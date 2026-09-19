Die Krise der Genossen: Wie die SPD sich selbst zerstörte

Damals in meiner Jugendzeit war die SPD so spannend wie das erste Date. Sie war der Zeitgeist, modisch, innovativ und schlichtweg cool. Ich konnte das alles selbst erfahren. In den späten 1970er- bis Mitte der 1980er-Jahre waren wir in Westdeutschland sehr eindeutig politisiert.



Wir wussten in unserem Dorf im östlichen Niedersachsen sehr genau, wer CDU oder SPD wählte, und ein paar entschieden sich auch für die Liberalen. Die Grünen kamen erst später auf und spielten zunächst keine Rolle. Wechselwähler gab es kaum; und in den politischen Zuteilungen bestand eine große Verlässlichkeit: Der dort wählt schwarz und der Nachbar wie schon immer rot.