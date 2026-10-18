Ungleichheit

Die Erbschaftswelle: Wie Vermögen Deutschland neu sortiert - und die Steuerdebatte neu entfacht

Das Bundesverfassungsgericht urteilt demnächst, ob die Erbschaftsteuer ungerecht ist. Doch worum geht es genau? Ein Überblick.

Foto von Autor/Autorin: Matthias Hochstätter
Matthias Hochstätter
12 Min
13,3 Milliarden Euro Erbschaftssteuer forderten die deutschen Finanzämter 2024 ein.

13,3 Milliarden Euro Erbschaftssteuer forderten die deutschen Finanzämter 2024 ein.

© IMAGO/Jürgen Ritter

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Jahr für Jahr wechseln in Deutschland gewaltige Vermögen den Besitzer. Die Generation der Nachkriegszeit stirbt, und mit ihr werden Häuser, Unternehmensanteile und Geldvermögen an Kinder und Angehörige weitergegeben – vor dem Tod als Schenkung, danach als Erbe. Eine „Erbschaftswelle“ flutet das Land.

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