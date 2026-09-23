Die Kaulitz-Zwillinge über Bushido und Anna-Maria Ferchichi: „Die brauchen noch mehr Kinder“

Private Konflikte an der Schulbushaltestelle auf Instagram öffentlich machen? Dafür hat Anna-Maria Ferchichi zuletzt viel Kritik geerntet. Nun äußern sich auch Bill und Tom Kaulitz dazu.

In der neuen Podcastfolge von „Kaulitz Hills“ geht es um Fußball, ums Oktoberfest und um eine E-Mail, die die Gastgeber Bill und Tom Kaulitz von einer Hörerin bekommen haben. Diese hat eine dreijährige Tochter, der sie neben Obst und einem Keks auch immer eine Mini-Packung Gummibärchen in die Snackbox legt.



Zwei andere Mütter hätten sie nun aber gebeten, Keks und Gummibärchen wegzupacken, da ihre Kinder keinen Zucker essen dürften und sonst natürlich auch etwas abhaben wollten. Eine ähnliche Situation habe sie auf dem Spielplatz erlebt, weil ihre Tochter auch mal „Paw Patrol“ schauen und Schokolade essen dürfe.

Ist sie nun offiziell eine schlechte Mama, fragt sich die Hörerin und bittet die ostdeutsch sozialisierten Tokio-Hotel-Zwillinge um Rat in Erziehungsfragen. Wie hätten sie sich verhalten: Die Gummibärchen wieder eingepackt oder auf den eigenen Regeln bestanden?

Streit unter Eltern: Erst mal ein Instagram-Video drehen

Tom Kaulitz ist um eine Antwort nicht verlegen: „Wenn man solche Probleme hat, finde ich immer gut, wenn man’s so macht wie Anna-Maria Ferchichi und erst mal ein Instagram-Video dreht, an die Öffentlichkeit geht und alle Follower auf die andere Familie hetzt.“

Jochen Schweizer: Anna-Maria Ferchichi hatte Anfang September öffentlich Vorwürfe gegen den Unternehmer und dessen Tochter erhoben. © Imago

Eine klare Anspielung auf das noble Grünwald bei München, wo der Rapper Bushido und seine Frau Anna-Maria Ferchichi jüngst mit dem Event-Unternehmer Jochen Schweizer ob eines Schubs-Vorfalls unter ihren Kindern in Streit gerieten.

Anna-Maria Ferchichi hatte den Streit via Instagram in die Öffentlichkeit getragen und so auch Jochen Schweizer dazu gebracht, sich in der Sache zu äußern.

In sozialen Medien und Kommentaren wurde kritisiert, dass der Streit um minderjährige Kinder und Konflikte im Alltag auf dem Rücken der Öffentlichkeit und per Instagram-Story ausgetragen wurde. Wie sich nun zeigt, ist das Thema auch an den Kaulitz-Brüdern im fernen Los Angeles nicht vorbeigegangen.

Zucker sei doch überall, kommen sie auf die ursprüngliche Erziehungsfrage zurück, eine Konfrontation mit dem Thema könne man gar nicht verhindern. Wie man damit umgehe, müsse jeder für sich selbst entscheiden. „Du kannst dich nicht zurücknehmen und deinen Lunch für die anderen Kinder anpassen“, so Tom Kaulitz.

Bill Kaulitz wirft ein, er wolle manchmal ein Kind haben, nur um sich mit anderen Eltern anzulegen. „Ich würde ausflippen.“ Das sei ja wohl auch der Grund, warum die Ferchichis acht Kinder hätten – „damit sie sich achtmal am Tag mit anderen Eltern anlegen können“.

„Ich würde sagen, die brauchen noch mehr Kinder“, so Bill Kaulitz, „um noch mehr Stress zu haben und noch mehr zu streiten.“ Einig sind sich die Brüder: Gar nicht gehen ungefragte Erziehungstipps und Maßregelungen von Fremden. Auch nicht bei Hunden. Der Hörerin rät Bill Kaulitz: „Ich würde beim nächsten Mal noch ’ne große Packung Kekse extra mitbringen und jeder nimmt sich, der will.“

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