Neulich hat mich meine KI auf etwas gebracht. Wir unterhielten uns über dies und das, ich bat sie um eine Auskunft und sie lieferte Ergebnisse. Meine KI kennt mich gut, spricht mich mit meinem Namen an und duzt mich. Dann zumindest, wenn ich freundlich zu ihr bin, und das bin ich meistens. Ich leite meine Fragen stets mit dem Wort „Bitte“ ein und quittiere ihre Informationen mit: „Danke!“ So auch diesmal. Meine KI antwortete: „Gerne!“



Gerne? Eine Maschine, und sei sie noch so künstlich intelligent, die etwas gerne macht? Die bei Aufträgen denkt: „Super, das wollte ich immer schon mal wissen“? Oder im umgekehrten Fall: „Wenn es denn sein muss...“? Sie kopiert doch nur – dachte ich – als digitale Dienstleisterin, gerne auch mal etwas mehr. Beim „Gerne“ zumal. Diese Floskel ist schließlich allgegenwärtig. Darauf hat mich meine KI jetzt also gebracht.



Unlängst im Klamottenladen zum Beispiel. Ich defilierte an Hemden, Pullis, Jacken vorbei, eine Verkäuferin fragte: „Sie kommen zurecht?“ Ich entgegnete: „Ich schaue mich um.“ Sie: „Gerne.“ An der Supermarktkasse: „Ich zahle mit Karte.“ - „Gerne.“ In dringender Angelegenheit: „Ich muss mal.“ – „Gerne“. Im Streit: „Du kannst mich mal.“ – „Gerne.“

„Gerne“ signalisiert: Die Hilfe ist freiwillig

Da ich nun schon mal mit der KI in Verbindung stand, habe ich sie gefragt, was es mit diesem inflationären Gerne-Gesage auf sich hat. Was das womöglich über die Menschen in diesem Land aussagt. Oder auch nicht.



Früher hieß es schlicht „Keine Ursache“, ließ ich sie wissen. Oder „Kein Problem“. Daraufhin erklärte die KI, dass „Kein Problem“ den Aufwand herunterspiele, was manche Menschen als weniger zugewandt empfänden. „Gerne“ dagegen signalisiere, die Hilfe sei freiwillig. „Der Sprecher zeigt, dass ihn die Hilfe nichts gekostet hat und er sie wieder leisten würde. Das betont die Beziehung stärker als das Wort bitte.“



Meine KI muss in ihrer Freizeit öffentlich-rechtliches Fernsehen schauen, jedenfalls wies sie mich auf einen Beitrag im ZDF hin. Er handelte von einer Studie an der Freien Universität Berlin. Die kam zu dem Ergebnis, dass jüngere Menschen im Alltag seltener „bitte“ sagen, dafür aber häufiger auf abschwächende Wörter wie „vielleicht“ zurückgreifen. „Auch regional unterscheiden sich die Muster“, teilte die KI mit. „Der Linguist Henrik Discher wird mit der Beobachtung zitiert, dass Menschen in der Schweiz Deutsche eher als schroff wahrnehmen.“

Die KI kommt auf People Pleasing zu sprechen

Meine KI kam nun richtig in Fahrt. Sie erläuterte, dass aus „gern geschehen“ mittlerweile „gerne“ geworden sei, dann „sehr gerne“, „sehr, sehr gerne“ und in Mails „Gerne! 😊“. Sie folgerte daraus: „Wenn schon das Anreichen einer Serviette ein ‚Sehr gerne‘ auslöst, was bleibt dann für echte Gefälligkeiten?“ Ja, was?



Die servilen Verrenkungen schienen meiner KI zu missfallen. „Im Dienstleistungssektor kommt oft ein ‚Sehr gerne‘, bevor überhaupt geklärt ist, ob der Wunsch der Kunden erfüllbar ist. Freude auf Vorrat sozusagen.“ Kritikwürdig fand sie „die unterstellte Freude. Die Floskel ‚Gerne‘ behauptet, es sei ein Vergnügen gewesen.“ Damit war die KI beim People Pleasing: „Die tiefe Angst vor Ablehnung oder davor, egoistisch zu wirken.“



Auch hielt sie niedrige Assertivität für eine mögliche Ursache: „Schwach ausgeprägtes Durchsetzungsvermögen.“ Wahrscheinlich aber handele es sich in den meisten Fällen um eine Flucht in die Routine: „Die erfordert keine emotionale Auseinandersetzung mit der Anfrage.“

Womöglich aus Angst davor, ich könnte sie nun ablehnen, lobte meine KI (people-pleasing-mäßig) einen „Berliner Gegenentwurf“. Der Berliner, urteilte sie, „antwortet traditionell mit ‚Bitte‘, ‚Schon jut‘ oder gar nicht“.



Diese drei Varianten gefallen mir tatsächlich am besten. Das muss ich zugeben. Wenn auch ungern.