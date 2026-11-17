Nach Monaten des Spekulierens steht fest: Robert Pattinson schlüpft in die Rolle von James Bond. Doch wer spielt die nächste Femme fatale der Filmgeschichte?

Ursula Andress mit ihrem ikonischen Auftritt als Honey Ryder, Eva Green als undurchschaubare Vesper Lynd oder Léa Seydoux als Madeleine Swann: Sie alle machten die Rolle des Bond-Girls zu einer eigenen Kategorie der Filmgeschichte. Wer tritt nun in ihre Fußstapfen?



Seit Montagmittag (16. November) steht immerhin fest, wer künftig den wohl berühmtesten Geheimagenten der Welt verkörpern wird: Robert Pattinson übernimmt die Nachfolge von Daniel Craig. Doch während seine Besetzung feststeht, ist noch völlig offen, wer das nächste Bond-Girl spielen wird. Erste Namen kursieren allerdings bereits.

1. Die Geheimnisvolle: Margaret Qualley

Eine der aussichtsreichsten Kandidatinnen für die Rolle des Bond-Girls: Margaret Qualley © Phil Lewis/Imago

Nicht allzu schlecht scheinen die Chancen für Margaret Qualley zu stehen. Die 32-jährige Amerikanerin wird im Moment als eine der aussichtsreichsten Kandidatinnen für die Rolle des neuen Bond-Girls gehandelt. Bei britischen Buchmachern führt sie sogar die Liste der möglichen Darstellerinnen an. Bekannt wurde Qualley unter anderem durch Quentin Tarantinos „Once Upon a Time in Hollywood“, zuletzt sorgte ihre Rolle im Horrorfilm „The Substance“ für Aufsehen.



Einen ersten Auftritt im Bond-Universum hatte Qualley bereits. Allerdings nicht als Schauspielerin, sondern als Tänzerin bei einer musikalischen Hommage an die Filmreihe im vergangenen Jahr während der Oscar-Verleihung.

2. Der Männertraum: Sydney Sweeney

Nicht allzu unwahrscheinlich: Wird Sydney Sweeney möglicherweise das neue Bond-Girl? © Xavier Collin/Imago

Auch die omnipräsente Sydney Sweeney wird als mögliche Nachfolgerin der bisherigen Bond-Girls gehandelt. Die US-Schauspielerin wurde durch ihre Rollen in den Serien „Euphoria“ und „The White Lotus“ international bekannt und hat sich längst auch in Hollywood einen Namen gemacht. Spätestens seit dem einen oder anderen Werbespot dürfte Sweeney auch einem breiteren Publikum bekannt geworden sein.

Dass die 29-Jährige grundsätzlich Interesse am Bond-Universum hat, ist kein Geheimnis: Im vergangenen Jahr bezeichnete sie sich im Gespräch mit Variety als großer Fan der Filmreihe. Auf die Frage, ob sie sich die Rolle des Bond-Girls vorstellen könne, antwortete sie jedoch ausweichend – das Drehbuch müsse stimmen. Stattdessen sagte sie, dass sie selbst als James Bond vermutlich noch mehr Spaß hätte.

3. Die Alleskönnerin: Zendaya

Wird es Zendaya? Die Schauspielerin spielte schon unter dem neuen Bond-Regisseur. © Joseph Martinez/Imago

Oder wird Zendaya in die Rolle des neuen Bond-Girls schlüpfen? Die 30-jährige Schauspielerin hätte einen entscheidenden Vorteil: Sie kennt den Regisseur des kommenden 007-Streifens bereits bestens. Für Denis Villeneuve stand sie in beiden bisherigen „Dune“-Filmen vor der Kamera. Auch im dritten Teil, der noch in diesem Jahr erscheinen soll, ist sie wieder dabei – diesmal an der Seite von Robert Pattinson.



Die beiden Schauspieler werden also schon vor einem möglichen Bond-Abenteuer gemeinsam auf der Leinwand zu sehen sein. Ob Villeneuve seine Zusammenarbeit mit Zendaya bei „James Bond“ fortsetzen möchte, ist bislang allerdings reine Spekulation.

4. Die toughe Britin: Florence Pugh

Von aus dem Marvel-Universum in die Bond-Girl-Rolle? Florence Pugh hätte gute Chancen. © John Angelillo/Imago

Eine Bond-Girl-Anwärterin, die bereits reichlich Erfahrung mit großen Filmproduktionen mitbringt, wäre Florence Pugh. Die Britin schlüpfte in den Marvel-Filmen in die Rolle der Yelena Belova, in Christopher Nolans „Oppenheimer“ spielte sie an der Seite von Cillian Murphy. Und auch mit Bond-Regisseur Denis Villeneuve hat sie bereits zusammengearbeitet.



In „Dune: Part Two“ verkörperte sie Prinzessin Irulan, im dritten Teil der Science-Fiction-Reihe ist sie erneut dabei – ebenso wie Robert Pattinson und ihre Bond-Girl-Kontrahentin Zendaya.

Einen kleinen Bewerbungsschub gab sie sich nun selbst: Nach Pattinsons Bekanntgabe als 007 verriet Pugh bei einer Veranstaltung von Elle, dass sie Villeneuve bereits eine Nachricht geschickt habe. Darin gratulierte sie ihm zu seinem Bond-Darsteller und fragte scherzhaft, ob er nicht auch eine passende Schurkenrolle für eine 1,63 Meter große Frau zu vergeben habe.

5. Die Eisprinzessin: Anya Taylor-Joy

Arbeitete auch schon mit Bond-Regisseur Denis Villeneuve zusammen: Anya Taylor-Joy © Imago

Natürlich darf Anya Taylor-Joy auf der Liste der möglichen Bond-Girls nicht fehlen. Die 30-jährige Schauspielerin gehört inzwischen zu den gefragtesten Gesichtern Hollywoods. Ihren internationalen Durchbruch feierte sie mit der Netflix-Serie „Das Damengambit“, später folgten Filme wie „The Menu“ und „Furiosa: A Mad Max Saga“.

Wie auch Pugh und Zendaya besteht ebenfalls eine Verbindung zum neuen Bond-Regisseur Denis Villeneuve: Auch sie spielte im zweiten „Dune“-Teil mit und wird auch im Dritten auftauchen. Bei den Buchmachern zählt Taylor-Joy wie auch Qualley zu den aussichtsreichsten Kandidatinnen. Ihre Erfahrung mit Actionrollen und ihre Präsenz auf der Leinwand könnten sie auch für das Bond-Universum interessant machen.

Eine weitere Kandidatin, die seit der Bekanntgabe Pattinsons für besonders viel Gesprächsstoff sorgen dürfte, ist übrigens Suki Waterhouse. Die Britin ist nicht nur erfahrene Schauspielerin, sondern auch die Verlobte von Robert Pattinson. Eine Besetzung an seiner Seite hätte also eine durchaus pikante Note.



Zudem hatte Waterhouse schon vor Jahren öffentlich ihr Interesse an einer Rolle im Bond-Universum bekundet. Allerdings bleibt sie eher eine Außenseiterin als eine ernsthafte Favoritin.

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