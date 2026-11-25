Viele junge Menschen bekommen Panik, wenn sie telefonieren sollen. Angststörungen breiten sich ohnehin stärker aus. Woran liegt das – und was kann man tun?

Im Werk Homers war Phobos eine mythische Gestalt, ein Sohn des Kriegsgottes Ares. Gemeinsam mit seinem Vater zog er aufs Schlachtfeld, um unter den feindlichen Kriegern Furcht und Panik zu verbreiten. An seiner Seite war auch sein Bruder Deimos (Schrecken, Entsetzen), der gemeinsam mit Phobos die Pferde vor den Wagen des Kriegsgottes spannte.

Der aus dem Altgriechischen stammende Begriff Phobie – auf Phobos zurückgehend – bezeichnet eine unangemessen starke Angst vor bestimmten Situationen oder Objekten, bis hin zur Panik. Doch mit der einstigen Kriegspanik hat das, was heute oft Angst auslöst, meist wenig zu tun.

Ängste vor dem Fliegen, vor Höhen, dem Zahnarzt

Recht weit verbreitet sind zum Beispiel Ängste vor dem Fliegen, dem Zahnarzt, vor Höhen, engen Räumen oder dem Umgang mit anderen Menschen. Dabei reicht es nicht, dass einem „etwas mulmig“ vor dem Fliegen ist, dass man Aufregung vor dem Besuch beim Zahnarzt verspürt oder Herzklopfen hat, wenn man vor anderen eine Rede halten soll. Solche Ängste sind normal. Nein, man spricht von einer Phobie, wenn Ängste die Ausmaße einer psychischen Störung erreichen.

Phobien sind als „Angst- oder furchtbezogene Störungen“ in der Internationalen statistischen Klassifikation der Krankheiten (ICD) unter der ICD-11 erfasst, die schrittweise die ICD-10 ablöst. Zu diesen Störungen gehören etwa die Agoraphobie (Angst vor offenen Plätzen, Menschenmengen, dem Verlassen des Hauses), die soziale Angststörung (ausgeprägte Angst vor prüfender Betrachtung oder negativer Bewertung durch andere) und die spezifischen Phobien (Angst vor eng umschriebenen Objekten oder Situationen).

Für eine medizinische Diagnose braucht es drei Dinge: 1. Die Angst ist unverhältnismäßig, entspricht also nicht der realen Gefahr. 2. Die Angst löst körperliche Symptome aus: Herzklopfen, Schweißausbrüche, Zittern, Beklemmungsgefühle, Schwindel, Benommenheit und anderes mehr, mitunter bis hin zu dem Gefühl, sterben zu müssen. 3. Die Angst führt zur Vermeidung, wirkt sich auf den Alltag, den Beruf oder die sozialen Kontakte aus.

Herzrasen schon beim Gedanken ans Telefonieren

Spezifische Phobien kann man gegenüber vielen Dingen entwickeln. Neben den bereits genannten führt eine Liste der Barmer Krankenkasse etwa die Angst vor verschiedensten Tieren auf (Schlangen, Ratten, Vögeln, Hunden, Insekten, Schnecken), die Angst vor Erbrechen (Emetophobie), vor Autos oder dem Autofahren (Amaxophobie), die Arbeitsplatzphobie, die Angst vor Dunkelheit und Nacht (Achluophobie, Nyktophobie), vor Gewitter (Astraphobie). Zudem gibt es medizinische Ängste – etwa vor Ärzten und Untersuchungen wie Puls- oder Blutdruckmessungen (Iatrophobie) oder vor Blut und Spritzen (Trypanophobie).

Eine vor allem unter jüngeren Menschen verbreitete Angst ist die Telefonangst. Davon Betroffene – wie etwa die 28-jährige Studentin Annika aus Koblenz – bekommen schon beim Gedanken ans Telefonieren Herzrasen und schwitzende Hände. Annika verzichtete auf Wohnungsanfragen, wenn Vermieter einen Anruf verlangten. Sie ging sogar krank zur Arbeit, weil sie sich bei ihrem Arbeitgeber nicht telefonisch abmelden konnte.

