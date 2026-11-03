„Die Nazis verdienen das auch“: Linker Bundestagsabgeordneter beleidigt Kritiker auf Instagram

Mirze Edis verteidigt Elif Eralp gegen den Spiegel. Als Nutzer auf den Umgang seiner Partei mit den AfD-Leaks verweisen, beschimpft der Linken-Abgeordnete sie als „Faschos“.

Mirze Edis ist ein deutsch-türkischer Stahlarbeiter, der seit 2025 für die Linke im Bundestag sitzt.

Der Linken-Bundestagsabgeordnete Mirze Edis stellt sich auf Instagram hinter Berlins Spitzenkandidatin Elif Eralp. Seine Botschaft: Dass der Spiegel „private Nachrichten“ von Eralp veröffentlicht hat, „überschreitet eine Grenze“. In den Kommentaren erinnern ihn Nutzer daran, wie die Linke mit den geleakten AfD-Mails umgegangen ist. Einem von ihnen antwortete Edis: „Die Nazis verdienen das auch“.

Spiegel-Journalisten hatten die Berliner Spitzenfrau der Linken interviewt und die Fassung zur Autorisierung an Eralps Sprecher geschickt. Die Datei kam zurück, versehen mit Kommentaren von hochrangigen Funktionären der Berliner Linkspartei. Eralp wollte eine Frage zum Aktivisten Ibrahim Ibrahim streichen lassen. Ihre Begründung: „Ich kann mich und meine Familie für den Spiegel nicht in Gefahr bringen“. Das Magazin hat sich trotzdem für die Veröffentlichung entschieden und beruft sich auf die „politische Tragweite“.

Die Linke wurde bei der Abgeordnetenhauswahl am 20. September mit 25,7 Prozent stärkste Kraft. Eralp will rechtlich gegen den Spiegel vorgehen. Beim Presserat lagen bis Freitagmittag elf Beschwerden vor.

Zustimmung wird geprüft...

Edis' Beitrag hat mehrere Folien. Auf einer schreibt er, „Konzerne und Lobbyisten“ wollten die Berliner Koalition schon vor Ende der Verhandlungen unter Druck setzen. Persönliche Angriffe dürften nicht den Diskurs bestimmen. Dann folgt: „Volle Solidarität mit Elif!“

Edis wurde 1972 im türkischen Kars geboren, sein Wahlkreisbüro liegt in Duisburg. Seit 1994 sitzt er im Betriebsrat der Hüttenwerke Krupp Mannesmann. Bei der Bundestagswahl 2025 zog er in den Bundestag ein.

Nutzer erinnern an die AfD-Leaks

In den Kommentaren lachen viele Nutzer über den Beitrag. „Aber bei der AfD ein Fass aufmachen. Was eine witzige Truppe diese Linken“, schreibt einer. Dafür gibt es 98 Likes. Andere schreiben: „Pressefreiheit ist euch fremd. Hauptsache bei der AfD die Leaks feiern“ oder „Achso, aber wenn AfD-Nachrichten veröffentlicht werden, ist das okay“.

Gemeint ist der Datenleak vom Oktober. Eine Hackergruppe namens Hexane veröffentlichte rund 420.000 E-Mails der AfD, viele davon mit Anhängen. Die Linke hatte damit kein Problem. Linken-Fraktionsvize Clara Bünger sagte der taz: „Die Mails bestätigen, was wir lange wissen: Die AfD schadet der Mehrheit in diesem Land.“ Die AfD-Zentrale dagegen hielt fest, die Daten seien illegal kopiert worden; wer sie nutze, heiße ein Verbrechen gut.

Auf die Spötter reagiert Edis nicht mit Argumenten. Neben dem Nazi-Satz schreibt er einer Nutzerin, die sich über fehlende Sicherheit beklagt: „nööööööö, bei euch Faschos juckt es mich nicht😂“. Eine andere Nutzerin antwortet ihm, das sei eine „peinliche Nummer“ für einen Abgeordneten, der von Steuergeld bezahlt wird. Auch ein Leser dieser Zeitung hatte sich bei der Redaktion gemeldet. Er findet es bedenklich, wenn ein Mitglied des Bundestages andere Nutzer pauschal als „Faschos“ beschimpft.

Weder Edis noch die Linksfraktion im Deutschen Bundestag äußerten sich auf Anfrage dieser Zeitung zum verbalen Schlagabtausch.

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