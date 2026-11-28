Unser Autor erinnert sich an jüdische Weggefährten in Ost-Berlin und widerspricht jenen, die den Antisemitismusvorwurf gegen Linke in Stellung bringen.

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In diesen Tagen erleben wir eine emsige Suche nach neuen Feindbildern. Dabei besinnt man sich gern auf die altbewährten. Es geht um nichts weniger, als die Bürger unseres Landes willfährig zu machen, sie zumindest zum Stillhalten zu bewegen. Sollen sie doch einer staatlichen Politik folgen, die Machtinteressen auch mit militärischer Gewalt durchsetzen will. „Hättet ihr auf das Messer nicht gesetzt“, warnte einst Bert Brecht. Nun setzt man auf das Messer und tut alles, um die Warner zum Schweigen zu bringen.

Bei diesen Ambitionen sind die Linken im Weg. Sie sind zu diskreditieren. Nichts eignet sich besser als der Vorwurf des Antisemitismus, um vor einer angeblichen linken Gefahr zu warnen. Die, die sich selbst zur untadeligen und moralisch überlegenen Mitte erklärt haben, die sogenannten wahren Vertreter der Wertegemeinschaft, wollen glauben machen, dass nur sie es sind, die Demokratie und Frieden in Freiheit bewahren können.

Schaut man genauer hin, so ist nicht zu übersehen, dass der Boden für eine deutsche umfassende und damit auch militärische Vormachtstellung in Europa vorbereitet werden soll. Ein Ziel, das mir Angst macht. Eine Wahnidee, die zum Ersten Weltkrieg führte.

Im August 1914 begründete Wilhelm II. den deutschen Kriegseintritt mit den Worten: „Man verlangt, dass wir mit verschränkten Armen zusehen, wie unsere Feinde sich zu tückischem Überfall rüsten, man will nicht dulden, dass wir in entschlossener Treue zu unseren Bundesgenossen stehen, der um sein Ansehen als Großmacht kämpft und mit dessen Erniedrigung auch unsere Macht und Ehre verloren ist. So muss denn das Schwert entscheiden.“ Damit begann der Erste Weltkrieg.

Nachdem am 1. August 1914 durch Kaiser Wilhelm II. die allgemeine Mobilmachung verkündet worden ist, ziehen deutsche Soldaten in den Krieg (Aufnahme vom August 1914). © dpa

Der eigentliche Feind ist gefunden

Bekanntlich endete er in einem furchtbaren Desaster für Deutschland, einem Desaster, das letztlich zur Novemberrevolution führte. Eine Staatsgefährdung für die konservativ-bürgerlichen Kräfte. Dafür machten sie Kommunisten und Juden gleichermaßen verantwortlich. Die Novemberereignisse wurden zu einer „Verschwörung des bolschewistischen internationalen Judentums“.

Das trug wesentlich zur weiteren Verwurzelung des latent immer vorhandenen Antisemitismus in breiten Schichten des Bürgertums bei. Konzentrationslager und Gaskammern wurden möglich. Nun aber erleben wir eine merkwürdige Verdrehung dieser in früheren Jahren bewährten propagandistischen Maxime. Jetzt stehen die Linken nicht mehr Seit an Seit mit Juden, nein, sie sind deren Verderben.

Der brave Bürger erfährt, dass gegenwärtig der Antisemitismus bei denen zu Hause ist, die auf eine gerechtere gesellschaftliche Ordnung drängen. Die Antisemiten von heute sind die anderen, es sind in Wahrheit die Linken. Der eigentliche Feind ist gefunden. Nein, mit Antisemitismus hat man selbst nichts mehr zu tun. Der wahre Schuldige sitzt am linken Rand.

Damit negiere ich nicht die verstärkt in den letzten Jahren geübte verdienstvolle und ehrliche Aufarbeitung deutscher Schuld. Sie droht aber zunichte gemacht zu werden in den aktuellen einseitigen Verurteilungen, für die manche sich links Verortende, auch das ist eine heutige bittere Wahrheit, durchaus Anlass geben.

Abgeordnete der Partei Die Linke während einer Plenarsitzung des Berliner Abgeordnetenhauses © Sebastian Christoph Gollnow/dpa

Das „Warum“ erklärte mir mein Vater nicht

Die Geißel des Antisemitismus ist tatsächlich eines jener grundsätzlichen Probleme, die uns, auch aus aktuellen Geschehnissen heraus, besonders bewegen und bewegen müssen.

