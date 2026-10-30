Die SPD setzt alles auf Rot-Rot-Grün – am Ende droht der politische Totalschaden

In Berlin klammert sich die SPD bis zur Selbstverleugnung an die Linke und die Option einer rot-rot-grünen Koalition. Wer den Berliner SPD-Fraktionsvorsitzenden Steffen Krach neulich im ZDF bei Markus Lanz erleben durfte, musste sich fremdschämen ob des Herumlavierens beim Thema Koalition mit einer antisemitischen Linken. Neben Krach saß noch Bundesfamilienministerin Karin Prien von der CDU, die betreten zu Boden schaute, während sich Krach wand, nach Ausflüchten und diplomatischen Redewendungen suchte, wie man am besten mit der störrischen Palästinenser-Sympathisantin und Linken-Abgeordneten Vanessa Emde umgehen solle.



Doch die Berliner SPD möchte trotz aller Verrenkungen Rot-Rot-Grün als Machtoption unbedingt durchsetzen. So wie in Bremen unter Andreas Bovenschulte. So wie es nun auch Manuela Schwesig in Mecklenburg-Vorpommern vorhat. Und so, wie es früher unter Bodo Ramelow in Thüringen und den Regierenden Bürgermeistern Michael Müller und Franziska Giffey in Berlin sieben Jahre lang der Fall war. Dass die Berliner Linken etwas anders gestrickt sind als früher und anderswo, spielt bei den Machtspielchen von Krach und Co. keine Rolle.



Interessant ist, dass sich SPD-Parteichef Lars Klingbeil und sein Generalsekretär Tim Klüssendorf nicht zum Krach in Berlin äußern. Auch für den Bund möchte man sich wohl Rot-Rot-Grün offenhalten. Aber das könnte nicht nur für die SPD, sondern auch für die gesamte Republik zum GAU führen. Doch eins nach dem anderen.

Auch im Bund: SPD zieht Linksbündnis der GroKo vor

Es war klar, dass sich Franziska Giffey und Michael Müller öffentlich gegen eine Koalition mit den Linken aussprechen. Als ehemalige Regierende Bürgermeister der Hauptstadt wurden sie von der weiter nach links gerückten Berliner SPD äußerst ungebührlich aufs bürgerliche Abstellgleis geschoben. Da war also noch eine kleine Rechnung offen. Ansonsten fanden sich noch 20 Bundestagsabgeordnete, die in einem offenen Brief vor der Berliner Linken warnten – darunter eine Ex-Bundesinnenministerin (Nancy Faeser) und ein Ex-Kriminalhauptkommissar (Sebastian Fiedler). Die anderen 100 SPD-Abgeordneten blieben – bis auf Karl Lauterbachs Ablehnung – auffällig unauffällig.

Insgesamt will die Mehrheit der SPD-Elite wohl abwarten, wie sich das Ganze in Berlin entwickelt. Sollte es zu einem Links-Bündnis reichen, werde die Hauptstadt auch unter einer linken Bürgermeisterin Elif Eralp schon nicht in den Kommunismus abdriften, sagen die einen: Für die im Wahlkampf angekündigten Enteignungen fehle ohnehin das Geld. Und für die anderen wäre ein linkes Experiment samt Vergesellschaftung von privatem Wohnraum doch mal eine schöne Alternative und vielleicht eine Vorlage für andere Großstädte, die an exorbitanten Mietpreisen leiden. So oder so: Die große Mehrheit in der SPD eint, dass ein rot-rot-grünes Linksbündnis im Bund den ermüdenden „großen“ Koalitionen mit der Union vorzuziehen ist. Berlin ist also ein weiterer Testlauf.

Mission Kanzleramt: Manuela Schwesig soll das machen

Die SPD ist keine bürgerliche Partei mehr. Sie erreicht die Mitte der Wählerschaft seit vielen Jahren nicht mehr. Willy Brandt, Helmut Schmidt und Gerhard Schröder sind längst Geschichte. Vorsitzende wie Andrea Nahles, Saskia Esken und Bärbel Bas haben die Sozialdemokratie weiter nach links befördert. Selbst ein angeblicher Seeheimer wie Lars Klingbeil verortet die SPD-Wählerschaft ausschließlich im Unterschichten-Milieu, für die die Sozialdemokraten Politik machen sollen. Dort konkurriert man mit der Linken. In einem rot-rot-grünen Bündnis wären dann nur noch Teile der Grünen im bürgerlich-akademischen Milieu der etwas besserverdienenden Mittelschicht verankert, analysiert der Politologe Professor Robert Vehrkamp von der Leuphana Universität in Lüneburg.

Laut seiner Studie für die Bertelsmann-Stiftung zur Bundestagswahl 2025 hat zudem die SPD in allen Schichten und Milieus an Wählern verloren. Ausgerechnet beim „prekären Milieu“, der vermeintlichen Zielgruppe der SPD-Strategen, waren die Verluste zu Gunsten der AfD am deutlichsten. Dort brach die Zustimmung von 30 auf neun Prozentpunkte im Vergleich zur Wahl 2021 ein. Doch trotz Fehleinschätzung der real existierenden Verhältnisse setzt die SPD weiter auf einen Links-Kurs. Und so bleibt folgerichtig für eine fehlgesteuerte, linke 16-Prozent-Partei nur noch ein Linksbündnis mit den Grünen und den Dunkelroten übrig. Manuela Schwesig soll das machen. Sie soll Kanzlerin werden. Aber was, wenn sie es nicht schafft?

