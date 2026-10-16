„Die EU ist ihr eigener schlimmster Feind“: China kontert Europas Handelsdrohung

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Die EU will sich stärker gegen chinesische Konkurrenz schützen. Peking dagegen warnt vor neuen Handelsbarrieren und verweist auf Europas eigene wirtschaftliche Schwächen. Während die Staats- und Regierungschefs beim EU-Gipfel über einen härteren Handelskurs gegenüber China beraten, haben sich beide Seiten erst vor wenigen Tagen in der chinesischen Hauptstadt auf eine Begrenzung chinesischer Hybridautoexporte verständigt.

Bundeskanzler Friedrich Merz machte seine Position bereits im Vorfeld des EU-Gipfels deutlich. „Wir sehen nicht länger tatenlos zu, wenn andere Staaten durch hohe Subventionen, künstlich abgewertete Währungen, Überkapazitäten und aggressive Preissetzung unserer Wirtschaft schaden.“

Gemeinsam mit Frankreichs Präsident Emmanuel Macron fordert Merz ein neues EU-Handelsschutzinstrument. Der sogenannte „Kill Switch“, ein Notausschalter, soll es Brüssel ermöglichen, bei schweren Marktverzerrungen schnell zu reagieren und im äußersten Fall den Zugang zum europäischen Binnenmarkt zu unterbrechen.

„Wer mit uns den Handelskonflikt sucht, der wird erfahren, dass wir uns jetzt zur Wehr setzen“, sagte Merz. In ihrem gemeinsamen Schreiben an Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen nennen Berlin und Paris allerdings kein bestimmtes Land.

Chinas unfreiwilliger Exportboom

Im vergangenen Jahr importierte die EU Waren im Wert von 559,4 Milliarden Euro aus China, während sie dorthin lediglich Waren für 199,6 Milliarden Euro verkaufte. Das Handelsdefizit betrug damit rund 360 Milliarden Euro. Nach Angaben von Eurostat stiegen die Importe gegenüber 2024 um 6,4 Prozent, während die Exporte um 6,5 Prozent zurückgingen.

„Dialog, nicht scharfe Rhetorik, treibt den Fortschritt in den Handelsbeziehungen zwischen China und der EU voran“, titelte die staatliche Nachrichtenagentur Xinhua vergangene Woche.

China habe nie gezielt einen Handelsüberschuss angestrebt. Die steigenden Exporte seien vielmehr auf technologische Fortschritte, effizientere Massenproduktion und internationale Nachfrage zurückzuführen, so Xinhua. Gerade Europas Energiewende habe den Bedarf an chinesischen Solaranlagen, Batterien und Elektrofahrzeugen erhöht.

Europas Probleme sind hausgemacht

Doch Chinas Exportstärke hat weitere Ursachen. Der Internationale Währungsfonds (IWF) verweist in seinem Länderbericht vom Februar dieses Jahres auf die anhaltende Immobilienkrise und den schwachen Konsum in China. Gleichzeitig hätten staatliche Subventionen, Steuervergünstigungen und günstige Kredite die Industrieproduktion angekurbelt. In einigen Branchen sei dadurch ein Überangebot entstanden. Weil die Nachfrage im eigenen Land nicht Schritt hält, gewinnen ausländische Absatzmärkte für chinesische Hersteller an Bedeutung.

Autoproduktion beim chinesischen Hersteller BYD: Europas Autobauer stehen zunehmend unter Konkurrenzdruck. © imago

Xinhua verweist zugleich darauf, dass auch europäische Unternehmen vom Handel mit China profitieren. Chinesische Vorprodukte würden schließlich ihre Herstellungskosten senken. Den Vorwurf, der asiatische Riese trage die Verantwortung für Europas wirtschaftliche Schwierigkeiten, weist das Blatt zurück. „Die industriellen Herausforderungen, mit denen Teile der EU-Wirtschaft konfrontiert sind, haben ihren Ursprung in strukturellen Problemen innerhalb des 27-köpfigen Staatenbundes und nicht in China.“

Europas strukturelle Probleme sind auch in Brüssel längst bekannt. Bereits 2024 warnte der frühere Präsident der Europäischen Zentralbank (EZB), Mario Draghi, in seinem Bericht zur europäischen Wettbewerbsfähigkeit vor hohen Energiekosten, unzureichenden Investitionen und einem fragmentierten Binnenmarkt. Im selben Jahr stellte die EU-Kommission jedoch auch staatliche Subventionen in der chinesischen Elektroautoindustrie fest, die europäischen Herstellern wirtschaftlichen Schaden zuzufügen drohten. Daraufhin verhängte Brüssel zusätzliche Ausgleichszölle auf batterieelektrische Fahrzeuge aus China.

Chinas Fabriken, Europas Arbeitsplätze

Eine ähnliche Argumentationslinie verfolgt die chinesische Global Times. In einem Artikel stellt das Medium die jüngste Handelsverständigung zwischen China und der EU als Erfolg des Dialogs heraus. Der zitierte Handelsexperte He Weiwen fordert von Brüssel, bei der Umsetzung der Vereinbarung „Aufrichtigkeit unter Beweis“ zu stellen.

Auch chinesische Automobilhersteller kommen zu Wort. Der Autohersteller BYD erklärte demnach, die Ergebnisse hätten „eine Eskalation der Spannungen verhindert“ und ein berechenbares Umfeld für den Handel geschaffen. He Weiwen sieht darin weitere Möglichkeiten: Chinesische Unternehmen könnten Fabriken direkt in Europa errichten und gemeinsam mit europäischen Partnern neue Märkte erschließen.

Der chinesische Batteriehersteller CATL produziert bereits in Deutschland und baut seine Kapazitäten in Ungarn aus, während Chery gemeinsam mit der spanischen Marke Ebro Fahrzeuge in Barcelona fertigt.

Eine Drohung aus Schwäche?

„Die EU ist ihr eigener schlimmster Feind“, schreibt Alex Lo, Kolumnist der Hongkonger South China Morning Post, in einen Kommentar. Den deutsch-französischen Vorstoß deutet er als Drohung aus einer Position der Schwäche.

Frankreich kämpfe mit seiner hohen Staatsverschuldung, Deutschland mit schwachem Wirtschaftswachstum. Hinzu kämen die politische Polarisierung Europas und die fehlende Rückendeckung aus Washington. Lo kritisiert zudem die Forderung des Europäischen Parlaments nach einer stärkeren Marinepräsenz rund um Taiwan. Wirtschaftlich geschwächt, wolle Europa zugleich geopolitisch selbstbewusster auftreten.

Seine Schlussfolgerung: Europa könne China zum Handelspartner oder zum Gegner machen. Peking könne mit beiden Ergebnissen leben, die EU dagegen nicht.

Doch auch für China steht wirtschaftlich viel auf dem Spiel. Wie das Wall Street Journal jüngst berichtete, gewinnt der europäische Absatzmarkt für chinesische Hersteller angesichts der schwachen Binnennachfrage und wachsender Handelsbeschränkungen in anderen Ländern wieder mehr an Bedeutung.

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