Die Freiheit verteidigt sich nicht von selbst: Ein Plädoyer für die Wehrpflicht

Ich gehe davon aus, dass die meisten Deutschen die Frage, ob Deutschland verteidigungsfähig sein muss, mit einem „Ja“ beantworten würden. Auch wer eine Wehrpflicht aus unterschiedlichen Gründen ablehnt, hat meist Verständnis dafür, dass ein Teil unseres Steuergelds für Streitkräfte aufgewendet wird.



Ich gehöre nicht zu denen, welche die Notwendigkeit militärischer Stärke mit einem kurz bevorstehenden russischen Angriff auf die Nato begründen. Wie US-General Alexus G. Grynkewich, der oberste militärische Befehlshaber der Allied Command Operations der Nato, halte ich das für unwahrscheinlich, auch wenn hybride Maßnahmen Russlands zunehmen könnten. Dass wir relativ wenig Sorge vor einem konventionellen Angriff haben müssen, ist aber kein Argument gegen, sondern für fähige Streitkräfte. Deren Wirkung liegt gerade in der glaubhaften Abschreckung.

Eine Armee braucht eine Reserve

Eine Wehrpflicht dient nicht in erster Linie dazu, freie Dienstposten in der Bundeswehr zu besetzen. Es fehlt vor allem an Spezialisten, die sich nicht mal eben so binnen weniger Monate ausbilden lassen. Der Zweck der Wehrpflicht ist vielmehr, die Grundlage für eine große ausgebildete Reserve zu schaffen.



Derzeit verfügt die Bundeswehr über rund 60.000 beorderte Reservisten; bis 2033 soll die Zahl auf mindestens 200.000 steigen. Für einen Ernstfall reicht das aber nicht. Gerade die Erfahrungen der Ukraine, wo anfänglich 400.000 Reservisten durch eine Mobilmachung auf 1 Million aufgestockt werden mussten, zeigen, wie schnell im Konflikt enorme Ressourcen verschlungen werden. In so einem Szenario rechnet man in Deutschland mit täglich rund 1000 Verlusten. Diese müssten im Ernstfall personell ausgeglichen werden.

Credit: Peter Hartenfelser Zur Person Jan Nolte, Jahrgang 1988, ist ehemaliger Bundeswehrsoldat und sitzt seit 2017 für die AfD im Deutschen Bundestag. Er gehört dem Verteidigungsausschuss an und ist seit April 2026 verteidigungspolitischer Sprecher seiner Fraktion. Von 2008 bis 2024 war er Soldat auf Zeit, zuletzt im Dienstgrad Oberbootsmann.

Man kann Streitkräfte auch nicht erst aufstellen, wenn der Verteidigungsfall bevorsteht. Die Zeit hat man nicht. Wer im Ernstfall in der Lage sein will, sich zu verteidigen, der muss dauerhaft Streitkräfte unterhalten, welche nicht kontinuierlich im Einsatz sind, sondern durch ihre Abschreckung wirken. Auch das ist ein Argument für eine große Reserve: Sie schreckt ab, besteht aber nicht aus teuren Vollzeitsoldaten, sondern aus Menschen, die vollkommen anderen Berufen nachgehen und nur im Verteidigungsfall zum Einsatz kommen.



Dass die Reserven westlicher Nationen extrem klein sind, häufig zwischen 0,11 und 0,5 Prozent der Bevölkerung, bedeutet übrigens nicht, dass das im Ernstfall ausreichen würde, sondern dass man bewusst entschieden hat, für klassische Verteidigungslagen nicht mehr zu planen. Unsere Armeen waren vor allem auf Auslandseinsätze ausgerichtet. Die Vorbereitung auf einen großen konventionellen Krieg trat in den Hintergrund. Man wähnte sich von Freunden umgeben und vertraute auf die abschreckende Wirkung des nuklearen Gleichgewichts. Rückblickend wirkt das naiv.

Freiwilligkeit allein reicht nicht

Natürlich wäre es mir lieber, wenn genügend Bürger freiwillig Wehrdienst leisteten und sich anschließend als Reservisten zur Verfügung stellten. Doch so dürften sich die nötigen Größenordnungen kaum erreichen lassen. Ein Problem, das nahezu alle westlichen Armeen teilen.



Deren Reserven sind daher oft weit entfernt von einer Größe, mit der man sich ernsthaft verteidigen könnte. Die bis 2033 für Deutschland angepeilten 200.000 Reservisten dürften in einem Konflikt mit 1000 Verlusten am Tag auch viel zu klein sein. Für einen Ernstfall wären 600.000, also ein Dreifaches der bisher geplanten Größe der Reserve, die weitaus realistischere Größenordnung. Dies auf Basis von Freiwilligkeit zu erreichen, ist völlig illusorisch.