„Polarisierung ist im Wahlkampf eine Erfolgsstrategie“

Schwesig ist das zweite Experiment der SPD. Sie ist mittlerweile die beliebteste Politikerin Deutschlands. Laut Forsa-Umfrage im Auftrag von Stern und RTL halten 52 Prozent der Deutschen Manuela Schwesig als SPD-Chefin für geeignet – bei Ostdeutschen und SPD-Sympathisanten entsprechend mehr. Und – ohne Anke Rehlinger aus dem Saarland zu nahe treten zu wollen – ist Schwesig die einzig verbliebene prominente Frau in der SPD. In ihr bündeln sich die Hoffnungen der SPD. Und Schwesig hat ein vermeintliches Erfolgsrezept aus ihrem jüngsten Landtagswahlkampf mitgebracht: Polarisierung.

Mit ihrer Kampagne „Die Frau gegen blau“ hat sie zwar die AfD nicht überflügeln, aber 16 Prozentpunkte aufholen können. PR-Agenturen finden, dass man im Social-Media-Zeitalter die Stimmen der Wechselwähler nur noch über starke Polarisierung gewinnen kann. Auch die AfD weiß das. Der Bremer Wissenschaftler und Soziologieprofessor Nils Kumkar hat zur „Polarisierung“ sogar jüngst ein Buch geschrieben – Quintessenz: „Polarisierung ist im Wahlkampf eine Erfolgsstrategie.“ Schwesig setzte also links gegen rechts, rot gegen blau und hatte Erfolg damit. Auf Kosten der CDU, die unter fünf Prozent abrutschte. Das will die SPD im Bund wiederholen.

Mit Schwesig kann die Koalition jederzeit explodieren

Dass sich Schwesig zum Parteivorsitz noch nicht geäußert hat, ist reine Koketterie. Man lässt sich halt gerne bitten und möchte nicht als machtgierig dastehen. Und Polit-Füchse wissen, dass man sich nie zu früh aus der Deckung wagen sollte, denn missliebige Heckenschützen sitzen nicht nur bei den Medien und beim politischen Gegner, sondern auch in der eigenen Partei. Bis zum SPD-Bundesparteitag in Bremen Mitte Januar ist ja noch etwas Zeit, um den Hut in den Ring zu werfen.

Wenn Manuela Schwesig dann gewählt ist, kann die Koalition mit der CDU/CSU jeden Moment explodieren. Denn Schwesig tritt als SPD-Chefin für ein Linksbündnis an, nicht für schwarz-rot. Sie hat den Koalitionsvertrag im Bund nicht unterzeichnet; das waren Esken und Klingbeil. Und, dass sich Schwesig und Kanzler Friedrich Merz nicht sonderlich gut verstehen, ist hinlänglich bekannt. Sie hatte Merz als „unanständig“ nach dem Bas-Rücktritt tituliert. Als „die Frau gegen Merz“ bezeichnete sie die Süddeutsche Zeitung neulich. Niemand aus der SPD könnte die Union besser provozieren und die Koalition schöner platzen lassen als Manuela Schwesig.

Lock-in-Effekt, wenn die Wette nicht aufgeht

Was dann folgt, wären Neuwahlen. Die Union hätte noch die Alternative auf eine Minderheitsregierung, müsste dabei aber auf die Grünen setzen – und auf Stimmen der AfD. Doch die Brandmauer versperrt der Union diese strategische Machtoption. Sie ist also auf Gedeih und Verderb auf die SPD angewiesen. Die SPD jedoch glaubt, dass sie nicht auf die Union angewiesen sei. Zusammen haben SPD, Grüne und Linke bei der letzten Bundestagswahl aber nur 36,8 Prozent Zustimmung erhalten. AfD und Union zusammen 49,3 Prozent. Unter günstigen Umständen könnten für eine Mehrheit der Sitze schon 45 Prozent der Stimmen reichen, besser wären aber mehr. In der letzten Forsa-Umfrage lag Rot-Rot-Grün bei 40 Prozent.

Selbst wenn die drei Linksparteien zusätzlich – so wie zuletzt in MV – über externe Gruppen und Netzwerke gemeinsam für Rot-Rot-Grün trommeln würden, wäre es ein ambitioniertes Unterfangen, das scheitern könnte. Und nach einem harten, dreckigen Wahlkampf der Polarisierung wäre wohl kaum mehr eine Koalition mit der Union möglich. Sollte die Union in einem reinen Links-rechts-Wahlkampf unter die Räder der AfD geraten, dann bliebe womöglich nicht einmal mehr Schwarz-Rot-Grün als Option. Ein Lock-in-Effekt: Die Parteien hätten sich alle Wege zu einer tragfähigen Regierung verbaut.

Fazit: In Berlin wird gerade unter erschwerten Bedingungen die Bündnisfähigkeit von Rot-Rot-Grün getestet. Klappt selbst hier ein Linksbündnis, dann wäre das eine Option für den Bund. Manuela Schwesig könnte als SPD-Chefin die Koalition im Bund platzen lassen und als Kanzlerkandidatin im nächsten Bundestagswahlkampf auf extreme Polarisierung setzen. Das wäre eine riskante Wette, an deren Ende keine tragfähige Regierungsmehrheit stehen könnte. Ein Desaster für die drittgrößte und kränkelnde Volkswirtschaft der Welt. Und ein Offenbarungseid für die SPD und deren Machtspielchen.

Ihre Meinung ist uns wichtig. Senden Sie uns Ihr Feedback zu diesem Artikel an: briefe@berliner-zeitung.de

Lesen Sie mehr zum Thema