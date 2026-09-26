„Die Merz-Agenda stoppen“: DGB und Linke protestieren bundesweit gegen Reformpaket

Gewerkschaften und Linke gehen an diesem Samstag gegen die Reformen der Bundesregierung auf die Straßen. Bei 15 Demonstrationen werden zehntausende Teilnehmer erwartet.

In Erfurt demonstrieren an diesem Samstag mehrere Tausend Menschen gegen die Pläne der Bundesregierung zur Reform des Sozialstaats.

Zu bundesweiten Protesten haben der Deutsche Gewerkschaftsbund und seine Mitgliedsgewerkschaften an diesem Samstag aufgerufen. Der dezentrale Aktionstag wird von Demonstrationen in 15 Städten begleitet. Das Motto lautet: „Hart verdient! Deine Arbeit. Deine Gesundheit. Deine Rente.“ Erwartet werden Zehntausende Teilnehmer. Im Osten finden Demonstrationen außer in Berlin in den Landeshauptstädten Leipzig, Rostock, Erfurt und Magdeburg statt.

Es geht um die Rente mit 63, den Acht-Stunden-Tag und die Frage, ob künftig schon am ersten Krankheitstag ein Attest fällig wird. Die schwarz-rote Koalition unter Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) hat ein wirtschafts- und sozialpolitisches Reformpaket beschlossen, das teils als „Deutschland-Pakt 2026“ bezeichnet wird. Es umfasst 34 Punkte zu Steuersenkungen, Bürokratieabbau und Umbau des Sozialstaats.

Aus Sicht der Regierung soll das Paket entlasten und modernisieren. Der DGB und zahlreiche Sozialverbände sehen darin einen sozialen Kahlschlag zulasten der arbeitenden Bevölkerung. Die Gewerkschaften fordern zudem eine gerechtere Verteilung der Krisenlasten – etwa durch eine stärkere steuerliche Heranziehung großer Vermögen und Erbschaften.



Auch die Linkspartei beteiligt sich an der Protestaktion und will sie nach eigenen Angaben „mit eigenen Blöcken, Zubringer-Demonstrationen und Redebeiträgen“ unterstützen. „Wir stellen uns gegen jede Kürzung bei Gesundheit, Lohn und Rente, gegen die explodierenden Preise“, teilte Linken-Chefin Ines Schwerdtner mit. „Wir wollen die Merz-Agenda stoppen.“

Geplant ist unter anderem die Abschaffung der abschlagsfreien Rente mit 63 nach 45 Beitragsjahren. Die Gewerkschaften wollen diese Option erhalten und fordern zudem, das Rentenniveau dauerhaft bei mindestens 48 Prozent über 2032 hinaus zu stabilisieren. Auch das Blockmodell bei der Altersteilzeit soll bleiben.

Diskutiert wird auch eine Aufweichung des gesetzlichen Acht-Stunden-Tages. Dagegen wehren sich die Gewerkschaften vehement. Auch die geplante Attest-Pflicht schon am ersten Krankheitstag bezeichnet ver.di-Chef Frank Werneke als „Misstrauensvotum“ gegen Arbeitnehmer. Neben Einschnitten bei Kranken- und Pflegeversicherung stehen auch Wohngeldkürzungen im Fokus. Rund 400.000 Haushalte könnten ihren Anspruch verlieren.

Die Proteste gegen das Reformpaket fallen in eine insgesamt angespannte politische Lage und sind der bislang sichtbarste Widerstand gegen den sozialpolitischen Kurs der Bundesregierung. Hintergrund ist auch, dass die Gewerkschaften die jüngsten Landtagswahlergebnisse in drei ostdeutschen Bundesländern als Quittung für den Sparkurs der Regierung interpretieren.

Besonders die Regierungspartei SPD gerät als Koalitionspartner unter Druck. Gewerkschaftsvertreter fordern die Sozialdemokraten auf, sich gegen den Kurs von Kanzler Merz zu stellen und ein „Stoppschild“ zu setzen. ver.di-Chef Werneke warnte, ein „Weiter so“ könne die SPD in die politische Bedeutungslosigkeit führen. (mit dpa)

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