Die Universität Koblenz hat gerade ein Forschungsprojekt zum Thema Telefonangst gestartet, weil sie diese als wachsendes Problem betrachtet. Sie wertete in einer kleinen Untersuchung die Daten von 142 Menschen im Alter zwischen 14 und 68 Jahren aus und stellte fest, dass eine stärkere Telefonangst eher in der jüngeren Generation auftritt als bei älteren Menschen – und eher bei Frauen als bei Männern.

Plötzliche Telefonate als „übergriffig“ beschrieben

Telefonangst ist Teil einer sozialen Angststörung, bei der Betroffene etwa befürchten, von anderen negativ bewertet zu werden, wie die Psychologin Lea-Christin Wickord vom Labor für digitale Medien erklärt, eine der Leiterinnen des Projekts. Interessant ist dabei, dass manche Menschen ausschließlich beim Telefonieren Angst haben, aber in anderen sozialen Situationen gut zurechtkommen.

Eine wichtige Rolle spielt hier das Gefühl, eine Situation selbst beeinflussen, den Ablauf eines Gesprächs selbst steuern zu können. Die größte Angst der Studentin Annika ist, „dass ich Leute gerade dann erwische, wenn sie keine Zeit haben oder von meinem Anruf genervt sein könnten“. Die Fachärztin für Psychiatrie und Psychotherapie Nadine Wolf, die am Universitätsklinikum Ulm arbeitet, erklärt die Angst mit der spontanen sozialen Interaktion, die ein Telefonat erfordert.

Junge Leute müssen sich heute nicht mal mehr mit der Wählscheibe abquälen. © Jan-Philipp Strobel/dpa

Zwar gab es auch früher schon Menschen, die ängstlich oder aufgeregt waren, wenn sie telefonieren mussten. Heute aber kommt etwas Besonderes dazu. Die jüngeren Generationen sind mit Messengern, E-Mails und Sprachnachrichten aufgewachsen. Mit dem Druck, sofort zu interagieren, können viele nicht umgehen. Sie spüren einen Kontrollverlust, haben Angst davor, sich nicht genügend vorbereiten zu können, ins Stocken zu geraten, sich nicht verständlich ausdrücken zu können, keine passende Antwort parat zu haben, unvorbereitet auf unangenehme Fragen zu treffen.

Plötzliche Telefonate werden sogar als „übergriffig“ beschrieben, die schriftliche Terminabsprache für einen Anruf als „digitale Höflichkeit“. Wer gefürchtete Situationen allerdings dauerhaft vermeide, könne die Angst verstärken, sagt Nadine Wolf. Wenn diese den Alltag deutlich einschränke, sei ärztlicher Rat sinnvoll.

Seit der Pandemie steigen die Diagnosezahlen

Ansonsten könne es helfen, das Telefonieren schrittweise zu üben. Betroffene könnten sich zunächst einfache Situationen vornehmen, Stichpunkte notieren oder einen einleitenden Satz vorbereiten. So hat auch die Studentin Annika Wege gefunden, mit ihrer Angst umzugehen. Statt lange vor dem Handy zu sitzen und mit sich zu ringen, versucht sie inzwischen, Anrufe möglichst umgehend zu erledigen. Ihrem Freund kündigt sie vorher an, dass sie telefonieren wird. Das helfe ihr, den Schritt tatsächlich zu machen, sagt sie. Trotzdem habe sie „immer noch schwitzige Hände und auch die Angst, dass ein Gespräch vielleicht ins Stocken kommt“.

Neue Studien zeigen, dass gerade unter jüngeren Menschen die Diagnosezahlen bei Ängsten und Phobien steigen, ganz besonders seit der Corona-Pandemie. Unter jeweils 1000 Jugendlichen im Alter von 15 bis 17 Jahren hat sich der Anteil derer, die die Diagnose einer Angststörung bekamen, von 30 Fällen im Jahre 2019 auf 44 Fälle im Jahre 2024 erhöht. Das ergab der DAK-Kinder- und -Jugendreport 2025.

