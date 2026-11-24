Die CDU will keinen Meter weichen. Die CSU hat Sprengfallen gebastelt. Und die SPD bereitet einen Hinterhalt vor. So stirbt die Rentenreform. Ob die Koalition das überlebt?

Der Generalsekretär der SPD bläst bereits zum Angriff. Tim Klüssendorf stellte Anfang der Woche öffentlich nochmals klar, dass die abschlagsfreie Rente nach 45 Versicherungsjahren nicht ersatzlos fallen werde. Das sei mit der Sozialdemokratie nicht zu machen. Zur Erinnerung: Die Abschaffung der milliardenschweren „Rente mit 63“ war das Kernstück der Rentenkommission, deren Ergebnisse im Juni auch die SPD mittrug.



Der Wirtschaftsflügel der Union hat zeitgleich ebenfalls schwere Geschütze aufgefahren. Der Parlamentskreis Mittelstand der CDU/CSU-Fraktion veröffentlichte ein 16-Punkte-Papier, in dem er unter Punkt neun den ursprünglichen Vorschlag der Rentenkommission und explizit die Abschaffung der Rente mit 63 als „unverzichtbaren Baustein für eine langfristig tragfähige Alterssicherung“ manifestiert. Auch Pascal Reddig (CDU) und Florian Dorn (CSU) gehören dem Kreis an. Die beiden Abgeordneten vertraten die Union in der Rentenkommission.



Die SPD-Vertreterin in der Rentenkommission war Annika Klose. Sie ist die sozialpolitische Sprecherin der SPD-Bundestagsfraktion. Klose sagte am Sonntag in der ARD: Die SPD kämpfe dafür, dass die abschlagsfreie Rente nach 45 Beitragsjahren bestehen bleibe – „entgegen den Vorschlägen der Kommission“. Die SPD wird also nicht nur fahnenflüchtig: Sie bereitet einen Gegenangriff vor. Gegen die eigene Koalition. Gegen den eigenen Beschluss.

Gut für die SPD, dass Bärbel Bas nicht mehr da ist

Papier ist bekanntlich geduldig. Auch das Papier, das die Koalitionäre am 2. Juli unter dem großspurigen Titel „Ein Programm für Aufschwung und Beschäftigung“ veröffentlichten. Kanzler Friedrich Merz (CDU), Markus Söder (CSU) und die beiden SPD-Chefs Lars Klingbeil und Bärbel Bas wollten sich damals reformfähig in die Sommerpause verabschieden. Unter Punkt eins loben die vier die Alterssicherungskommission dafür, dass sie „herausragende Arbeit geleistet“ habe. Und: „Wir werden die darin enthaltenen Empfehlungen in einem Gesetzespaket umsetzen. Dieses wird bis Ende 2026 im Deutschen Bundestag verabschiedet.“

Das Papier ging dann in der Sommerhitze in Flammen auf. Die ostdeutschen CDU-Ministerpräsidenten sabotierten die Abschaffung der Rente mit 63 ebenso wie zahlreiche SPD-Fürsten, darunter auch Manuela Schwesig aus Mecklenburg-Vorpommern. Schwesig hatte für ihren Landtagswahlkampf einen strammen Linkskurs ausgerufen. Auf den Schultern eines linken „progressiven“ Bündnisses soll Schwesig spätestens 2029 Kanzlerin einer rot-rot-grünen Koalition werden. Da passen Abstriche bei sozialen Wohltaten nicht ins Konzept.

Gut daher für die noch weiter nach links gerückten Sozialdemokraten, dass Bärbel Bas mittlerweile als SPD-Chefin und Bundessozialministerin zurückgetreten ist. Bas hatte vor der Sommerpause den Vorschlag zur Rentenreform noch als „Gesamtkunstwerk“ bezeichnet, das es in Gänze zu bewahren gelte. Es war das erste und letzte Mal, dass Bas zu einem Kompromiss mit der Union bereit war. Bis dahin hatte sie den „Abriss des Sozialstaats“ mit Zähnen und Klauen zu verhindern gewusst und die Union in eine tiefe Glaubwürdigkeitskrise gestürzt. Jetzt ist Bas selbst in politischer Frührente. Die SPD scheint sich nicht mehr an ihre Kompromisslinie gebunden zu fühlen.

Schweitzer blockt auch bei der Altersteilzeit

Was der Koalition nun droht, ist eine weitere Zerreißprobe. Die SPD lotet aus, wie weit sie bei der Union gehen kann. Und längst geht es nicht mehr nur um die „Rente mit 63“. Da wäre etwa die ursprünglich geplante Verschärfung der Altersteilzeit: Strittig ist mittlerweile auch die Empfehlung der Kommission, das beliebte Blockmodell (erst Vollzeit arbeiten, dann bezahlte Freistellung) abzuschaffen und die Altersgrenze für den Einstieg von 55 auf 58 Jahre anzuheben. Arbeits- und Sozialminister Alexander Schweitzer (SPD) spricht sich für den Erhalt der bisherigen Regelung aus.

Das wollen auch die Gewerkschaften. Denn das Blockmodell werde in Betrieben insbesondere dann genutzt, wenn Arbeitsplätze sozialverträglich abgebaut werden sollen, so der DGB. Die Altersteilzeit ist zwar eine Regelung innerhalb der Betriebe, doch der Staat subventioniert sie durch Steuer- und Beitragsausfälle mit rund drei Milliarden Euro pro Jahr, errechnete das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung (DIW). Vor allem in Kombination mit einer verlängerten Lebensarbeitszeit würde der Reformvorschlag die Rentenfinanzierung nachhaltig stützen.