In meiner Kindheit war das Thema Juden und jüdisches Leben absolut tabu. Selbst als ich von wohlmeinenden Bekannten meiner Oma zu einer Tasse Kakao eingeladen wurde – in den Kriegszeiten, von denen ich hier spreche, eine Kostbarkeit – und diese Einladung mit dem Betrachten eines Bilderbuches verbunden war, in dem Menschen mit großen Nasen und Ohren kleine Kinder quälten, fiel das Wort „Jude“ nicht. Energisch verbot mein Vater diese Besuche. Das „Warum“ erklärte er mir nicht. Ich hatte nun zwar keine Albträume mehr, aber auch auf den Kakao musste ich verzichten.

Erst Jahre später sprach meine Mutter davon, dass sie auf den Glogauer jüdischen Kinderarzt „nichts kommen lasse“. Er habe meiner Schwester, als sie noch ein Baby war, das Leben gerettet. Leider sei er in den ersten Jahren der Nazizeit „verschwunden“, wie viele andere, fügte sie dann hinzu.

Damals lebte meine Familie in der kleinen schlesischen Stadt Glogau an der Oder, immerhin auch der Geburtsort Arnold Zweigs. In dieser Stadt gab es ein lebendiges jüdisches Leben. Nur wenige Schritte trennten die Synagoge von der katholischen wie auch von der evangelischen Kirche. Bei dem von meiner Mutter geschätzten Kinderarzt handelte es sich um Dr. Erich Lindemann. Er wurde 1894 in Eberswalde geboren. Säuberlich ist auf seiner Geburtsurkunde verzeichnet, dass er wie seine Eltern „mosaischer Religion“ sei.

Die Synagoge Glogau © Picasa/wikipedia commons

Die Bilder begleiten mich immer noch

Erich Lindemann wurde ein anerkannter Lungenarzt mit einem eigenen Sanatorium in Glogau. Da er auch den „Reichsbund Jüdischer Frontsoldaten“ vertrat und Initiator einer jüdischen Sportgruppe war, geriet er bereits 1934 ins Visier der nationalsozialistischen Machthaber. Ein Breslauer SS-Standartenführer verlangte seine Hinrichtung. Damit beauftragte er den in Glogau wohnenden und als Fleischer tätigen SS-Mann Herbert Bischoff.

Dieser hatte bereits einen Tag zuvor den jüdischen Rechtsanwalt Sally Jacobson mit Gummiknüppeln niedergeschlagen. Nach 1945 wurde Herbert Bischoff verhaftet und endlich 1952 vom Schwurgericht Kassel wegen Mordes zu lebenslanger Haft verurteilt. 1970 hob das Landgericht Kassel dieses Urteil auf und schwächte es „wegen Beihilfe zum Mord“ auf fünf Jahre Haft ab. Faktisch bedeutete das den Freispruch.

Die im Untersuchungsgefängnis verbrachte Zeit wurde Bischoff angerechnet. Die Ermordung eines Juden war offensichtlich nicht viel mehr als ein Kavaliersdelikt. Gewiss war dafür kein Linker verantwortlich. Zumindest von einem dieser Richter weiß ich, dass er ein langjähriges Mitglied der CDU war, Kreisvorsitzender der CDU Kassel-Stadt, und dem Landesvorstand der CDU Hessen angehörte.

Erst nach 1945 erfuhr ich von der menschenverachtenden Unterdrückung und millionenfachen Ermordung der Juden, von der geplanten Tilgung allen jüdischen Lebens. Die ersten Bilder aus den Konzentrationslagern Buchenwald und Auschwitz begleiten mich noch immer.

US-Soldaten stehen nach der Befreiung des KZ Dachau auf einem Waggon mit ermordeten Häftlingen (Archivfoto vom 30. April 1945). © dpa

Schlesien mit „Mohklössla“ und „Streußelkucha“ gab es nicht mehr

Trotz dieser Berichte in den Wochenschauen überwogen in den Jahren des Wiederbeginns Schweigen und Verschweigen. Von Juden oder jüdischem Leben öffentlich zu sprechen, fiel schwerer. War es das Gefühl, versagt zu haben, das sich auch auf uns, die wir noch Kinder waren, übertrug? Noch hungerten wir. Die Heimat meiner Kindheit war verloren, Schlesien mit „Mohklössla“ und „Streußelkucha“ gab es nicht mehr. Die Vergangenheit war vergangen.