Bei Erwachsenen ab 18 Jahren stieg die ambulant dokumentierte Häufigkeit von Angststörungen von 5,8 Prozent (2012) auf 8,1 Prozent (2024), wie Daten der Gesundheitsberichterstattung des Bundes (RKI) zeigen. Besonders stark betroffen sind junge Frauen zwischen 18 und 29 Jahren. Bei den Regionen steht Berlin ganz vorne. Unter allen gesetzlichen Versicherten wiesen hier 2024 fast 13 Prozent der Frauen und sieben Prozent der Männer die Diagnose einer Angststörung vor.

Dauerhafte Stressoren und konkrete Auslöser

Die am 18. November 2026 veröffentlichte neunte Befragungsrunde der Hamburger Copsy-Studie hat bestätigt, dass rund ein Viertel der Kinder und Jugendlichen in Deutschland auch lange nach Corona noch unter klinisch relevanten Angstsymptomen leidet – deutlich mehr als vor 2020. 13 Prozent zeigen depressive Symptome.

„Dabei zeigt sich erneut: Wer in stabilen Verhältnissen groß wird, wer gelernt hat, Probleme selbst lösen zu können und sich viel körperlich bewegt, der hat deutlich bessere Chancen, gut und gesund erwachsen zu werden“, heißt es im NDR-Bericht über die Studie. „Risikofaktoren bleiben die starke Nutzung sozialer Medien und Eltern, die selbst unter psychischen Problemen leiden.“

Zu den dauerhaften Stressoren, die in dieser Zeit auf junge Menschen wirken, gehören Kriege, Terrorismus, wirtschaftliche Krisen, Spaltung der Gesellschaft, Klimakrise, teurer Wohnraum und die Wiedereinführung der Wehrpflicht. Stress senkt die psychische Belastungsschwelle. Diffuse Grundängste können sich leichter auf konkrete Auslöser übertragen und zu spezifischen Phobien verfestigen. Die Amygdala (Mandelkern), das Frühwarnsystem und emotionale Bewertungszentrum im Gehirn, reagiert schneller und intensiver auf eigentlich harmlose Reize.

Kein „Angst-Gen“, aber 58 genetische Varianten

Bei der Entwicklung von Angststörungen spielen aber immer mehrere Faktoren eine Rolle. Dazu gehört eine biologische Veranlagung. Manche Menschen sind für Phobien anfälliger als andere. Auch hierzu gibt es neue Erkenntnisse. So fanden Forscher zwar kein einzelnes „Angst-Gen“. Eine internationale Studie, veröffentlicht im Februar 2026 im Journal Nature Genetics, identifizierte jedoch 58 genetische Varianten, die das Risiko für Angsterkrankungen erhöhen.

Dafür wurden die Daten von mehr als 120.000 Betroffenen analysiert – im Vergleich mit denen von fast 730.000 Menschen ohne Angsterkrankungen. Den Forschern zufolge wirkt bei der Entstehung von Phobien das Zusammenspiel mehrerer Gene, die unter anderem den GABA-Stoffwechsel im Gehirn beeinflussen – auch auf bisher unbekannten Signalwegen. Das Molekül GABA ist ein wichtiger Neurotransmitter (Botenstoff), der die Gehirnaktivität reguliert. Bereits jetzt zielen darauf mehrere Medikamente gegen Angstzustände.

Nicht wenige Menschen leiden unter Flugangst. © dpa

Zu den Faktoren gehört auch das familiäre Umfeld. Wenn Eltern selbst unter Angst oder Phobien leiden (was bei genetischer Veranlagung ja häufiger der Fall ist), können Kinder von ihnen auch ängstliches Verhalten erlernen. Hinzu kommen eigene Erlebnisse – die unangenehme Begegnung mit einem Hund, eine schmerzhafte Impfung, ein turbulenter Flug, die Erfahrung mit einer engen MRT-Röhre, das Erleben von Höhenangst auf einem Turm und so weiter.

