Die Hertha-Serie führt zum Fernduell mit zwei ehemaligen Union-Spielern

In Europa gibt es noch 46 Teams ohne Niederlage in dieser Saison. Hertha ist unter den Top Ten und teilt sich den Platz mit Lazio Rom.

Die Fans von Hertha BSC fiebern dem Zweitliga-Duell am Sonnabend (20.30 Uhr) gegen den VfL Wolfsburg entgegen. Im Fokus steht dabei vor allem die Rückkehr von Fabian Reese (28). Doch während in Berlin alles auf das Topspiel im Olympiastadion gerichtet ist, läuft parallel ein besonderes Fernduell im europäischen Fußball: Hertha misst sich im Ranking der ungeschlagenen Teams mit zwei ehemaligen Profis des 1. FC Union Berlin. Der Blick führt dabei nach Rom.



Die Berliner Zeitung hat mithilfe von KI-Agenten alle 1.556 Vereine aus den ersten und zweiten Ligen Europas untersucht. Das Ergebnis: Nur noch 46 Klubs in 54 Ländern haben in dieser Saison bisher keine Niederlage hinnehmen müssen. Zu diesem exklusiven Kreis gehört auch Hertha BSC. Die Berliner kommen auf neun Siege und ein Unentschieden.

46 Klubs sind noch ungeschlagen, Hertha auf Platz 6

Noch besser schneiden nur sehr wenige Teams ab. Der serbische Rekordmeister Roter Stern Belgrad steht bei 13 Siegen und einem Remis, der FC Porto gewann sogar alle zehn Saisonspiele. Gemeinsam mit dem maltesischen Zweitligisten Tarxien Rainbows, der sechs Partien und damit ebenfalls alle Spiele gewann, führt Porto mit einem Punkteschnitt von 3,0 die europäische Rangliste an.

Hertha-Kapitän Josip Brekalo führt sein Team an die Spitze der Zweiten Liga. Doch Sonnabend kommt der VfL Wolfsburg ins Olympiastadion. © IMAGO/Matthias Koch

Hertha folgt mit durchschnittlich 2,8 Punkten pro Begegnung auf Rang sechs. Diesen Wert erreicht auch Italiens Tabellenführer Lazio Rom, der ebenfalls auf neun Siege und ein Unentschieden kommt. Und genau dort tauchen zwei bekannte Namen aus Köpenick auf.



Für Lazio spielen inzwischen die früheren Union-Verteidiger Diogo Leite (27) und Danilho Doekhi (28). Der Niederländer wechselte Mitte Juli in die italienische Hauptstadt. Leite stieß nach Transferschluss am 8. September dazu. Der Portugiese war zuvor vereinslos und auf der Suche nach einem neuen Klub – die Kontakte zu Lazio bestanden allerdings schon seit mehreren Monaten.

Leite und Doekhi haben auch neun Siege und ein Remis

Der Wechsel hat sich für beide gelohnt. Zwar gehören weder Leite noch Doekhi bislang zu den unumstrittenen Stammspielern, doch sie führen mit Lazio die Serie A an. Auffällig ist dabei die Defensivstärke: Nur acht Gegentore kassierten die Römer in zehn Spielen. Genau diesen Wert weist auch Hertha auf. Bei Union sieht die Lage dagegen deutlich schwieriger aus. Die Köpenicker haben nach acht Bundesliga-Partien bereits 19 Gegentreffer hinnehmen müssen und stehen mit sieben Punkten im Tabellenkeller.



Zurück nach Berlin und Rom: Wie lange können beide Klubs ihre beeindruckenden Serien fortsetzen? Hertha präsentiert sich aktuell als Maßstab der Zweiten Liga. Am vergangenen Wochenende setzte die Mannschaft mit dem souveränen 3:0 beim 1. FC Kaiserslautern auf dem Betzenberg ein weiteres Ausrufezeichen.

Mit dem VfL Wolfsburg wartet nun der nächste Härtetest. Obwohl die Niedersachsen mit Fabian Reese als Aufstiegsfavorit gelten, beträgt ihr Rückstand auf die Blau-Weißen bereits neun Punkte. Für die Mannschaft von Trainer Stefan Leitl (49) bietet sich damit die nächste Gelegenheit, ihre Spitzenstellung zu untermauern. Die Frage lautet: Folgt im nächsten Spitzenspiel der zehnte Sieg?



Auch Lazio steht vor einer anspruchsvollen Aufgabe. Am Sonntag gastieren Doekhi und Leite mit dem Tabellenführer beim SSC Neapel. Die Ungeschlagen-Serie beider Klubs wird also erneut auf eine harte Probe gestellt. Einfach wird es weder für Hertha noch für Lazio.

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