Sangen wir „Heraus aus den Trümmern“, meinten wir nicht nur die Ruinen der zerstörten Häuser und Straßen. Gemeint waren auch die geistigen Trümmer, die geistigen Hinterlassenschaften einer vergangenen Zeit. Damit wollten wir nichts mehr zu tun haben. In dieser Zeit schien das Denken an jüdisches Schicksal eine unnötige Belastung zu sein.

Mitte der Fünfzigerjahre besorgte mir meine Mutter in West-Berlin eine Paperback-Ausgabe des Tagebuchs der Anne Frank. Mit diesem Buch wurde sie akut, die immer wieder bohrende und für mich nicht beantwortbare Frage: Wie konnte das geschehen? Im Laufe der vielen Jahre erfuhr ich von jüdischem Leid, aber auch von jüdischer Stärke.

Bei Regina Scheer las ich über das jüdische Kinderheim „Ahawah“ und über die jüdische Widerstandsgruppe Baum. Die Tafel in der Gipsstraße, die an Sala und Martin Kochmann, Widerstandskämpfer der Gruppe Baum, erinnert, kannte ich. Offensichtlich wurde sie bereits in den Fünfzigerjahren an dem ehemaligen Wohnhaus der beiden angebracht. Unerwähnt bleibt, dass es sich um jüdische Widerstandskämpfer handelt. Immerhin hat sie allen Renovierungen getrotzt.

Dennoch blieben Juden noch lange für mich ausschließlich in Konzentrationslagern umgebrachte Menschen. Dass es jüdisches Leben auch neben mir gab, blieb mir weitgehend verborgen. Dabei kannte ich viele, sah in ihnen aber keine Jüdinnen oder Juden. Helene Weigel war für mich einfach die große Schauspielerin, die ich bewunderte und verehrte. Saß ich mit ihr in der Kantine des Berliner Ensembles, kam es mir nicht in den Sinn, sie nach ihrem Jüdischsein zu fragen, zumal sie sich, das wusste ich damals nicht, bereits Ende der Zwanzigerjahre aus der jüdischen Gemeinde hatte austragen lassen. Sie war für mich einfach „die Weigel“ und blieb es auch.

Helene Weigel als „Mutter“ in Bertolt Brechts gleichnamigem Schauspiel am Berliner Ensemble © Deutsche Fotothek‎/wikipedia commons

Die Empörung der jüdischen Freundin

Vielleicht sind die Zuordnungen „Jüdin“ oder „Jude“ Ausdruck eines verklemmten Antisemitismus. Eine gute jüdische Freundin, in diesem Falle benutze ich das Attribut bewusst, kritisierte mich, dass ich in einem Artikel, in dem es um den Gründer des Theaters der Freundschaft ging, von dem „Juden Hans Rodenberg“ gesprochen hatte. Ihr macht uns erst „zum Juden“, empörte sie sich.

Im Juni 1981 stand ich am Krankenbett von Mischket Liebermann. Es sollte auch ihr Sterbebett werden. Vor mir lag eine kleine Frau, schmal, fast durchsichtig. Bereits vier Jahre zuvor waren ihre Erinnerungen erschienen: „Aus dem Ghetto in die Welt“. Damit prägte sie wohl zum ersten Mal den Begriff des Ghettos für die Gegend rund um die Berliner Grenadierstraße, der heutigen Almstadtstraße.

Gleich auf der ersten Seite schreibt sie: „Ja, auch in Berlin gab es ein Ghetto. Ein freiwilliges. Lange vor Hitler. Genauer – bis zur Hitlerei. Dann gab es die unfreiwilligen. Und die Gaskammern.“ Mischket löst sich aus dieser Ghettowelt. Sie weiß, dass sie damit ihren Vater, einen Rabbiner, tief verletzt. Aber sie kann nicht mit diesen althergebrachten Vorschriften leben, sie mag nicht zwangsverheiratet werden, sich die Haare scheren müssen, fortan mit einer Perücke sich männlichem Verlangen unterordnen. Dabei hilft ihr der bekannte Schauspieler Alexander Granach.

Wie Mischkets Familie kommt er aus Galizien. Um auf der Bühne, dem Deutschen Theater, bestehen zu können, lässt er sich zweimal seine ursprünglich krummen Bäckerbeine brechen. Auch er muss Deutschland verlassen. Unter seinem Einfluss wird Mischket Schauspielerin und Mitglied der Kommunistischen Partei. Sie erhält kleine Rollen am Deutschen Theater.

Ihr weiterer Lebens- und Berufsweg führt sie vom Minsker Jüdischen Theater über Moskau bis nach Nowosibirsk. In den Jahren des Zweiten Weltkrieges arbeitet sie mit deutschen Kriegsgefangenen. Sie ermöglicht es in sowjetische Gefangenschaft geratenen rumänischen Juden, auch im Lager ihre religiösen Sitten einhalten zu können.

