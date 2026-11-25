Zum dritten Mal trifft Urs Fischer als Trainer auf Ex-Klub Union Berlin. Nach fünf Pleiten in Serie steht der Schweizer unter Druck.

Die Schobbeschachtel ist in Fußball-Deutschland einzigartig. Hinter der Stehtribüne der Mewa-Arena in Mainz feiern die Fans nach den Bundesliga-Spielen des FSV Mainz 05 dort gemeinsam ihre Mannschaft. In das Fanzelt, das vor einigen Jahren direkt am Stadion aufgebaut wurde, verirren sich nach den Spielen nicht selten auch Profis und Verantwortliche. Mit Manager Christian Heidel kann dann bei einer Weinschorle über Fußball philosophiert werden, Stürmer Phillip Tietz, Urgestein Stefan Bell oder Danny da Costa stoßen mit den Anhängern an.

Heimfluch in Mainz: Acht Spiele, sieben Pleiten

Der Haken an der ganzen Sache: Viel zu feiern haben sie in Mainz nach ihren Heimspielen schon ganz lange nicht mehr. Saisonübergreifend sind die Rheinhessen seit acht Partien vor heimischem Publikum sieglos, siebenmal ging die Mannschaft als Verlierer vom Platz. Den letzten Dreier gab es vor über acht Monaten beim 2:1 im Nachbarschaftsduell gegen Eintracht Frankfurt. Teil der Misere war auch die 1:3-Pleite gegen den 1. FC Union Berlin am vorletzten Spieltag der vergangenen Saison, bei der Marie-Louise Eta auf Seiten der Köpenicker ihren ersten Bundesliga-Sieg als Trainerin feiern durfte.

Am Sonnabend (15.30 Uhr) folgt der nächste Mainzer Anlauf, diese Serie zu durchbrechen. Wieder ist Union zu Gast, abermals ist es das Wiedersehen von Urs Fischer mit seinem ehemaligen Verein. Der Schweizer, der die Eisernen einst von der 2. Bundesliga bis in die Champions League führte, hat auch in Mainz in kürzester Zeit tiefe Spuren hinterlassen. Als Fischer den Verein vor knapp einem Jahr nach 13 Spieltagen als Trainer übernahm, lag Mainz abgeschlagen am Tabellenende. Einen Sieg hatte die Mannschaft zu diesem Zeitpunkt zustande gebracht, sechs Punkte betrug der Abstand auf das rettende Ufer.

Fischer wurde in Mainz bald akzeptiert

Der neue Trainer, der den Dänen Bo Henriksen beerbt hatte, stabilisierte das Team schon nach wenigen Wochen, blieb zwischenzeitlich sieben Spiele in Folge ungeschlagen und packte letztlich souverän den Klassenerhalt. Fischer, nicht der Charakter, der mit den Fans im Festzelt überschwänglich feiert, wurde nach anfänglichen Zweifeln voll akzeptiert. Heidel und Sportdirektor Niko Bungert konnten sich zurecht auf die Schulter klopfen, mit ihm offensichtlich auf den richten Mann gesetzt zu haben.

Sportdirektor Niko Bungert (r.) holte Urs Fischer nach Mainz. © IMAGO/Michael Taeger

Auf den Klassenerhalt sollte im Sommer der nächste Schritt folgen. Öffentlich wurde zwar kein höheres Ziel als eine sorgenfreie Saison ausgerufen, die starke Rückrunde und bemerkenswerte Personalentscheidungen im Sommer nährten allerdings die Hoffnung auf mehr. Mittelfeldspieler Kaishu Sano konnte gehalten werden und auch Nationalspieler Nadiem Amiri entschied sich für einen Verbleib in Mainz. Um die beiden Ankerpunkte im Spiel der Nullfünfer sollte ein Team entstehen, das das Publikum nicht nur eine Halbserie begeistert.

Ausdruck dieses Gefühls war gleich am zweiten Spieltag ein furioser 5:0-Auswärtssieg beim Hamburger SV. Die Defensive stand so sicher wie zu Fischers Hochzeiten bei Union, vorne wirbelten Tietz und der von Real Sociedad verpflichtete Sheraldo Becker die gegnerische Abwehrreihe durcheinander. Der eine wuchtig, kopfballstark. Der andere schnell, wendig. Nach diesem Prinzip hatte Fischer schon in Köpenick spielen lassen.

Teile der Fans sehen den Trainer inzwischen kritisch

Die anfängliche Euphorie ist vor dem Start in die Weihnachtszeit allerdings endgültig verflogen. Die 1:3-Niederlage beim FC Augsburg am vergangenen Wochenende war wettbewerbsübergreifend die fünfte Pleite am Stück. Während das Team vor einigen Wochen zumindest noch auswärts fleißig punktete und damit die schwachen Heimauftritte kaschierte, ist in Mainz inzwischen Krise angesagt. Die Verantwortlichen stehen derweil nicht nur wegen seiner Verdienste aus der zurückliegenden Saison voll hinter Fischer, Teile der Fans sind anderer Meinung.



Die Kritik dreht sich dabei um fehlende Flexibilität und zu starrem Festhalten an einzelnen Spielern. Becker hat beispielsweise seit der XXL-Länderspielpause im September nur noch ein Tor vorbereitet, selbst gar nicht mehr getroffen, während sich Ransford Königsdörffer und der nach langer Verletzungspause zurückgekehrte Ex-Unioner Benedict Hollerbach bislang mit Kurzeinsätzen zufriedengeben müssen. Zudem dürften geniale Individualisten wie Sano und Amiri ihr ganzes Potenzial in Fischers System nicht frei genug entfalten, so die Kritiker.

Ein Gesicht der Mainzer Krise: Sheraldo Becker wartet seit sieben Pflichtspielen auf einen Treffer. © IMAGO/Sebastian Bach

Gibt es im Spiel gegen Union erneut keinen Sieg, dürfte die Stimmung endgültig kippen. In den Wochen danach geht es zu RB Leipzig (5. Dezember, 15.30 Uhr), gegen den SC Freiburg (13. Dezember, 15.30 Uhr) und den 1. FC Köln (19. Dezember, 15.30 Uhr). Zum Auftakt der Restrunde wartet am 8. Januar (20.30 Uhr) das Gastspiel beim aktuellen Spitzenreiter Borussia Dortmund. Ein knüppelhartes Programm.

Mit einem Dreier gegen seinen ehemaligen Arbeitgeber würde Fischer nicht nur die schärfsten Kritiker ein wenig bremsen, sondern auch seine persönliche Union-Bilanz ausgleichen. Neben der Niederlage im Mai gab es Anfang des Jahres ein 2:2 in der Alten Försterei. Da verspielte Mainz eine zwischenzeitliche 2:0-Führung. Im Festzelt hinter dem Stadion würde man Fischer allerdings auch bei einem Befreiungsschlag gegen die ehemaligen Weggefährten nicht antreffen.

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