Die Mauerspringerin: Eva Kemlein, erste Fotoreporterin der Berliner Zeitung

In der Rudolstädter Straße 93 in Berlin-Wilmersdorf ist ein Stolperstein ins Pflaster eingelassen, der an Eva Kemlein erinnert. Er verweist auf ihr Geburtsjahr 1909 und vermerkt: „Im Widerstand versteckt gelebt/ Befreit / Überlebt“.



Zehn Fahrradminuten südlich von dort ist am Steinrückweg 7 eine Berliner Gedenktafel aus Porzellan angebracht. „In diesem Haus lebte von 1952 bis zu ihrem Tode Eva Kemlein, 4.8.1909–8.8.2004, Fotografin“, steht dort; es folgen wichtige Informationen, aber eine fehlt: Sie war die erste Fotoreporterin der Berliner Zeitung.

Mit dem Buch „Sie verlieh dem Augenblick Dauer“ erzählen die Autorin Erica Fischer und die Historikerin Simone Ladwig-Winters das Leben von Eva Kemlein, und zeigen auch ein paar ihrer Bilder. Das, was auf dem Stolperstein und der Tafel auf das Kürzestmögliche reduziert ist, wird hier mit O-Tönen von der Porträtierten selbst unterfüttert, mit Dokumenten belegt, mit Stimmen von Zeitzeugen in Rhythmus gebracht.

Der Mann löste die „Mischehe“

Zweifach ist ihr Leben durch Politik in Deutschland geprägt worden: Die Tochter aus einer gut situierten jüdischen Familie, ausgebildete medizinisch-technische Assistentin, fotografierte zuerst in der Gerichtsmedizin Leichen. Mit dem Journalisten Herbert Kemlein, den sie im Mai 1933 heiratete, ging sie nach Griechenland und machte die Fotos für seine Reportagen. Das ging, solange man sie in Deutschland druckte, und so lange, bis er einknickte und sich von seiner Frau wieder scheiden ließ – weil sie Jüdin war.

Der Mann war frei ohne sie, ihr hätte die „Mischehe“ nach der Terminologie der Nazis noch etwas Schutz geboten. Wieder in Berlin, wohnte sie wieder bei ihrer Mutter. Der Vater war 1933 gestorben, die beiden älteren Brüder nach Südamerika emigriert. Eva Kemlein wurde zur Zwangsarbeit verpflichtet, erst bei Siemens, dann bei einem „Rohstoffverwerter“. Sie war nicht zu Hause, als ihre Mutter am 15. August 1942 abgeholt und nach Riga deportiert wurde, um dort einer Erschießungsaktion zum Opfer zu fallen. Eva Kemlein überlebte zusammen mit ihrem neuen Partner im Untergrund.

Die Menschen, die Juden aufnahmen und mit Lebensmitteln versorgten, riskierten ihr Leben, gaben Namen oft nicht preis. Die Buchautorinnen kommen darauf zurück, als sie schildern, wie demütigend es später für die Überlebende war, als sie fast ohne Belege um Anerkennung als rassisch Verfolgte und um Entschädigungsansprüche rang.



„994 Tage lebte und überlebte Eva Kemlein in der Illegalität. 994 Tage in über dreißig Verstecken, mit gefälschten Ausweisen, ohne Lebensmittelmarken, mit der ständigen Angst vor Entdeckung“, heißt es im Buch. Dann folgt ein Zitat von Kemlein selbst: „Illegalität ist so ein Wort, das so viel beinhaltet und das man heute auch gar nicht mehr nacherzählen kann, weil es sich so zusammensetzt aus Millionen Kleinigkeiten. Das kannst du einfach nicht mehr rekonstruieren.“ Die Quellenangabe dafür lautet: „Gespräch Erpenbeck/Kemlein“. Sie taucht im Anhang öfter auf, mit verschiedenen Datumsangaben der Jahre 1989 und 1990, und hängt mit dem zweiten politischen Angelpunkt der Biografie der Fotografin zusammen.

