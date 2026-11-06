Die große Reformangst: Die Feigheit der Merz-Koalition wird für Jüngere immer teurer

Die Rentenreform weicht gerade auf, Teil zwei der Gesundheitsreform fehlt, und die Pflege treibt im Bundestag – die Koalition hat Angst. Es droht ein Teufelskreis.

Sie haben Angst. Angst vorm Wähler. Angst vor noch schlechteren Umfragewerten. Anders ist es nicht zu erklären. Auch viereinhalb Monate nachdem die Expertenkommission ihre 33 Vorschläge zur Rente vorgestellt hatte, gibt es noch keinen Kabinetts- oder Referentenentwurf zur Rentenreform. Daran hat nun auch Alexander Schweitzer, der Nachfolger von Bärbel Bas, bislang nichts ändern können. Verzögert das SPD-geführte Bundesarbeitsministerium (BMAS) den Reformprozess absichtlich?



„Das BMAS arbeitet derzeit mit Hochdruck daran, die Umsetzung der Empfehlungen der Alterssicherungskommission vorzubereiten“, so eine Sprecherin zu dieser Zeitung: „Ziel ist es, in diesem Herbst einen Gesetzentwurf vorzulegen.“ Wenn Behörden angeblich „unter Hochdruck“ arbeiten, ist Vorsicht geboten. Der Begriff wird mittlerweile inflationär verwendet und bedeutet bei Politik und Verwaltung meist genau das Gegenteil.



Tatsächlich birgt die Rente Sprengstoff: Die „Rente mit 63“ etwa, die kapitalgedeckte Rente oder die bisher beitragsfreien Minijobs – niemand will da vorschnell herumzündeln. Doch auch beim zweiten Teil der Gesundheitsreform droht Ungemach, und die Pflegereform wackelt. Das Zögern kostet viel Zeit. Und Zeit ist Geld. Viel Geld.

Laut Friedrich Merz wackelt bereits die Aktienrente

„Nichtstun darf keine Option sein!“, sagte der CDU-Bundestagsabgeordnete Christoph Ploß im Gespräch mit T-Online: „Die geplante Rentenreform muss so schnell wie möglich beschlossen werden.“ Ploß ist 41 Jahre alt und gehört nicht zu der „Jungen Gruppe“ der unter 35-Jährigen in der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, die vergangenes Jahr einen Sturm im Wasserglas entfachten, als es darum ging, das Rentenniveau bis 2031 stabil zu halten und die Mütterrente auszuweiten. Das Gesetz ging trotzdem durch. Milliardenschwere Folgekosten kommen auf jüngere Generationen zu. Nun wollen die Jungen wenigstens eine ordentliche Reform, auch der nicht mehr ganz so junge Ploß.

Doch seit im Sommer neben der SPD auch die drei CDU-Ministerpräsidenten aus dem Osten an der Abschaffung der „Rente mit 63“ – dem größten Kostenblock des Reformvorschlags – herummäkelten, ist nichts mehr sicher. Mittlerweile wackelt sogar der Einstieg in eine Aktienrente. Die soll bis Weihnachten allenfalls in Eckpunkten stehen, sagte Bundeskanzler Friedrich Merz diese Woche bei einem Besuch bei der IHK Berlin. Doch genau diese kapitalgedeckte Säule ist für die Jüngeren besonders wichtig. Hier wäre eine Beitragserhöhung eine Investition in die eigene Rente, denn ihnen gehen später einmal demografisch bedingt die Beitragszahler des Umlagesystems flöten. Angesichts einer prognostizierten Rentenerhöhung um 4,1 Prozent zum 1. Juli 2027 muss das für viele, die noch einige Zeit zu arbeiten haben, wie blanker Hohn erscheinen. Bereits letzten Juli gab es ein Rentenplus von 4,2 Prozent. Doch die Angst vor den Rentnern ist bei den Senioren-Parteien SPD, CDU und CSU groß. Bei der SPD kommt auch noch die Angst vor der Rache der Geringverdiener hinzu.

Linnemann hat sein frisch gestecktes Ziel bereits verfehlt

Carsten Linnemann, der nicht mehr ganz so neue Nachfolger von Nina Warken im CDU-geführten Gesundheitsministerium, will auch lieber die Beiträge der arbeitenden Bevölkerung erhöhen, als im Pflege- und Gesundheitswesen zu sparen. Zwar soll laut Gesetzentwurf zur Pflege der Entlastungsbeitrag für den Pflegegrad 1 wegfallen, doch ansonsten werden Geld und Leistungen nur verschoben. Weiterhin gilt das Gießkannenprinzip: pauschale Leistungen für alle, unabhängig von Einkommen oder Vermögen. Die Folge: Der Zusatzbeitrag für Kinderlose steigt von 0,6 auf 0,9 Prozentpunkte, und die Beitragsbemessungsgrenze wird ordentlich angehoben. Sonst würden der Pflegeversicherung ab 2028 Defizite in zweistelliger Milliardenhöhe drohen.

Von „Erster Hilfe“ sprach Linnemann daher, um die Liquidität der Pflegeversicherung zu sichern: „Wir müssen diese Kostenspirale durchbrechen“, so Linnemann – und erhöht daher etwas widersprüchlich die Beiträge.

