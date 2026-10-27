Die Stimmen zum Union-Debakel: „Müssen uns bei allen Fans entschuldigen“

Nach drei Spielen in der Bundesliga mit nur einem Gegentor geht der 1. FC Union Berlin im DFB-Pokal in Köln unter. Die Stimmen zum Spiel.

Ein gebrauchter Abend für den 1. FC Union Berlin. In Köln unterliegen die Köpenicker in der zweiten Runde des DFB-Pokals mit 0:5 (0:1). Kapitän Rani Khedira spricht von einer „Nicht-Leistung“ und entschuldigt sich direkt bei allen mitgereisten Anhängern. Köln-Trainer René Wagner blickte bereits auf das Wiedersehen beider Teams am Wochenende. Die Stimmen zum Spiel.

Rani Khedira: Eigentlich sind wir zuerst gut ins Spiel gestartet, aber nach der Halbzeit haben wir endgültig den Faden verloren. Es war von uns eine Nicht-Leistung und wir müssen uns bei allen Fans entschuldigen, die hier mitgereist sind. Leider ist uns das in dieser Saison schon öfter passiert, aber trotzdem ist die Einstellung und Mentalität bei uns immer da. Den Charakter werde ich unserer Mannschaft niemals absprechen.

Mauro Lustrinelli (auf der Pressekonferenz): Wir sind gut in das Spiel gekommen und hatten eine tolle erste halbe Stunde. Wir waren sehr gut in den Duellen und auf den zweiten Bällen, hatten Aktionen nach vorne. In der Phase hatte ich nicht das Gefühl, dass es so ein schlechtes Spiel werden wird. Auf einmal haben wir dann die Kompaktheit verloren und unsere einfachen Fehler im Ballbesitz sind bestraft worden. Nach dem 0:2 haben wir den Faden verloren, obwohl wir öfter im gegnerischen Strafraum waren als Köln. Der Unterschied war, dass Köln die nötige Qualität im letzten Drittel hatte und wir nicht.



René Wagner (auf der Pressekonferenz): Vor allem in der zweiten Halbzeit haben wir ein Top-Spiel von unserer Mannschaft gesehen. Wir haben es endlich mal geschafft, die Momente, die wir in anderen Spielen auch schon hatten, bis zum Ende zu spielen. Ich bin einfach froh, dass wir heute hier mit einem Sieg sitzen und in der nächsten Runde sind. Jetzt bereiten wir uns auf ein komplett anderes Spiel am Sonntag in Berlin vor.

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