Wohnung in Wilmersdorf, Arbeit in Berlin-Mitte

Die heute so wichtige deutsche Schriftstellerin Jenny Erpenbeck, ausgezeichnet mit dem Booker-Preis, hat im Alter von 22, 23 Jahren Interviews mit Eva Kemlein geführt. Sie wollte dieses Jahrhundertleben festhalten, wollte Genaueres wissen über das, was in ihrer Familie wie eine Selbstverständlichkeit behandelt wurde. Die Buchautorinnen durften ihre Aufzeichnungen nutzen. Jenny Erpenbeck hat sogar ein Vorwort beigesteuert, einen berührenden Text, der eine Verbindung über Generationen nicht nur belegt, sondern spürbar macht.

Fritz Erpenbeck, Jennys Großvater, gehörte zu den Gründern der Berliner Zeitung. Und er holte Eva Kemlein mit ihrer Kamera dazu. Einige der heute ikonografischen Bilder aus dem Nachkriegsberlin hat sie mit ihrer Leica aufgenommen. Er war es auch, der ihr den Tipp gab, sich der Theaterfotografie zuzuwenden, was fortan ihr Metier wurde.

Eva Kemlein im Nachkriegsberlin © (c)Stiftung Stadmuseum Berlin

Im geteilten Berlin ist Eva Kemlein eine Mauerspringerin geworden, wohnte im Westteil, arbeitete aber vor allem an den Ost-Berliner Theatern, für die Berliner Zeitung und die Nachrichtenagentur ADN. Hier ist die Auskunftslage im Buch etwas dünn. Vermutlich fanden die Autorinnen, die aus West-Perspektive schauen, das nicht spannend genug. Einmal heißt es: „Ein Visum zu erhalten, war ab den 1960er-Jahren nicht immer unproblematisch. So musste sie in einem konkreten Fall eine gute Bekannte – Gisela – ansprechen, die als Ressortleiterin bei der Berliner Zeitung arbeitete.“



Die Fußnote dazu verweist auf ein Radiointerview aus dem Jahr 2000: „Diese Bekannte wies Eva Kemlein darauf hin, dass sie sich an das ZK wenden musste, um ein dauerhaftes Visum zu erhalten, was dann genehmigt wurde.“ Da fehlt, dass diese Gisela die Ehefrau von Joachim Herrmann war, der seit 1960 beim Zentralkomitee der SED Karriere machte, bis ganz nach oben.

Das Stadtmuseum beherbergt ihr Archiv

Ihr Arbeiten in Ost-Berlin hatte für Eva Kemlein zur Folge, dass sie regelrecht darum betteln musste, dass ihr ein Lohnumtausch in West-Mark genehmigt würde. Gestreut wurde das Gerücht, sie sei SED-Mitglied. Wer weniger Probleme hatte, sich eine Entschädigung zahlen zu lassen, das gehört zu den empörendsten Stellen in dem Buch, ist ihr erster Ehemann: „1952 machte er geltend“, schreiben die Autorinnen, „dass er durch seine Ehe mit der ‚Volljüdin Eva Kemlein‘ einen Vermögensschaden erlitten hatte und in seinem ,beruflichen Fortkommen‘ behindert war.“

Eva Kemlein kam auch nach 1990 noch regelmäßig in die Redaktion der Berliner Zeitung: Eine kleine Frau von nicht mal 1,50 Metern. Die Bildredakteurin machte den jungen Leuten gegenüber ein paar Andeutungen, wie wichtig sie sei. Eva Kemlein hat noch erleben können, wie ihre Bilder ausgestellt wurden, 1996 und 2002. Das Stadtmuseum Berlin hat mit der Unterstützung der Stiftung Preußische Seehandlung den kulturhistorischen Schatz von 330.000 Negativen und Abzügen angekauft. Wie der entstand, wie seine Schöpferin sich durchs Leben schlug als jüdische Frau, das kann man jetzt nachlesen – mit Gewinn.

Erica Fischer, Simone Ladwig-Winters: Sie verlieh dem Augenblick Dauer. Die Fotografin Eva Kemlein. Berlin-Verlag, Berlin 2026. 312 Seiten, 24 Euro

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