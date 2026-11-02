Die Geister ihres Wahlsiegs: Wie frei kann eine Partei regieren, die ihre Unterstützer fürchtet?

Elif Eralp fürchtet die Reaktion von Hamas-Sympathisanten. Das wirft eine größere Frage auf: Hat sich ihre Partei politische Unterstützung aus einem Milieu geholt, das nun eigene Erwartungen anmeldet?

Als Stephan Weh, Berliner Landesvorsitzender der Gewerkschaft der Polizei, Anfang Oktober vor den Kontakten einzelner Linken-Politiker in problematische Milieus warnte, klang das beinahe wie eine Vorahnung. Wer die Geister, die er gerufen habe, nicht mehr loswerde, könne keine Regierungsverantwortung übernehmen, erklärte er dem Tagesspiegel. Denn man müsse damit rechnen, dass sie irgendwann „den Preis dafür einfordern“.

Wenige Wochen später meldete sich die Frauenrechtlerin und liberale Muslimin Seyran Ateş mit einer ähnlichen Einschätzung zu Wort. Der Berliner Morgenpost sagte sie: „Die Geister, die ich rief, werde ich nun nicht los.“ Sie kritisierte die Verbindungen von Teilen der Linken in islamistische und antisemitische Milieus. Zwei Stimmen, ein Gedanke: Wer Unterstützung aus fragwürdigen Kreisen hinnimmt, kann sich später nicht darauf verlassen, dass sie folgenlos bleibt.

Methoden wie beim Drogendeal

Es ist ein wenig wie bei jemandem, der für einen Drogenboss einmal den Kurier spielt. Ein Päckchen von A nach B sind auf den ersten Blick schnell verdiente 100 Euro. Was soll schon passieren? Später stellt sich womöglich heraus, dass die einmalige Gefälligkeit der Beginn einer Verpflichtung war. Wer aussteigen will, merkt, dass die andere Seite längst Ansprüche stellt. Die 100 Euro waren am Ende ziemlich teuer.

Der Vergleich hinkt, wie Vergleiche manchmal hinken. Hier geht es nicht um den Vorwurf einer Straftat gegen die Linke, sondern um den Mechanismus politischer Abhängigkeit: Unterstützung wird angenommen, Nähe entsteht, aus Nähe erwachsen Erwartungen. Und plötzlich kann ein frei gewählter Politiker nicht mehr so frei sprechen, wie es seinem Amt entspräche.

Die Berliner Linke hat am 20. September die Abgeordnetenhauswahl gewonnen. Auf der Wahlparty ihres Neuköllner Bezirksverbands war auch Ibrahim Ibrahim zu sehen, ein Aktivist, der nach Recherchen des Vereins democ seit Jahren im Umfeld der als terroristisch eingestuften Volksfront für die Befreiung Palästinas (PFLP) tätig ist. Ein Foto zeigt ihn neben dem Linken-Bundestagsabgeordneten Ferat Koçak. Dass jemand auf einer öffentlich zugänglichen Wahlparty erscheint, beweist für sich genommen keine Verabredung. Doch damit ist die Geschichte nicht zu Ende.

Denn das Vereinigte Palästinensische Nationalkomitee (VPNK), für das Ibrahim auftritt, reklamierte nach dem Wahlsieg einen eigenen Beitrag. Mitglieder und Unterstützer hätten durch Mobilisierung und Wähleransprache geholfen. Mehr noch: Das Komitee stellte eine „Fortsetzung der Zusammenarbeit“ in Aussicht. Das berichtete die Berliner Zeitung bereits am 21. September.

Hilfe! Welche Fortsetzung der Zusammenarbeit? Und welche Zusammenarbeit überhaupt? So dürfte sich mancher Berliner angesichts dieser Worte fragen. Wer war mit wem im Gespräch? Wurde die Unterstützung abgestimmt oder nur im Nachhinein behauptet? Welche Gegenleistungen erwartet eine Organisation, die sich selbst als Mithelferin des Wahlsiegs präsentiert? Und wer hat ihr den Eindruck vermittelt, von Zusammenarbeit sprechen zu können?

Brisant ist nicht allein die Eigenwerbung des VPNK. Der Berliner Verfassungsschutz beschreibt es als Zusammenschluss, unter dessen Dach Anhänger der Hamas und der PFLP kooperieren. Beide Organisationen stehen auf der EU-Terrorliste. Wer diese Einordnung ernst nimmt, kann eine solche Unterstützungsbekundung nicht einfach als gewöhnliche Wahlkampfgratulation abtun. Zugleich gilt: Dass das VPNK Hilfe beansprucht, beweist weder eine Vereinbarung mit der Parteiführung noch einen Einfluss auf deren Entscheidungen.

Sicherheitsbedenken sind ernst zu nehmen

Genau deshalb wäre eine nachvollziehbare Antwort der Linken so wichtig. Ihre Spitzenkandidatin Elif Eralp hat, wie der Spiegel aus versehentlich übermittelten internen Anmerkungen zu einem Interview berichtete, Sorge um sich und ihre Familie geäußert, falls sie Ibrahim Ibrahim in einem Interview ausdrücklich namentlich erwähne. Sie erklärte anschließend, sie berücksichtige Hinweise von Sicherheitsbehörden und werde sich von niemandem einschüchtern lassen. Diese Sicherheitsbedenken sind ernst zu nehmen. Niemand muss sich und seine Familie leichtfertig gefährden, schon gar nicht, um einen Medienwunsch zu erfüllen.

Aber Eralps persönliche Angst beantwortet nicht die politische Frage. Wie konnte es sein, dass Personen aus diesem Umfeld bei der Wahlfeier auftauchten und zugleich von einer künftigen Zusammenarbeit die Rede war? Waren sie einfach Gäste, die mitfeiern wollten? Oder wollten sie mit ihrer Präsenz an eine politische Nähe erinnern? Für Letzteres gibt es bislang keinen Beleg. Doch die dokumentierten Kontakte und das öffentlich reklamierte Mitwirken reichen aus, um Aufklärung zu verlangen.

Ja, es braucht Aufklärung und die in Wartestellung auf politische Ämter und Einfluss stehenden Koalitionäre sollten diesen einfordern. Vielleicht ist es für einzelne Akteure ein Kampf mit sich selbst: Das Amt vor Augen – und dann dieses Störereignis, mit dem es umzugehen gilt. Der Umgang damit kann erkennbar machen, ob Redlichkeit und das Wohl Berlins im Mittelpunkt politischen Handelns stehen oder der verlockende Griff zu Amt und Würde die Finger kribbeln lässt.

Es geht also nicht darum, Eralp ihre Angst vorzuwerfen. Es geht darum, ob die Partei und ihre potentiellen Koalitionäre den Mut zur Grenzziehung besitzen: Die Linke muss offenlegen, welche Kontakte es gab, welche Unterstützung tatsächlich angenommen wurde und ob irgendein Akteur daraus politische Ansprüche ableitet. Demokratische Mehrheiten dürfen gesucht werden. Politische Verpflichtungen gegenüber Extremisten dürfen daraus nicht entstehen.

Die Berliner haben Die Linke gewählt. Nicht das VPNK. Wer das Rote Rathaus beansprucht, sollte erklären können, wem er politisch verpflichtet ist – und vor allem, wem nicht.

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