Die Horrorliste der Wirtschaftsweisen: So käme Deutschland raus aus den Schulden

Das Gutachten des Sachverständigenrats fassen Kanzler Merz und Finanzminister Klingbeil nur mit spitzen Fingern an. Im Papier steckt zu viel Sprengstoff für die Koalition.

Ob die Regierung wohl die Ratschläge der Wirtschaftsweisen befolgt? Professorin Monika Schnitzer ist Vorsitzende des Sachverständigenrats zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung (SVR).

Während sich Union und SPD bei den Verhandlungen um den Haushalt für nächstes Jahr im Kreis drehen, haben die Wirtschaftsweisen diese Woche Vorschläge für solide Finanzen vorgelegt. Das Jahresgutachten umfasst 459 Seiten. Darin stecken Vorschläge, die eine Koalition aus Union und SPD nie umsetzen wird: Subventionsabbau, Kürzungen in den sozialen Sicherungssystemen, Vorschläge für mehr Effizienz bei Rente, Pflege und Gesundheit. Der Sachverständigenrat für Wirtschaft (SVR) hat all die Vorschläge zusammengefasst, die bisherige Expertenkommissionen bereits auf den Tisch gelegt haben – die die Koalition jedoch nicht annehmen will.



Machen diese und kommende Bundesregierungen weiter so wie bisher, dann droht die Summe aller Sozialbeiträge vom derzeitigen Satz von 42,3 Prozent auf 49,7 Prozent im Jahr 2040 zu steigen, warnt der SVR. Professorin Monika Schnitzer und ihre SVR-Kollegen prognostizieren dann zudem eine Schuldenquote von 100 Prozent. Der Anteil aller Schulden der öffentlichen Hand am deutschen Bruttoinlandsprodukt (BIP) beträgt derzeit bereits 63,4 Prozent. Die Ausgaben müssten daher runter, so Schnitzer. Sonst drohen französische Verhältnisse.



Die Vorschläge der Wirtschaftsweisen müssen sich gerade für Sozialdemokraten wie eine Liste des Grauens lesen. Doch auch für die Union ist der ein oder andere Gruselfaktor garantiert.

Diesel, Pendler, Tiernahrung – weg mit den Subventionen

Zuerst soll es laut Schnitzer und Kollegen den liebgewonnenen Subventionen an den Kragen gehen. Subventionen und Steuervergünstigungen betragen mittlerweile gut 60 Milliarden Euro im Jahr – rund 1,5 Prozent des BIP. „Kurzfristig“ oder „schrittweise“ abschaffen könnte man etwa Vergünstigungen bei:

· Kerosin (in- und ausländischer Flugverkehr): 7,5 Milliarden Euro

· Dieselkraftstoff und Agrardiesel: 7,4 Milliarden Euro

· Tiernahrung: 4,7 Milliarden Euro

· andere nichtinvestive Finanzhilfen: 3,7 Milliarden Euro

· Gastronomie und Hotellerie: 2,9 Milliarden Euro

· Entfernungspauschale: 2,7 Milliarden Euro

· kulturelle und unterhaltende Leistungen: 2,3 Milliarden Euro

· Dienstwagenprivileg: 1,8 Milliarden Euro

Vieles davon werde pauschal mit der Gießkanne ausgeschüttet und verfehle eine gezielte soziale Wirkung, so der SVR.

Würde man Grundsicherung, Wohngeld und Kinderzuschlag zusammenführen, könnte der Bund nochmals bis zu 1,7 Milliarden Euro einsparen. Eine pauschale Senkung der Personalkosten um zehn Prozent würde 3,3 Milliarden Euro bringen, rechnen die Wirtschaftsweisen kühl vor.

Man kann sich vorstellen, welchen Aufschrei solch eine Streichliste quer durch die Republik bei den betroffenen Gruppen erzeugen würde. Bereits während der Diskussion um die Einkommensteuerreform brachten die beiden Bundestagsabgeordneten Yannick Bury (CDU) und Florian Dorn (CSU) im April eine pauschale Senkung von Subventionen mit dem Rasenmäher um jährlich 15 Prozent ins Spiel. Der Vorschlag wurde von den Koalitionsfraktionen schnell verworfen. Man hätte zwar so bei der Einkommensteuer eine breite Entlastung gegenfinanzieren können, aber den Ärger mit allerlei Lobbygruppen wollte man sich doch lieber ersparen.

Wirtschaftsweise wollen mehr Generationengerechtigkeit

Dann geht es im Jahresgutachten an die Sozialversicherungen. Deren steuerliche Zuschüsse – vor allem bei der Rente – verzehren mittlerweile einen Großteil des Bundeshaushalts. Die bisherigen Pläne der Koalition sehen zudem Beitragserhöhungen vor. Der SVR schreibt, „dass jüngere Geburtsjahrgänge über ihr Erwerbsleben hinweg einen deutlich höheren Anteil ihres Lebenserwerbseinkommens für Sozialversicherungsbeiträge aufwenden müssen als ältere Jahrgänge“.

Und: „Die steigenden Beiträge verschieben damit – in Kombination mit der derzeitigen schuldenfinanzierten Fiskalpolitik – Lasten auf heute jüngere und ungeborene Generationen.“ Vor diesem Hintergrund verschärften sich sowohl Verteilungskonflikte zwischen den Generationen „als auch der Zielkonflikt zwischen einem angemessenen Leistungsniveau und einer langfristig tragfähigen Finanzierung deutlich“.