Widerstand auch unter widrigsten Umständen

Trotz aller Verunsicherungen, die Mischket hart sich selbst und anderen gegenüber werden lassen, fühlt sie sich jüdischem Leben verbunden. Mischket Liebermann, die jiddisch sprechende Schauspielerin, Kommunistin und antifaschistische Lehrerin, widersetzt sich auch unter den widrigsten Umständen jeglichem Antisemitismus. Das zu einer Zeit, in der die Väter und Großväter einiger derer, die meinen, Antisemitismus nur bei anderen finden zu können, die Errichtung der Konzentrationslager, die Ermordung von Millionen Juden und jener, die sich dem Faschismus widersetzten, zumindest duldeten.

Zu dieser Stunde in ihrem Krankenbett vermochte Mischket nur noch wenig zu sprechen. Zum Abschied gab sie mir noch einen Satz auf den Weg: „Vergesst es nicht.“ Nein, sie hatte sich nicht versprochen, wenn sie „es“ sagte. Es ging ihr nicht um sich. Ihr ging es um das Unrecht, das Menschen anderen Menschen angetan hatten. Das dürfe nicht vergessen werden.

Später lernte ich viele kennen, denen allein die jüdische Herkunft zum Verhängnis wurde. Da war Peter Edel, Nachfahre einer Familie, die Berliner Kulturgeschichte mitgeschrieben hat. Er, Häftling mehrerer Konzentrationslager, gehörte zuletzt in Mauthausen zu dem sogenannten Geldfälscherkommando der SS. Ihn, der mir ein wichtiger Gesprächspartner wurde, konnte ich bewegen, den Text für die Bronzetafel zu entwerfen, die als eines der ersten Denkzeichen an die Bücherverbrennung auf dem Bebelplatz am 10. Mai 1933 erinnert.

Der Feuilletonist des Berliner Lebens, Heinz Knobloch, würdigte anlässlich der Einweihung des Denkmals von Micha Ullmann diese heute noch zu sehende Tafel: „Mag sie heutzutage als überholt gelten … ihr Text stammt von dem verstorbenen Peter Edel, einem Schriftsteller jüdischer Herkunft. Er überlebte Auschwitz. Wer, wenn nicht er, hätte das Recht, uns zu mahnen.“ Edels Mahnung ist mir heute wichtiger denn je. Das lasse ich mir, der ich mich als bekennenden Linken sehe, von keinem absprechen.

Und da ist Israel. Der Staat, auf den sich bereits vor seiner Gründung die Hoffnungen vieler in Europa verfolgter Jüdinnen und Juden gründeten. Er sollte beispielhaft werden für ein friedliches, verständnisvolles Miteinander von Menschen unterschiedlichen Glaubens. Welcher Ort wäre geeigneter als jener, an dem drei große Weltreligionen ihren Ursprung sehen? Wie wir heute täglich erfahren, kam es anders.

Straßenszene aus Tel Aviv mit einem Wahlplakat für Benjamin Netanjahu © Ilia Yefimovich/AFP

Konrad Wolfs bedeutsamer Film

Wie stehe ich zu diesem Staat, wie sehe ich ihn und seine Politik – das war von der Existenz Israels an ein geschichtlicher wie moralischer Lackmustest. Als sich 1967 die bis dahin zu Recht gefeierte deutsch-niederländische Sängerin Lin Jaldati weigerte, eine von ihrer Partei, der SED, gegen die israelische Politik im Zusammenhang mit dem Sechstagekrieg geforderte Erklärung zu unterschreiben, wurden ihr für einige Jahre alle Auftrittsmöglichkeiten genommen. Mit dieser Erfahrung blieb sie nicht allein.

Diese wie auch andere gegen Juden gerichtete Maßregelungen und Verdächtigungen in den frühen Fünfzigerjahren gehören zu den dunklen Stunden in der Geschichte der DDR. Teil der Geschichte dieses Landes ist aber auch, dass in diesen Jahren der Film „Sterne“ von Konrad Wolf Premiere hatte. Dieser Film ist der erste, der nicht nur ein jüdisches Einzelschicksal zum Thema hat, sondern sich der Verantwortung der Deutschen für den Massenmord an den Juden stellt. Es ist der erste Film zum Holocaust. Ein Wort, das damals noch unbekannt war.