Und dann verlangte auch noch CSU-Chef Markus Söder bei den Minijobs eine Extrawurst. Die Rentenkommission wollte Rentenbeiträge auf Minijobs erheben. Söder stellte sich damals sofort hinter seinen bayerischen Hotel- und Gaststättenverband, der die günstigen Minijobs angeblich für überlebenswichtig für die Gastro- und Tourismusbranche hielt. Damit war Söder Ende Juni übrigens der erste Politiker, der Hand an das „Gesamtkunstwerk“ legte, das seitdem in sich zusammenbröckelt.

Fratzscher warnt: „Sonst ist die Rentenreform tot“

Alibi-Kompromisse wie jahrelange Übergangsfristen könnten sich die Koalitionspolitiker sparen, sagen Ökonomen wie etwa der Wirtschaftsweise Martin Werding, der selbst Mitglied der Rentenkommission war. Die Kommission habe hart um ein einstimmiges Reformkonzept gerungen, so Werding in der ARD: „Und dass das dann in der Sommerpause zerlegt wird, ist richtig bitter.“ Die abschlagsfreie Rente nach 45 Beitragsjahren sei ursprünglich als Härtefallregelung für Menschen verkauft worden, die nicht mehr arbeiten könnten. Doch das sei sie nicht, so Werding: Jährlich gingen bis zu 260.000 Menschen zu früh in Rente, darunter überproportional viele Männer. Die Bezieher seien überdurchschnittlich gesund und erhielten sehr gute Renten – zudem ohne Abschläge. Werding: „Wenn man die nicht belasten kann? Wen kann man denn dann belasten? Wen kann man überhaupt belasten, um das Reformkonzept zu finanzieren?“

Werding warnte: Jeder Vorschlag, der nicht umgesetzt werde, bleibe als zusätzliche Last bei den künftigen Beitragszahlern hängen. Das sehen selbst die als „links“ geltenden Ökonomen Peter Bofinger (ebenfalls Mitglied der Rentenkommission) oder Marcel Fratzscher (DIW) so. Bofinger im Spiegel zur Abschaffung der Rente mit 63: „Ökonomisch lässt sich das leider nicht rechtfertigen. Diese Regelung ist sehr kostspielig. (…) Da wird niemand bestraft, es fällt ein Bonus weg, der von den geleisteten Einzahlungen her nicht gerechtfertigt ist.“ Und Fratzscher zur Rheinischen Post: „Die Abschaffung der Rente mit 63 ist ein zentrales und finanziell das wichtigste Element der geplanten Rentenreform. (…) Ohne dieses Element ist die Rentenreform tot.“ Das ist sie jetzt.

Papier ist geduldig – wie der Wirtschaftsflügel der Union

Und nun peitschen Union und SPD schon auf das tote Pferd ein. Faule Kompromisslinien zeichnen sich zwischen den Schützengräben ab: Markus Söder spricht davon, die „Rente mit 63“ nicht abzuschaffen, sondern zu „reduzieren“. Und sein CSU-Frontmann im Bundestag, Alexander Hoffmann, will um Zehntelprozentpunkte bei den Abschlägen zur Frührente feilschen. Annika Klose von der SPD spricht bereits entgegenkommend von „Wegen“ und einem „Rahmen“ für Kompromisse. Klose sehe da eine Möglichkeit, vor Weihnachten fertig zu werden.

Der Parlamentskreis Mittelstand müsste dann allerdings sein 16-Punkte-Pamphlet gleich wieder einstampfen. Denn wenn das mit der Abschaffung der „Rente mit 63“ nicht klappt, dann werden wohl auch Punkt sieben (verschärfte Bürgergeldreform) oder Punkt zehn (breite Senkung der Einkommensteuer) und viele weitere Vorhaben nicht funktionieren. Aber wie oben bereits geschrieben: Papier ist geduldig. Wenn der Wirtschaftsflügel allerdings die Geduld verliert, dann kann er die Koalition mit der SPD schnell beenden: 80 Prozent der 208 Unionsabgeordneten sind im Parlamentskreis Mittelstand organisiert. Die offene Frage: Wie unglaubwürdig will und kann man noch werden?

Denn die Union fürchtet einen Koalitionsbruch mehr als die SPD. In der Union wissen sie dann nicht, wohin mit sich. Zur AfD geht nicht. Und die Sozialdemokraten bauen für die Zukunft auf ein progressives rot-rot-grünes Bündnis. Dafür müssen aber die Einschnitte bei den Sozialreformen so dünn wie möglich ausfallen, um glaubwürdig zu bleiben. Nur kleinste Bröckchen darf man Merz und CDU/CSU als Scheinerfolg zuwerfen, bis sie am Ende politisch verhungern. Wenn so die verhasste Koalition mit den Unionisten früher als 2029 endet – auch nicht schlimm: Die SPD würde sich dann mit Schwesig an der Spitze und zusammen mit Grünen und Linken im Wahlkampf eine Mehrheit fürs Kanzleramt sichern, so der Traum. Die Union wäre dann tot. Genauso tot wie die Rentenreform.

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