Wem diese Zahl groß erscheint, der halte sich vor Augen, dass sie noch weit unter den Größenordnungen liegt, mit denen Deutschland im Kalten Krieg rechnete, als das letzte Mal mit einer klassischen militärischen Konfrontation geplant wurde. Je nach Zeitraum und Berechnung verfügte Deutschland damals über 800.000 bis 2,3 Millionen Reservisten.



Am Ende geht es um die Frage, ob man sich überhaupt verteidigen will. Wer erklärt, auf Basis von Freiwilligkeit eine ausreichende Reserve aufstellen zu wollen, müsste, wenn er ehrlich wäre, zugeben, dass er einfach hofft, dass es niemals zu einem echten Verteidigungsfall kommen wird.

Was Drohnen nicht leisten können

Auch die Tatsache, dass moderne Kriege zunehmend durch Drohnen und automatisierte Systeme geprägt werden, ist kein Gegenargument kontra Wehrpflicht und den Ausbau der Reserve. Drohnen können aufklären und Ziele bekämpfen, müssen aber gewartet und bedient werden.



Vor allem ersetzt Technik nicht jede militärische Aufgabe. Gelände muss gesichert, Infrastruktur geschützt und der Gegner daran gehindert werden, Räume wieder einzunehmen. Soldaten müssen Stellungen halten und Aufgaben hinter der Front übernehmen. Nicht jede davon lässt sich automatisieren. Die Technik verändert die Ausbildung der Reserve, macht sie aber nicht überflüssig.

Ich glaube nicht, dass wir eine Bundeswehr mit 260.000 Soldaten, wie von Boris Pistorius angedacht, jemals sehen werden. Die Planung basiert auf immensen Schulden. 2030 sollen für Verteidigung 180 Milliarden ausgegeben werden. Das sind Summen, die sich, insbesondere wenn es in der Ukraine zu einem Frieden kommen sollte, nicht mehr vermitteln lassen werden.

Zukunftsfähiger wäre eine mittelgroße aktive Armee mit einer deutlich größeren Reserve. Die Aktiven sichern Fähigkeiten, Reservisten bleiben in zivilen Berufen, halten ihre Ausbildung durch regelmäßige Übungen aufrecht und verstärken die Bundeswehr im Ernstfall. Das kostet auch Geld, dürfte aber tragfähiger sein als eine aufgeblähte Berufsarmee.

Darf der Staat mich verpflichten?

Wir müssen uns also verteidigen können, brauchen dazu aber eine starke Reserve mittels Wehrpflicht. Aber darf der Staat mich verpflichten, ein Teil davon zu sein? Der Wehrdienst greift in die Lebensplanung ein und betrifft Ausbildung, Studium, Beruf und Familie. Wer ihn fordert, muss diese Belastung ernst nehmen und angemessen vergüten. Natürlich muss auch das Recht auf Verweigerung aus Gewissensgründen bestehen bleiben.



Die ethische Rechtfertigung einer Wehrpflicht hängt auch davon ab, wofür ein Staat seine Bürger verpflichtet. Wer Deutschland verteidigt, schützt nicht etwa Politiker, sondern die Menschen vor Gewalt und Fremdbestimmung. Ziel muss sein, Zivilisten vor schlimmen Schicksalen zu bewahren, wie sie sich im Ukraine-Krieg regelmäßig beobachten lassen. Außerdem kommt es bei der Frage, ob eine Verpflichtung ethisch zu rechtfertigen ist, natürlich auf den Zweck an, für den eine Armee eingesetzt wird. Was Deutschland angeht, ist der Überfall eines friedlichen Nachbarlandes eher nicht zu erwarten. Es geht um die Verteidigung von Demokratie und Rechtsstaat.

Soldatinnen und Soldaten des Wachbataillons der Bundeswehr © Juliane Sonntag/IMAGO/

Und ja, bei uns liegt politisch gerade manches im Argen. Aber das System, das wir verteidigen, ist an sich gut und schützenswert. In vielen Ländern der Erde sind Menschen bereit, ihr Leben zu riskieren, um etwas mehr Demokratie und Freiheit für sich und ihre Kinder zu schaffen. Beides ist es auch wert, im Notfall mit dem Einsatz des eigenen Lebens verteidigt zu werden.

Damit die Wehrpflicht nicht als verlorene Zeit oder Nachteil gegenüber Verweigerern gilt, braucht es eine angemessene Vergütung, gute Ausbildung und zivil verwertbare Qualifikationen. Entscheidend ist, dass der Dienst kein Selbstzweck ist. Er soll Deutschland befähigen, sich im Ernstfall zu verteidigen. Diese Fähigkeit entsteht nicht erst, wenn der Krieg an die Haustür klopft. Sie muss vorher aufgebaut werden. Darauf zu vertrauen, dass eine Krise ausbleibt, wäre fahrlässig und politisch unverantwortlich.

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