Als Co-Produktion mit Bulgarien konnte der Konrad-Wolf-Film an den Filmfestspielen in Cannes teilnehmen und erhielt den Preis der Jury. Der Spiegel beklagte, dass nicht „die Interessen der westdeutschen Filmindustrie beachtet“ worden seien und dass dieser „kaschierte DDR-Film“ bevorzugt worden sei. Das politische Alleinvertretungsrecht zu wahren, war diesem Blatt wichtiger als die künstlerische Beschäftigung mit antisemitischem Ungeist.

Standbild aus dem deutsch-bulgarisches Antikriegsdrama „Sterne“ des Regisseurs Konrad Wolf aus dem Jahr 1959 © R7014/dpa

Die DDR und Israel

Es mag Gründe für die damalige einseitige politische Ausrichtung auf die Solidarität mit den arabischen Staaten gegeben haben, die militärische Hilfeleistungen einschloss. Aber auch dies bleibt festzuhalten: Niemals stellte mein kleines ostdeutsches Land, bei aller in weiten Teilen oft propagandistisch überhöhten Kritik an israelischer Politik, die Existenz Israels als Staat infrage. Das, obwohl diesem kleinen Deutschland selbst das Existenzrecht jahrzehntelang vehement von dem anderen, dem großen Deutschland, abgesprochen wurde.

Leider war ich nie in Israel und kenne nur Berichte über dieses Land. Es berührt mich, wenn ich in der Berliner Zeitung von dem ehemaligen Sportchef Ben Isakow höre, dass in Israel der jüdische Bäcker ein Freund des palästinensischen Bäckers ist, was auch in Berlin möglich sein müsste. Zugleich erschüttert mich, wenn ich in dem Buch von Alena Jabarine, „Der letzte Himmel“, von den palästinensischen Olivenbauern lese, die hilflos zusehen müssen, wie israelische Siedler die jahrhundertealten Olivenbäume abhacken. „Die Oliven gedeihn, der Krieg ist vorbei, es tönt die Schalmei, der Frieden zog ein“, so sang Fred Düren. Peter Hacks schrieb dieses Lied.

Ein palästinensischer Mann steht im Oktober 2026 in der Nähe des Dorfes Turmus Ayya nördlich der Stadt Ramallah im von Israel besetzten Westjordanland neben einem schwelenden Olivenbaum, der Berichten zufolge von israelischen Siedlern in Brand gesetzt wurde. © Ahmad Gharabli/AFP

Wozu sich die Linken verpflichtet fühlen sollten

Aus meinen Gedanken kann ich den 7. Oktober nicht verbannen. Er brachte Schrecken und Mord für viele Jüdinnen und Juden. Ein viele hundert Kilometer entferntes Geschehen, das uns in seinen Auswirkungen noch immer täglich erreicht. Dennoch kann ich den Zorn junger Leute über eine Bundesregierung verstehen, die Verbrechen in Gaza zögerlich verurteilt, zugleich aber zulässt, dass israelische Konzerne in Deutschland Waffen für diesen und andere Kriege produzieren.

Sicher aber ist: Mit Antisemitismus im Gepäck kann dieser Konflikt weder hier noch dort gelöst werden. Antisemitismus ist dafür absolut untauglich. Das betrifft auch die politischen Positionen der Linken. Sie sollten sich, bei allen unsäglichen Verwerfungen, den sozialistischen Traditionen des Kampfes gegen jegliche Formen des unheilvollen Antisemitismus und der Wahrung der Menschlichkeit verpflichtet fühlen.

Gleichermaßen gilt: Der Antisemitismusvorwurf ist untauglich für alle wie auch immer ideologisch geprägten parteipolitischen Streitereien. Wenn man es ehrlich mit dem so notwendigen Kampf gegen den Antisemitismus meint und ihn nicht allein als Kampfbegriff für die Durchsetzung eigener machtpolitischer Interessen benutzen will, dann muss man sich seinen, auch aktuellen, Ursachen in einer von Vernunft und Anstand geprägten gesamtgesellschaftlichen Debatte stellen. In einem bin ich mir sicher: Im gegenseitigen Hass wird diese Aufgabe weder heute noch morgen lösbar sein.



Siegfried Wein war von 1983 bis 1985 Chefdramaturg am Theater der Freundschaft (heute Theater an der Parkaue), von 1985 bis 1990 dessen Intendant, 1990 ebenso Intendant am Theater im Palast. Von 1990 bis 2000 brachte er sich als Mitgründer und Intendant am Theater im Palais am Festungsgraben ein.



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