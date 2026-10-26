Die Kluft zwischen Plattenbau und Lifestyle-Linken: Hendrik Bolz mit „Aus Ruinen“

„Mein Leben hier ist wie Knast, nur umgekehrt, ich bin gefangen mit den ganzen Lappen und die harten coolen Typen sind alle draußen“: Der Protagonist in Hendrik Bolz’ „Aus Ruinen“ fühlt sich Ende der 2000er-Jahre merklich unwohl zwischen all den Lifestyle-Linken mit „Atomkraft-Nein-Danke“-Badges und „Gegen Nazis“-Hoodies auf dem Campus der Freien Universität Berlin.



Als Jugendlicher in Vorpommern, dessen Erfahrungen Bolz in seinem Debütroman „Nullerjahre“ beschrieben hat, wollte er nie ein „schwuler Student“ sein, sondern sich (seinem Idol Bushido gleich) des Respekts der Straßen sicher sein. Jetzt ist er es irgendwie doch geworden, studiert Mathe und Ethik auf Lehramt und fühlt sich einzig der sympathischen Mensafrau mit Berliner Schnauze verbunden, die ihm extra viel Pommes zu seiner Currywurst spendiert und fragt: „Wat kiekst’n so traurig?“

Wie aus dem Rapper ein Literat wurde

Mit seinem Debütroman über die „Nullerjahre“ in der Plattenbausiedlung Knieper West in Vorpommern hat sich Hendrik Bolz 2022 auch in der Welt der Literatur einen Namen gemacht. Vorher prägte er zusammen mit grim104 als Teil des Rap-Duos Zugezogen Maskulin eine Ära des vom Twitter-Diskurs der 2010er-Jahre inspirierten Feuilletonraps.



In „Nullerjahre“ ging es um Bolz selbst und sein Aufwachsen in den für ihn von Instabilität, Gewalt, Straßenrap, Verwahrlosung und jeder Menge Drogen geprägten Nachwendewirren. Die Analogien zu den Autosoziobiografien von Didier Eribon, Annie Ernaux oder auch JD Vance liegen auf der Hand: ein Protagonist, der bis ins Detail biografische Parallelen zum Autor aufweist; der Anspruch, zum besseren Verständnis der gesellschaftlichen Wirklichkeit beizutragen – und der Fokus auf Fragen der sozialen Herkunft.

Hendrik Bolz verarbeitet in „Aus Ruinen“ seine eigene Biografie. © Kiepenheuer&Witsch

Bolz’ zweites Buch, „Aus Ruinen“, setzt jetzt den in „Nullerjahre“ eingeschlagenen Weg sowohl chronologisch als auch poetologisch nahtlos fort. Dennoch fragt sich der Protagonist Hendrik zu Beginn selbst, ob seine Geschichte wirklich dem Genre der Autosoziobiografie zugeordnet werden könne. Er wartet gerade auf seinen Flug in die USA, ein Urlaub, der als Rahmenhandlung und Reflexionsebene in der Gegenwart dient.



Die Arbeit an „Nullerjahre“, so dieser Gegenwarts-Hendrik, habe bei ihm fast eine Retraumatisierung ausgelöst. Gerade diese Rückbindung an die Gegenwart des schreibenden Ichs und die Reflexion des eigenen Schreibprozesses sind jedoch charakteristisch für das Genre. Und auch in anderer Hinsicht ist „Aus Ruinen“ die konsequente Fortführung der in „Nullerjahre“ begonnenen, autosoziobiografischen Geschichte: Hier nun beginnt mit der Immatrikulation an der Universität der soziale Aufstieg.

Nicht einmal HipHop hören sie hier an der Uni

Mit ihm geht der Wechsel des Milieus einher, der Hendrik selbst enorm befremdet. Es kommt ihm so vor, als sei das eine „andere Menschenart“, die die Hörsäle und Bibliotheken bevölkere. Nicht mehr Boxerschnitt, Bomberjacke und Eastpak-Rucksack sind hier angesagt, sondern Schlabberklamotten und Jutebeutel oder aber Hemd und Lederschuhe. Nicht einmal HipHop hören sie hier an der Uni. Stattdessen Jammerlappen-Gitarrenmusik von The Cure oder The Killers. Leute sind das also, mit denen sich Hendrik in Stralsund niemals blicken lassen würde. Peinlich wäre das!



Umgekehrt eckt Hendrik hier mit seinem im Plattenbauviertel geschulten Habitus selbst schnell an. Etwa, wenn sich jemand einen Faden seines Wollpullovers abschneiden will, nach einer Schere fragt und Hendrik das haschischplattenerprobte Klappmesser aus der Tasche zieht. Oder wenn er im Ärger jemanden ein „Schwuchtel“ an den Kopf wirft.

