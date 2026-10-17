Wer am BER vor der Sicherheitskontrolle wartet, sieht nur das letzte Glied einer langen Kette: die Beschäftigten des Dienstleisters Securitas an den Bändern. Aber wer trägt am BER die Verantwortung? Es ist ein Geflecht aus Ländern, Bund, Aufsichtsrat und Geschäftsführung.
Flughafen BER
Die Köpfe hinter dem BER: Wer entscheidet, wer verdient, wer das Go gab
Wer trägt am BER die Verantwortung? Ein Geflecht aus Ländern, Bund, Aufsichtsrat und Geschäftsführung. Bleibt die Frage, ob ein privater Betreiber es besser könnte.
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Symbolischer Spatenstich nahe dem Flughafen Berlin-Schönefeld 2006 (v.l.n.r.): der Sprecher der BBI-Geschäftsführung Rainer Schwarz, Bahn-Chef Mehdorn, Wowereit (SPD), Platzeck (SPD), Bundesverkehrsminister Wolfgang Tiefensee (SPD) und der Geschäftsführer des BBI (später BER), Thomas Weyer
© Patrick Pleul/dpa