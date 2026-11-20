Rex-Lage erklärt: Wie Hoch und Tief eine Luftmassengrenze festhalten und warum dann bis zu einem Meter Schnee in Köln und Frankfurt fallen könnte.

Eingeschneite Autos in Bielefeld im Februar 2021: Damals hielt eine Luftmassengrenze tagelang über Deutschland fest, im Flachland türmte sich der Schnee teils über einen halben Meter hoch. (Archivbild)

Ein Meter Neuschnee mitten in Köln, Frankfurt oder Hamburg: Dafür braucht es nur eine Front, die drei Tage lang über derselben Stadt festhängt – gehalten von einer sogenannten „Rex-Lage“. Begünstigt werden solche Blockaden von einem geschwächten Polarwirbel, und der ist in diesem Herbst so früh ins Taumeln geraten wie selten.



Der Deutsche Wetterdienst erwartet ab Sonntag die ersten Schneefälle im Süden.

Drei Tage an derselben Stelle: So entsteht Meter-Schnee im Flachland

Zutat Nummer eins ist eine Luftmassengrenze. Auf der einen Seite liegt Frost aus Skandinavien, auf der anderen feuchte Luft aus Südwesten. Die schwere Kaltluft drückt sich bodennah unter die milde und zwingt sie nach oben. Dort kühlt sie ab und gibt ihr Wasser als Schnee frei.



Für einen Meter müssten 70 bis 100 Liter pro Quadratmeter herunterkommen, ausschließlich als Schnee, hat das Portal daswetter.com durchgerechnet. Das schafft nur Schneefall, der zwei bis drei Tage praktisch nicht abreißt.



Die Wirklichkeit ist vorerst bescheidener. In den Alpen sind am Freitag oberhalb von 1000 Metern mehr als zehn Zentimeter möglich, ab Sonntag schneit es im Süden, im Bergland sind bis Montag markante Mengen drin.



Ob für Ihren Kreis eine Warnung gilt, zeigen die amtlichen DWD-Warnungen und die WarnWetter-App.

Blockade über Europa: Warum die Front plötzlich nicht mehr weiterzieht

Normalerweise schiebt der Westwind eine Front in Stunden über das Land. Festhalten kann sie nur eine Blockade wie die Rex-Lage: Ein Hoch sitzt im Norden, ein Tief direkt südlich davon, der Westwind prallt ab.



An der Grenze reiht sich dann Tief an Tief, jedes bringt neuen Nachschub. Diesseits der Linie herrscht Frost, jenseits bleibt es bei Plusgraden.



Für Köln und Frankfurt liegt genau hier die Hürde. Der Rhein speichert Wärme, die Städte heizen mit. Rutscht die Linie um 50 Kilometer, prasselt Regen statt Schnee. Im schlimmsten Fall gefriert er beim Aufprall und legt Straßen und Oberleitungen unter Eis.

65 Kilo statt 400: Die Rechnung, bei der Dächer verlieren

Für Statiker zählt das Gewicht. Niederrhein und Mittelrheintal liegen in der niedrigsten Schneelastzone 1. Unterhalb von 400 Metern gilt dort ein Mindestansatz von 0,65 Kilonewton pro Quadratmeter, umgerechnet rund 65 Kilo.



Zehn Zentimeter Nassschnee bringen laut bayerischem Bauministerium bis zu 40 Kilo auf den Quadratmeter. Ein Meter wären bis zu 400 Kilo, das Sechsfache. Das Rheinland ist für Schnee gebaut. Für diesen Schnee nicht.



Kritisch würde es zuerst auf großen Flachdächern von Lager- und Turnhallen, wo nichts abrutschen kann.



Der Frankfurter Flughafen gerät schon bei wenigen Zentimetern ins Schleudern: rund 1200 Starts und Landungen am Tag, mehr als acht Millionen Quadratmeter zum Räumen, rechnet Aerotelegraph vor.

76 Zentimeter in Bremen: Was der Katastrophenwinter 1978/79 lehrt

Was eine festsitzende Luftmassengrenze anrichtet, erlebte der Norden zum Jahreswechsel 1978/79. Die Grenze lag über Ostsee und Norddeutschland, die Temperatur stürzte von plus 10 auf bis zu minus 20 Grad. Mehr als 20 Menschen starben, so Wetteronline.



Auf Rügen in der DDR und in Schleswig-Holstein wuchsen Schneewehen auf vier bis sechs Meter. Wie die DDR diesen Winter erlebte, hat die Berliner Zeitung rekonstruiert. In Bremen lagen im Februar 1979 noch einmal 76 Zentimeter.



Der Rhein kennt solche Werte nicht. Als im Januar 2024 in Köln 15 Zentimeter lagen, galt das bereits als Ausnahme.

Polarwirbel im Rekordtempo: Droht der Meter-Schnee schon in diesem Winter?

Im Flachland bleibt die Chance sehr klein. Über der Arktis kehrte sich die Höhenströmung am 11. November vorübergehend von West auf Ost um, laut Polarwirbel-Forscher Judah Cohen so früh wie nie. Eine neue Schwächung Ende November oder Anfang Dezember hält er für plausibel, zeigt eine aktuelle Analyse.



Das britische Met Office stuft die Störung laut wetter.net als eher schwach und kurzlebig ein. Folgen am Boden kämen frühestens nach zwei bis sechs Wochen, Schnee garantiert das nicht.



In den Mittelgebirgen sieht die Rechnung anders aus. Im Hochschwarzwald oder im Bayerischen Wald sind bei passender Lage 50 Zentimeter bis ein Meter möglich. Auf dem Zugspitzplatt lagen am 2. April 1944 sogar 8,30 Meter, bis heute deutscher Rekord.

Ihre Meinung ist uns wichtig. Senden Sie uns Ihr Feedback zu diesem Artikel an: briefe@berliner-zeitung.de

Lesen Sie mehr zum Thema