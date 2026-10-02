Die DDR verbot seine Rockband: Schlagerstar aus Leipzig steht mit 77 auf der Bühne

Hans-Jürgen Beyer mit Manuela Hebestreit bei der „Goldenen Henne“ 2025 in Leipzig. 1986 lernten sie sich kennen, in diesem Jahr haben sie geheiratet.

Im Juli 1973 verbot die DDR seine Rockband. Ein staatliches Komitee schickte Hans-Jürgen Beyer zum Schlager, ein Jahr später sang er den Hit des Jahres.



Am Tag der Deutschen Einheit steht der Leipziger mit 77 wieder auf der Bühne, wie t-online berichtet. Und er ist frisch verheiratet, mit der Frau, die er 1986 in Berlin kennenlernte.

Am 3. Oktober in Meißen

Am Sonnabend und Sonntag, 3. und 4. Oktober, tritt Beyer im Hofcafé & Hoftheater zu Proschwitz in Meißen auf. Das Programm heißt „Nur die Liebe zählt“, wie sein Album von 2016.



Für den 5. September 2027 ist in seiner Heimatstadt eine „Hans-Jürgen Beyer Show“ auf der Leipziger Stuck-Bühne angekündigt.

Vom Thomanerchor auf die Betonbaustelle

Beyer, geboren am 28. August 1949 in Leipzig, kam mit zehn Jahren zu den Thomanern. Dort sang er Sopran-Soli.



In die Thomaskirche geht er bis heute, wenn der Knabenchor singt. „Da gehe ich in mich, denn es erinnert mich an meine Jugend“, sagte er 2019 der Deutschen Presse-Agentur.



Sein Herz schlug damals schon für die Beatles und die Bee Gees. Nach dem Abitur lernte er Betonfacharbeiter im Kraftwerk Boxberg. Dann wurde er Sänger der Bürkholz-Formation.

Das Verbot, das ihn berühmt machte

Im Juli 1973 kam das Aus für die Band. „Nach deren Verbot durfte ich nicht mehr Rockmusiker sein“, erzählte Beyer der Agentur.



Das Komitee für Unterhaltungskunst gab ihm einen Fördervertrag und einen Komponisten. Arndt Bause schrieb ihm „Tag für Tag“.



Der Staat hatte ihm die Rockmusik genommen. Er bekam dafür den größten Hit seines Lebens.

18 Wochen in der Hitparade, zehnmal Platz eins

1974 holte Beyer mit dem Lied sofort Platz eins im „Schlagerstudio“ des DDR-Fernsehens, wie das Archiv DDR-Tanzmusik festhält.



In der „Schlagerrevue“ von Radio DDR blieb der Titel 18 Wochen vorn, zehnmal auf Platz eins. Am Ende war „Tag für Tag“ Jahressieger 1974. Ab 1985 moderierte Beyer eigene Fernsehshows.

Hochzeit nach 40 Jahren

Manuela Hebestreit lernte er 1986 in einem Café nahe dem Alexanderplatz kennen. Nach rund fünf Jahren ging die Beziehung auseinander.



Beyer heiratete danach zweimal, beide Ehen hielten nicht. Seit 2018 sind er und Manuela wieder ein Paar.



Die SuperIllu machte die Hochzeit öffentlich. Gefeiert wurde im kleinen Kreis, Trauzeugin war Schlagersängerin Linda Feller. Der Bräutigam trug einen hellblauen Anzug.



Auf eine Hochzeitsreise verzichtete das Paar. Schon am Tag danach stand Beyer wieder auf der Bühne.

Zurück beim Rock

Und die Rockmusik? Seit 2020 singt Beyer wieder bei Konzerten der Leipziger Band Klosterbrüder, für den verstorbenen Sänger Hans-Joachim Kneis.



Das ist 47 Jahre nach dem Verbot von 1973.

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