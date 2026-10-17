Buchpreisjurys tragen eine hohe Verantwortung auch deshalb, weil sie maßgeblich den Spielplan des deutschen Theaterbetriebs bestimmen. Die mit dem Deutschen Buchpreis ausgezeichneten Romane „Hey guten Morgen, wie geht es dir?“ von Martina Hefter (2024) und „Echtzeitalter“ von Tonio Schachinger (2023) wurden umgehend für die Bühne adaptiert. Kim de l’Horizons „Blutbuch“ (2022) löste einen regelrechten Theaterboom mit zahlreichen Inszenierungen aus. Bei der Produktion in Magdeburg, die zum Theatertreffen eingeladen wurde, führte Jan Friedrich Regie.
Theaterkritik
Elmigers „Die Holländerinnen“: Wenn das Deutsche Theater zur Textschachtel wird
Jan Friedrich inszeniert Dorothee Elmigers Buchpreis-Roman „Die Holländerinnen“. Warum das Stück mehr über den Betrieb verrät als über das Buch. Die Kritik
4 Min
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Szene aus „Die Holländerinnen“ im Deutschen Theater mit Evamaria Salcher, Julia Gräfner und Carmen Steinert (v.l.)
© Eike Walkenhorst