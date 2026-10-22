„Die Migranten sind schuld und die Linksextremen“: Schwerdtner warnt vor Narrativ gegen Gen Z

Noch bevor die angekündigten Gen-Z-Proteste in Deutschland begonnen haben, wird bereits über mögliche Ausschreitungen diskutiert. Linken-Chefin Ines Schwerdtner sieht darin den Versuch, die Bewegung zu diskreditieren. „Die Migranten sind schuld und die Linksextremen sind schuld. Das ist das nächste Narrativ“, sagte Schwerdtner. Dieses werde von der „internationalen Rechten bis weit ins konservative Lager hinein“ genutzt werden. Dabei verwies sie auf US-Präsident Donald Trump und dessen Vize J. D. Vance.



Die Äußerungen fielen am Mittwoch in einer Zoom-Konferenz des Magazins Jacobin, veranstaltet in Zusammenarbeit mit dem Studierendenverband Die Linke.SDS. Gemeinsam mit dem Journalisten und früheren Autor der Berliner Zeitung Raphaël Schmeller sowie dem französischen Linkspartei-Abgeordneten Hadrien Clouet diskutierte Schwerdtner über die Proteste in Frankreich. Der Presse warf sie vor, bereits vor den angekündigten Demonstrationen in Deutschland Angst vor den Jugendlichen zu schüren.

Ines Schwerdtner während des Zooms „Wann kommen deutsche Schulproteste?“ © Screenshot YouTube/Jacobin Magazin

Die Linken-Chefin kritisierte insbesondere die Berichterstattung über Ausschreitungen bei den jüngsten Protesten in Frankreich. „Ihr seid noch nicht mal auf die Straße gegangen und trotzdem dreht die Presse jetzt schon entscheidend durch, weil sie jetzt schon Angst haben vor Protesten“, sagte sie den Teilnehmern der Videokonferenz. Es gebe bereits „Angst und Panikmache“ vor Jugendlichen, die demonstrieren wollten.

Schwerdtner solidarisiert sich mit Protesten in Frankreich

Schwerdtner verwies auf ihre Solidaritätsbekundung mit den französischen Demonstranten bei einer Pressekonferenz am Montag. Dabei habe sie auch Polizeigewalt angesprochen, darunter den Fall eines Schülers, dem durch eine Blendgranate die Hand abgerissen worden sein soll. Die Proteste dürften nicht durch Bilder von Ausschreitungen delegitimiert werden, betonte sie.



Zugleich mahnte Schwerdtner, der Protest müsse sich gegen die herrschende Politik richten „und nicht gegeneinander oder irgendwie gegen kleine Läden“. Die Debatte über Gewalt werde ihrer Ansicht nach immer wieder genutzt, um Protestbewegungen in Misskredit zu bringen.



Die Bewegungen in verschiedenen Ländern verbindet nach Schwerdtners Einschätzung vor allem die wirtschaftliche Lage. „Der gemeinsame Rahmen ist die Krise der Bezahlbarkeit“, sagte sie. Hinzu komme die „Krise der etablierten, der bürgerlichen Parteien“. Gleichzeitig warnte sie vor den politischen Folgen in Frankreich. Es bestehe die „reale Gefahr, dass am Ende dieses Protestzyklus in Frankreich eine faschistische Präsidentin steht“.

Flyer mit Aufruf zu Protesten, der in Chatgruppen rumgeschickt wird © Foto: Screenshot

Gen-Z-Proteste: Organisatoren distanzieren sich von Gewalt

Für den 31. Oktober mobilisieren in Deutschland unter anderem die Initiativen „Gen Z regelt“ und „Gen Z steht auf“ zu Demonstrationen. Auf der Internetseite von „Gen Z regelt“ werden Proteste in 21 Städten angekündigt, darunter Berlin. Dort soll die Kundgebung um 14 Uhr am Brandenburger Tor beginnen. Die Initiative organisiert fünf Standorte selbst und hat dafür eigene Telegram-Gruppen eingerichtet. Über sie sollen Treffpunkte, Absprachen und kurzfristige Informationen verbreitet werden.

Laut Angaben dieser Seite sind schon über 40.000 junge Menschen an möglichen Protesten beteiligt. © Screenshot der Website genz-regelt.de

Die Organisatoren bezeichnen sich als überparteilich. Sie fordern unter anderem bessere Bildung, eine bezahlbare Lebenshaltung und die Ablehnung einer Wehrpflicht. Zugleich distanzieren sie sich ausdrücklich von Gewalt, Drohungen und Zerstörung. Auch Parteifahnen sind bei ihren Demonstrationen unerwünscht.



Die Sicherheitsbehörden beobachten die Mobilisierung dennoch aufmerksam. Die Berliner Polizei warnte vor einer möglichen Vereinnahmung der Proteste durch radikale Gruppen. Auch die Gewerkschaft der Polizei äußerte die Sorge, dass friedliche Demonstrationen für gewaltsame Ausschreitungen missbraucht werden könnten. Das Bundesinnenministerium verwies auf eine gewaltbereite extremistische Szene, die solche Proteste möglicherweise für ihre Zwecke nutzt.



Damit steht Schwerdtners Warnung vor einer Instrumentalisierung der Gewaltfrage einer Debatte gegenüber, die längst auch die Sicherheitsbehörden beschäftigt. Wie viele Jugendliche am 31. Oktober tatsächlich auf die Straße gehen werden, ist bislang offen.

Ihre Meinung ist uns wichtig. Senden Sie uns Ihr Feedback zu diesem Artikel an: briefe@berliner-zeitung.de

Lesen Sie mehr zum Thema