, für sinnvoll und rechtlich umsetzbar hält. Der Antrag ist aufschlussreich und so mancher CDU-Wähler im Südwesten könnte seine Wahlentscheidung hinterfragen.

Die Idee stammt von der Verbraucherkommission, die die Landesregierung berät. Sie empfiehlt eine Liste nach dem Vorbild eines Lobbyregisters. Eine „unabhängige Institution“ soll Menschen, ihre Aussagen und Positionen aufführen, Fehlinformationen markieren und ihnen „korrekte“ Informationen gegenüberstellen. Die CDU-Fraktion erklärt, die Nachfrage sei keine Zustimmung. Peter Hauk, einer der Unterzeichner, verteidigte laut WELT TV gleichwohl ein mögliches Register für wissentlich verbreitete Klimadesinformation. Eine harmlose Sachstandsfrage?

Was treibt die CDU-Abgeordneten im „Ländle“, während massenweise Menschen ihren Job in der Automobilindustrie verlieren? Ihre individuellen Motive kennen nur sie selbst. Doch ihre Begründung verrät den politischen Maßstab: Falschinformationen könnten „die Akzeptanz wirksamer Klimaschutzmaßnahmen beeinträchtigen“. Das ist ein bemerkenswerter Satz und er könnte gleichlautend auf dem Banner einer klimabewegten NGO stehen, das vor dem Berliner Reichstag in den herbstlichen Himmel gestemmt wird. Der Satz erklärt die Zustimmung zur eigenen Politik gewissermaßen zum Verbraucherinteresse. Seit wann rechtfertigt die Akzeptanz politischer Maßnahmen eine Kritikerliste? In einer Demokratie muss Politik um Zustimmung werben. Sie darf Widerspruch nicht erst auf amtliche Wahrheit prüfen lassen.

Nicht Physik, sondern Politik

Entscheidend ist der Text der Verbraucherkommission. Sie führt neben der Leugnung von Erderwärmung und menschlichem Einfluss eine vierte Kategorie von Falschinformationen auf: die Behauptung, „Maßnahmen zur Eindämmung des Klimawandels sind unwirksam oder schädlich“. Es geht also nicht nur um Physik. Es geht um Strompreise, Subventionen, Netzausbau, Kernenergie, Industrieabwanderung und die Folgen politischer Entscheidungen. Über die Wirksamkeit lässt sich empirisch streiten. Kosten und Nutzen sind auch politisch abzuwägen. Welche politische Maßnahme produziert nur Gewinner? Auch ein vernünftiger Kompromiss kann schaden. Wer das vermengt, verwischt eine Grenze.

Nehmen wir eine unbequeme Zahl: Deutschland verursachte 2025 rund 1,47 Prozent der weltweiten CO₂-Emissionen aus fossilen Brennstoffen und Industrie. Ist es Desinformation, daraus zu folgern, deutsche Alleingänge hätten für das Weltklima keine relevante Wirkung? Die Zahl steht fest. Die Bewertung hängt von Nachahmung, Technik und Produktionsverlagerung ab und erkennbar folgt die Weltgemeinschaft Deutschland bei der Energiewende nicht. All das verlangt Streit, keine Kartei oder Meldestelle.

Wer entscheidet, was falsch ist?

Wer will hier bestimmen, wann eine zulässige Kritik in eine zu dokumentierende Falschinformation umschlägt? Eine Kommission? Ausgewählte Experten? Eine NGO? „Unabhängig“ ist keine Zauberformel. Ein öffentliches Verzeichnis kann den Ruf ruinieren, noch bevor sein Eintrag überprüft wurde. Wer ernennt ihre Mitglieder? Wer kontrolliert Interessenkonflikte? Wer kann die Einordnung anfechten, bevor der eigene Name öffentlich mit dem Verdikt „Falschinformation“ verbunden wird? Ein Register verändert die Debatte bereits durch seine Existenz: Wer etwas zu verlieren hat, schweigt womöglich vorsorglich.

Es gibt gezielte Täuschung, manipulierte Daten und Propaganda. Dagegen helfen Widerspruch, Faktenprüfung und bestehende Gesetze. Aber gerade die Unterscheidung zwischen nachweisbar falschen Tatsachen und streitbaren politischen Schlussfolgerungen schützt das öffentliche Gespräch. Die Wahrheit braucht keinen politischen Schutzschirm. Die Kommission bekennt sich zur Meinungsfreiheit. Die Grenze zieht ihr Vorschlag trotzdem nicht.

Ein Register für jeden Widerspruch?

Und warum beim Klima stehenbleiben? Folgt auf das Register gegen Energiewende-Kritiker ein Meldeportal gegen „Bürokratie-Desinformation“ – für Unternehmer, die behaupten, Verordnungen seien schädlich? Eines für Ernährungs- und Lebensmittelunverträglichkeits-Desinformation, wenn Patienten der amtlichen Empfehlung widersprechen? Oder gleich eine Kartei für Zweifel an der Eignung politischer Mandatsträger? Die Pointe ist bitter: Überall könnte Widerspruch zur „Irreführung“ erklärt werden.

Die CDU war einmal die Partei, die dem Staat Grenzen setzte, wenn er die „besten“ Absichten verkündete. Im Landtag könnte sie jetzt zeigen, ob das noch gilt. Wer Regierende kritisiert, schuldet ihnen keinen amtlich bestätigten Wahrheitsnachweis. Die Regierenden schulden den Bürgern Argumente. Nicht ein Register für Widerspruch.

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