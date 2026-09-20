Sachsen

Die Kassen sind leer, die Infrastruktur bröckelt: „Wir müssen permanent gewichten“

Regina Kraushaar hat als sächsische Infrastrukturministerin eine Mammutaufgabe mit 19 maroden Brücken und 4500 km Staatsstraßen – aber sinkenden Investitionen – vor sich. Wie geht das zusammen?

Foto von Autor/Autorin: Claudia Lord
Claudia Lord
14 Min
Regina Kraushaar (CDU), Ministerin für Infrastruktur und Landesentwicklung von Sachsen, schaut in Kamenz einer autonomen Lieferdrohne hinterher.

Regina Kraushaar (CDU), Ministerin für Infrastruktur und Landesentwicklung von Sachsen, schaut in Kamenz einer autonomen Lieferdrohne hinterher.

© Katharina Kausche/dpa

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Die CDU gewann am 1. September vor zwei Jahren die Landtagswahl, stellte dann drei Monate später das neue Kabinett vor. In der Zwischenzeit hatte sich für Regina Kraushaar die Priorität in ihrem neuen Amt schon klar definiert: Brücken. Mit dem Einsturz der Carolabrücke am 11. September 2024 wurde die Infrastruktur zur Kernaufgabe – nicht nur in Sachsen.

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