Phobien verändern Strukturen des Gehirns

So etwas führt nicht automatisch zu Phobien. Diese sind erlernt, konditioniert und entstehen auf der Grundlage einer Vermeidung der negativ bewerteten Situation, die oft gar nicht wirklich bedrohlich ist. Ängste aus der frühen Kindheit verschwinden oft wieder. Spezifische Phobien entwickeln sich Forschern zufolge etwa im Alter von sieben Jahren. Wenn sie auch im Erwachsenenalter noch vorhanden sind (oder erst dann neu auftreten), verlaufen sie in der Regel chronisch.

Wie Erfurter Forscher im Rahmen einer weltweiten Großstudie zeigten, erschienen 2024 im American Journal of Psychiatry, verändern spezifische Phobien die Struktur des Gehirns in einem höheren Ausmaß, als man zuvor vermutet hatte. So fand man bei Betroffenen einen verkleinerten Hippocampus. Dieser wirkt als Teil des limbischen Systems eng mit der Amygdala zusammen und reagiert empfindlich auf Stresshormone wie Cortisol. Jahrelange, wiederkehrende Panik kann das Volumen schrumpfen lassen.

Ein verkleinerter Hippocampus erschwert es dem Gehirn vor allem, Angstreize richtig einzuordnen und erlernte Ängste wieder abzubauen. Im Alltag könnten Betroffene deshalb selbst in objektiv harmlosen Situationen schneller in Alarmbereitschaft geraten. Auf der anderen Seite fanden die Forscher biologische Anpassungen an chronische Überlastungen. So waren Bereiche der Großhirnrinde (Kortex) bei Phobikern dicker – offenbar als Zeichen eines ständigen Gegensteuerns des Gehirns, um die heftigen Reaktionen des Angstzentrums zu kontrollieren, zu bewerten und zu unterdrücken.

Spezifische Phobien lassen sich recht gut behandeln

Dabei gibt es sogar Unterschiede zwischen den spezifischen Phobien. Menschen mit einer Blut-Spritzen-Verletzungs-Phobie, die oft mit Ekel und Blutdruckabfall reagieren, wiesen im Vergleich zu Menschen mit einer Tierphobie (klassische Angst- und Fluchtreaktion) eine noch stärkere Verdickung im medialen orbitofrontalen Kortex auf.

Interessant ist, dass sich die Veränderungen ausschließlich bei Erwachsenen und noch nicht bei Kindern zeigten – ein Hinweis darauf, dass sich das Gehirn erst über Jahre hinweg an die wiederkehrende Angsterfahrung anpasst. Durch Verhaltenstherapie, regelmäßige Bewegung oder Stressabbau soll sich das Volumen des Hippocampus aber auch wieder vergrößern lassen – mit einer Verbesserung seiner Funktion.

Gerade spezifische Phobien lassen sich recht gut behandeln, und zwar mittels der sogenannten Expositionstherapie, mitunter in wenigen Sitzungen. Dabei stellt man sich unter Begleitung gezielt den angst- oder stressauslösenden Reizen, um das Vermeidungsverhalten zu überwinden. Klingt einfach, man muss sich aber erst einmal dazu durchringen. Das erfordert die Bereitschaft, sich der eigenen Angst auszusetzen, statt ihr auszuweichen. (mit dpa)

Ihre Meinung ist uns wichtig. Senden Sie uns Ihr Feedback an:

briefe@berliner-zeitung.de Im Falle einer Veröffentlichung behält sich die Redaktion das Recht sinnwahrender Kürzungen vor. Eine Veröffentlichung erfolgt unter Angabe Ihres Namens und Ihres Wohnortes.

Lesen Sie mehr zum Thema