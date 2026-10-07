Die schönste Seereise der Welt: Mit Hurtigruten entlang der norwegischen Küste

Es gibt Reisen, bei denen nicht das Ziel im Mittelpunkt steht, sondern der Weg dorthin. Die Fahrt mit Hurtigruten entlang der norwegischen Küste gehört zweifellos dazu. Auf rund 2.500 nautischen Meilen führt die legendäre Postschiffroute von Bergen bis nach Kirkenes – vorbei an tief eingeschnittenen Fjorden, schroffen Inselwelten und kleinen Küstenorten bis weit in den hohen Norden.

Erst Oslo, dann mit der Bergenbahn durch Norwegen

Die Reise beginnt in Oslo. Eine Übernachtung im Hotel gibt Zeit, die norwegische Hauptstadt kennenzulernen, bevor ein erster Höhepunkt wartet: die Fahrt mit der Bergenbahn von Oslo nach Bergen. Die rund siebenstündige Zugfahrt zählt zu den eindrucksvollsten Bahnreisen Europas. Während sich die Landschaft vor dem Fenster verändert, geht es durch Wälder, vorbei an Seen und über das Hochplateau der Hardangervidda bis an die Westküste. Schon die Anreise nach Bergen wird damit zum Erlebnis.



In Bergen heißt es schließlich: Leinen los.

Aksla Alesund © Plancke Laurence – Hurtigruten

34 Häfen, 2.500 Seemeilen und Norwegens spektakuläre Küste

Die Hurtigruten Postschiffroute von Bergen nach Kirkenes wird häufig als „schönste Seereise der Welt“ bezeichnet. Ihren besonderen Charakter verdankt sie nicht nur der Landschaft, sondern auch ihrer Geschichte. Seit 1893 verbindet die Küstenroute die Menschen entlang der norwegischen Küste. Die Schiffe transportieren bis heute Güter und Fahrzeuge und laufen zahlreiche Häfen an. Dadurch ist die Reise mehr als eine klassische Kreuzfahrt: Sie führt mitten hinein in das Leben der norwegischen Küste.



34 Häfen liegen auf der Route – darunter Ålesund, Trondheim, Tromsø und Hammerfest. Manche Orte werden tagsüber angelaufen, andere nachts. Genau das macht den besonderen Reiz aus: Hinter jedem Hafen wartet ein neues Stück Norwegen.

Lofoten © Kay Fochtmann - Hurtigruten Expeditions

Lofoten, Polarkreis und Nordkap: Die großen Höhepunkte

Je weiter das Schiff nach Norden fährt, desto spektakulärer wird die Landschaft. Die Lofoten beeindrucken mit steilen Bergen, kleinen Fischerdörfern und schmalen Meeresarmen. Die Passage durch die Inselwelt gehört zu den visuellen Höhepunkten der Reise. Dann wird der Polarkreis überquert. Wer hier unterwegs ist, befindet sich endgültig in der arktisch geprägten Welt Nordnorwegens. Weiter nördlich wartet ein weiterer Höhepunkt: das Nordkap. In der Nähe von Honningsvåg besteht die Möglichkeit, das berühmte Nordkap-Plateau auf rund 71 Grad nördlicher Breite zu besuchen. Von hier reicht der Blick weit über das arktische Meer. Am Ende der Route steht Kirkenes, Norwegens östlichster Hafen. Die Stadt liegt nur wenige Kilometer von der russischen Grenze entfernt – und damit fast am Ende Europas.

Nordkapp-Globus-Mageroya © Tori Hogan – Hurtigruten

Kein Freizeitpark auf See – sondern Natur pur

Wer auf dieser Reise riesige Shows, Wasserrutschen und ein durchgetaktetes Animationsprogramm sucht, ist hier falsch. Genau darin liegt für viele Reisende der Reiz. An Bord steht die Natur im Mittelpunkt. Große Panoramafenster, frische Seeluft und immer neue Ausblicke auf Fjorde, Inseln und Berge bestimmen den Rhythmus der Tage. Und Norwegen hält dabei zu jeder Jahreszeit ein anderes Schauspiel bereit.

Authentischer Genuss aus Norwegen

Auch kulinarisch bleibt die Reise eng mit der Region verbunden. Unter dem Konzept Norway’s Coastal Kitchen stehen Zutaten und Spezialitäten aus den Küstenregionen Norwegens auf dem Speiseplan. So wird die Reise nicht nur landschaftlich, sondern auch kulinarisch zu einer Entdeckungstour durch den hohen Norden.

Jetzt mit Bordguthaben buchen

Wer sich diese außergewöhnliche Norwegen-Reise mit Hurtigruten sichern möchte, sollte den aktuellen Buchungsvorteil beachten:



Bei Buchung bis zum 31.10.2026 wird ein Bordguthaben von bis zu ca. 273 Euro pro Person (3.000 NOK) gutgeschrieben.

Geiranger-Fjord © Kastner Reinhard

Reisetermin: 08.05.2027 – 21.05.2027



Ihre Reisehöhepunkte dieser Leserreise auf einen Blick: Oslo | Bergenbahn | Bergen | Ålesund | Trondheim | Lofoten | Polarkreis | Tromsø | Nordkap | Hammerfest | Kirkenes | Bergen



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Alle Informationen finden Sie online. Buchungswünsche bitte telefonisch unter 030 23 27 61 70 oder per Mail an leserreisen@berlinerverlag.com!



Veranstalter: WTT, Gruppen- und Medienreisen, Rhein-Kurier GmbH, August-Horch-Straße 12, 56070 Koblenz

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