Wer die Pflege über Jahre und Jahrzehnte verteuert und den Kreis der Bezugsberechtigten bedingungslos ausgeweitet hat, darf sich heute nicht wundern, wenn Kosten für Pflegeleistungen oder Heimplätze explodieren. Dass nun immer öfter die Kommunen mit der Sozialhilfe einspringen müssen, machte wiederum die finanziell besonders gebeutelten Ost-Länder hibbelig. Sachsen hat bereits gegenüber dieser Zeitung Protest gegen das Pflegeneuordnungsgesetz von Linnemann eingelegt. Die Chance, dass die Beiträge für Arbeitnehmer und Arbeitgeber noch weiter steigen, ist groß. Ebenso bei der Krankenversicherung. Als Linnemann im Gespräch mit dem Handelsblatt Ende Oktober sagte, dass sein Ziel stabile Beiträge seien, „auch über das kommende Jahr hinaus“, hatte er sein Ziel bereits verfehlt.

Garantiert: Erfolgreiche Erpressung durch Pharmalobby

Denn Nina Warken hatte mit ihrer Reform auch nicht so umfangreich sparen können, wie es ihr die Expertenkommission im März empfohlen hatte. Auch hier musste sie die Beitragsbemessungsgrenze für 2027 um fast zehn Prozent anheben, um das fehlende Geld hereinzuholen. Mit rund 2,5 Milliarden Euro sollen so die Beitragszahler aushelfen. Und bereits zu Jahresbeginn hatte Warken den durchschnittlichen Zusatzbeitrag um 0,4 Prozentpunkte aufgebläht. Sparen hätte Entlastung für Arbeitnehmer und Wirtschaft bedeutet. Doch von Beitragssenkungen wagt in der Koalition derzeit niemand zu reden. Bei der ersten Reform sei es angeblich um den finanziellen Fortbestand der gesetzlichen Krankenversicherung gegangen. Da habe es schnell gehen müssen, hieß es damals seitens der verantwortlichen Gesundheitspolitiker.

Die Vorschläge für grundsätzliche Reformen des GKV-Systems verschoben Nina Warken und ihr Nachfolger Carsten Linnemann auf Ende des Jahres: „Nach derzeitigem Stand wird es der 15.12.“, heißt es aus der Expertenkommission zu dieser Zeitung. Aufregung vor Weihnachten ist also programmiert. Angeblich soll es dann auch dem gesetzlichen Mechanismus zur lukrativen Preisfindung bei Medikamenten an den Kragen gehen, dem ominösen Paragrafen 130b des 5. Sozialgesetzbuchs. Demnach kann die Pharma-Industrie Marspreise bei neuen Medikamenten vorgeben, die Politik kann dann daraus aber nur noch Mondpreise machen. Praktisch.

Krankenkassen-Chefs und Gesundheitsökonomen sehen in den exorbitant hohen Medikamenten-Preisen den größten Kostenblock im Gesundheitssystem. Allein bei den 30 umsatzstärksten Medikamenten ließen sich laut Techniker Krankenkasse durch Angleichungen an das internationale Preisniveau jährlich rund 4,5 Milliarden Euro für die gesetzliche Krankenversicherung einsparen. Die Lobbyisten des Verbands Forschender Arzneimittelhersteller (VFA) dürften bereits ihre Messer wetzen. Die Wahrscheinlichkeit, dass die Politik wieder einmal vor der Pharma-Lobby einknickt, ist hoch. Wie immer.

So darf man auch wieder auf Erpressungsversuche aus der Industrie gespannt sein. Im Frühjahr drohten etwa Boehringer-Ingelheim (28 Milliarden Euro Jahresumsatz) und Eli Lilly (56 Milliarden Euro) mit Liebes- und Geldentzug, falls sich Deutschland bei der ersten Stufe der Gesundheitsreform nicht mäßige. Deutschland mäßigte sich entgegen Expertenempfehlung, die das Erpressungspotenzial als Bluff einstufte. Doch der Erpresste gab nach. Die Angst war wie immer größer. Doch die politische Angst geht zusehends ins Geld.

„Ungünstige Entwicklung“: Reformangst im Teufelskreis

Das Berliner Institut für Gesundheits- und Sozialforschung (IGES) hat nun für die arbeitgebernahe Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft die Entwicklung der Kosten der Sozialversicherungen untersucht, auch vor dem Hintergrund der geplanten oder auch halbgaren Reformabsichten. Das Ergebnis: keine guten Aussichten. Der Gesamtsozialversicherungsbeitrag, also die Summe aller gesetzlich vorgeschriebenen Beiträge zur Kranken-, Pflege-, Renten- und Arbeitslosenversicherung, die Arbeitgeber und Arbeitnehmer bis 2035 zahlen werden, steigt um sechs Prozentpunkte auf dann 48,8 Prozent. Das politische Ziel aber ist: maximal 40 Prozent. „Gegenwärtig bestehen kaum Aussichten auf ein Wiedererreichen dieser Marke“, schreiben die Studienautoren. Warum?

Dazu würden „weitergehende, strukturell wirkende Reformen“ fehlen. Bei „ungünstiger Entwicklung“ würde der Satz laut Studie sogar auf knapp 52 Prozent ansteigen. „Ungünstig“ heißt, dass die Arbeitslosenzahlen steigen und die Einnahmen aus Beiträgen und Steuern ausbleiben. Das Problem ist, dass höhere Steuern und Beiträge nicht gerade wirtschafts- und konsumfreundlich sind und die Arbeitskosten der Unternehmen weiter erhöhen. Die kämpfen jedoch bereits in einem rezessiven Umfeld mit immer höheren Ausgaben für Bürokratie oder Energie. Die Reformangst der Regierung könnte sich so zu einem unangenehmen Teufelskreis entwickeln. Das sollte der Politik Angst machen.

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