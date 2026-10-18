Jahr für Jahr wechseln in Deutschland gewaltige Vermögen den Besitzer. Die Generation der Nachkriegszeit stirbt, und mit ihr werden Häuser, Unternehmensanteile und Geldvermögen an Kinder und Angehörige weitergegeben – vor dem Tod als Schenkung, danach als Erbe. Eine „Erbschaftswelle“ flutet das Land.
Ungleichheit
Die Erbschaftswelle: Wie Vermögen Deutschland neu sortiert - und die Steuerdebatte neu entfacht
Das Bundesverfassungsgericht urteilt demnächst, ob die Erbschaftsteuer ungerecht ist. Doch worum geht es genau? Ein Überblick.
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13,3 Milliarden Euro Erbschaftssteuer forderten die deutschen Finanzämter 2024 ein.
© IMAGO/Jürgen Ritter