Um die Gerechtigkeit zwischen den Generationen wiederherzustellen, nehmen sich die Wirtschaftsweisen die drei größten Kostentreiber vor.

Bei der Rente fordern die Wirtschaftsweisen Mehrarbeit

Rente: Um ein höheres Beitragsaufkommen zu schaffen, schlägt der SVR ganz brutal Mehrarbeit vor. Was das bedeutet? Zum Beispiel „eine längere Erwerbsphase, eine höhere Erwerbsbeteiligung und bessere Anreize zur Ausweitung der Arbeitszeit“. Und: Es braucht mehr Wachstum, neue Jobs, damit mehr Beiträge in die Kasse fließen. „Reformen zur Steigerung des Produktivitätswachstums“ seien daher nötig, so der SVR, also etwa Bürokratieabbau und niedrigere Energiepreise.

Zudem empfiehlt der Sachverständigenrat die Rücknahme der Mütterrente III, die der Bundestag letzten Winter beschlossen hat – Kostenpunkt: bis zu fünf Milliarden Euro pro Jahr. Auch die damals beschlossene Haltelinie für das Sicherungsniveau der Rente soll zurückgenommen werden – Kostenpunkt: bis zu 15 Milliarden Euro jährlich. Zudem soll sich die Regierung an die 33 Empfehlungen der Rentenkommission vom Juni halten. Das „Gesamtkunstwerk“ (Bärbel Bas) sah auch die Abschaffung der abschlagsfreien „Rente mit 63“ vor – Kostenpunkt: zehn Milliarden Euro pro Jahrgang.

Gesundheit und Pflege: Auch Pharma-Industrie soll bluten

Gesundheit: In der Gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) wollen die Wirtschaftsweisen den Ausgabenanstieg durch mehr Effizienz im System begrenzen: „Im Krankenhausbereich bieten Reformen, die auf eine höhere Spezialisierung, klare Qualitätsvorgaben und eine geringere Abhängigkeit der Finanzierung von Fallzahlen abzielen, erhebliche Potenziale zur Verringerung der Ineffizienz.“ Das hatte bereits Karl Lauterbach (SPD) zu Ampel-Zeiten vergeblich versucht. Laut SVR soll auch die Pharma-Industrie bluten: „Zudem könnte der Anstieg der Arzneimittelausgaben gedämpft werden, indem die Bepreisung innovativer Arzneimittel konsequent am therapeutischen Zusatznutzen ausgerichtet wird.“ Bislang können die Medikamenten-Hersteller laut Gesetz ihre Preise mehr oder weniger selbst festlegen.

Pflege: „Bisherige Reformen der Sozialen Pflegeversicherung (SPV) zielten vor allem auf eine Verbesserung der pflegerischen Versorgung ab“, konstatieren die Wirtschaftsweisen: „Künftige Reformen sollten die Finanzierung generationengerechter gestalten sowie eine bedarfsgerechte Versorgung und die Eigenverantwortung der Pflegebedürftigen berücksichtigen.“ Um das Ausgabenwachstum wenigstens zu dämpfen, „sollte der Zugang zu Leistungen der SPV restriktiver ausgestaltet werden. Dafür sollte der im Jahr 2015 neu gefasste Pflegebedürftigkeitsbegriff überprüft und stärker an fachlichen Empfehlungen ausgerichtet werden.“

Der SVR hofft, dass sich so die Anzahl der Pflegebedürftigen reduzieren und der durchschnittliche Pflegegrad senken lässt. Wenig zielgenaue Leistungen sollte die Bundesregierung einschränken: „Dies betrifft insbesondere den Leistungszuschlag in der stationären Versorgung sowie den Entlastungsbetrag, auf die im Jahr 2025 rund 15 Prozent der Gesamtausgaben der SPV entfielen.“ Eine „kohortenspezifische Kapitaldeckung innerhalb der SPV“ wäre zudem generationengerechter.

Die Wirtschaftsweisen wollen also eine Revision der Pflegegesetze, die unter Kanzlerin Angela Merkel (CDU) und der SPD verabschiedet wurden und mittlerweile zu einer Verdopplung der Pflegefälle geführt haben.

Nur Gerhard Schröder hat noch Expertenratschläge befolgt

Fazit: Das Jahresgutachten der Sachverständigen für Wirtschaft ist eine Zusammenfassung der Expertenvorschläge der letzten Monate – und Jahre. Nach Gerhard Schröders Hartz-Reformen hat sich jedoch kein Kanzler mehr an die Empfehlungen seiner Sachverständigen und Kommissionen gehalten. In den letzten 20 Jahren sind so die Ausgaben des Staats explodiert – bei Subventionen, Rente, Gesundheit und Pflege.

Die Wirtschaftsweisen argumentieren mit Generationengerechtigkeit: Sie wollen daher die Schuldenaufnahme wieder zurückführen – bei Rüstung und beim Sozialstaat. Beide Felder belasten die Kreditwürdigkeit Deutschlands und drücken auf die Zahlungsfähigkeit der jüngeren Generationen. Ein ineffizienter Sozialstaat erschwert zudem mit seinen ständig steigenden Beiträgen Wirtschaft, Arbeit und Wohlstand.

Die fetten Jahre sind längst vorbei, warnen die Wirtschaftsweisen. Doch auch angesichts des jüngsten Nullsummenspiels der schwarz-roten Koalition bei den Haushaltsverhandlungen wird diese Erkenntnis wohl unter Kanzler Merz nicht zu den empfohlenen Reformen und Maßnahmen führen. Die Beharrungskräfte sind zu groß.

Viel Glück, Gen Z!

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