Zustimmung wird geprüft...

Dass sich seine Kommilitonen bei dieser diskriminierenden Wortwahl zwar äußerst sensibel zeigen, zugleich aber so gar kein Gespür für aus Klassenunterschieden resultierende Habitusdifferenzen haben, fasst Bolz mit einer solchen Anschaulichkeit, dass der geneigte Leser vor Zorn selbst schon in den Tiefen seines Schimpfwörtervokabulars kramt. Auch halten es Hendriks Kommilitonen nicht für nötig, ihn in ihren akademisch geschulten Wortschatz einzuweihen oder einmal aufrichtig nachzufragen, in was für Verhältnissen er eigentlich aufgewachsen ist.



Dann würden sie vielleicht erfahren, dass Hendrik seit drei Jahren nicht mehr kifft, weil er als Jugendlicher so viel geraucht hat, dass er ohne Weed nicht mehr essen, schlafen oder auch nur lachen konnte. Und ihm dann nicht eine Graswolke ins Gesicht pusten, weil Hendrik doch „nur mal kiffen müsste“, um chilliger zu werden. Ihm nicht vorhalten, dass er deshalb so viel Alkohol trinkt, weil das eben „die tolle Assidroge für Prolls und Frauenschläger“ ist, zu denen Hendrik doch anscheinend so gerne gehörte.

Panikattacken und Depressionen

Die Einzige, die mal fragt, ist Sofia. Ihr erzählt Hendrik von seinen Panikattacken und Depressionen, von denen er selbst eigentlich gar nicht weiß, was sie sind oder von ihm wollen. Davon, dass er in der Pubertät täglich Drogen genommen hat. Und dass er das nicht mehr tut, dafür aber mit sehr viel Alkohol dieses beängstigende Gefühl kleinzubekommen versucht, für das Leben ungeeignet zu sein.



Sofia ist es, der die feinen Unterschiede im Habitus auffallen, wenn Hendrik mit seinen Jugendkumpels redet oder aber mit seinen Kommilitonen. Wenn Sofia eine Nachricht an Hendrik schreibt, denkt er sich nicht, was sie doch für ein „Strick-Pulli-Opfer“ ist, sondern bekommt Herzklopfen. Aber auch zwischen ihnen steht immer wieder ein gegenseitiges Unverständnis, das sich aus ihren verschiedenen Herkunftsmilieus speist.



Hendrik erlebt in „Aus Ruinen“, wie es ist, von der Kultur des Bürgertums inferiorisiert zu werden. Anders als beispielsweise von Didier Eribon in „Rückkehr nach Reims“ beschrieben, stellt sich bei ihm jedoch weniger eine soziale Scham als vielmehr Trotz ein. Scheiß auf die ganzen Schlaumeier-Pisser an der Uni!

Mit den Berliner Lieblingsrappern auf den Ohren

Hendrik geht pumpen, schaufelt Eiweißpulver in sich rein, verbringt die Wochenenden in der Heimat mit seinen alten Freunden und erkundet ansonsten die Stadt mit seinen Berliner Lieblingsrappern auf den Ohren. In ihren Texten geht es nicht um die sozialistische Weltrevolution oder die Bologna-Reform, sondern um Straßengeschäfte, Massenschlägereien und Frauen.



Für den jugendlichen Hendrik aus „Nullerjahre“ war Berlin ein gigantischer Faszinations- und Imaginationsraum. Nun ist er selbst in der Stadt und kann die mystischen Orte aus den Raptexten mit eigenen Augen sehen. Wie verrückt, dass die ganzen Dahlemer Studenten gar nicht zu wissen scheinen, in was für einer legendären Stadt sie wohnen!



Darüber, wie es um Hendriks eigene Rapversuche steht, erfahren wir als Leser hingegen so gut wie nichts. Das ist insofern eine Leerstelle, als es schließlich auch maßgeblich seine Rapkarriere ist, die den sozialen Aufstieg ermöglicht. Mit seinem Mathe- und Ethikstudium scheitert Hendrik nämlich unter anderem an seinem Trotz gegenüber den Akademikersprösslingen.



Ein gespaltener Habitus zwischen Herkunfts- und Aufstiegsmilieu stellt sich bei Hendrik zunächst nicht ein. Beinahe krampfhaft hält er sich an seiner vorpommerschen Sozialisation fest. Um sich seinen Stolz zu bewahren.



Hendrik Bolz: Aus Ruinen. Junger Mann in Krisenzeiten. Kiepenheuer&Witsch, 2026. 272 Seiten, 22 Euro.

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