Die Stimmen zum Union-Sieg: „Man hat eine ganz andere Mannschaft gesehen“

Der Knoten beim 1. FC Union Berlin ist am fünften Spieltag geplatzt. Beim 1:0 (0:0) gegen Aufsteiger SV Elversberg holten die Eisernen den ersten Saisonsieg. Das goldene Tor erzielte der eingewechselte Livan Burcu (81.), der nach dem Spiel in der Mixed Zone ebenso sprach wie Neuzugang Kastriot Imeri, der gegen die Saarländer sein Bundesliga-Debüt feierte. Die gesammelten Stimmen!

Kastriot Imeri: Der Sieg heute war wirklich sehr wichtig. Wir haben in den letzten zwei bis drei Wochen viel gearbeitet, um diesen Sieg für den ganzen Verein, die Fans und uns als Mannschaft zu holen. Jetzt sind wir natürlich sehr glücklich. Persönlich bin ich sehr glücklich darüber, dass ich mein Debüt in der Bundesliga geben konnte. Der größte Unterschied zur Schweizer Liga ist das Tempo und die Aggressivität. Es war heute sicher nicht meine beste Leistung, ich hoffe, das wird nächste Woche schon besser.



Livan Burcu: Es war ein schönes Gefühl, heute den Siegtreffer zu machen. Nach meinem Tor war es mir wichtig, in Richtung Bank zu rennen, um mit allen gemeinsam zu feiern. Das zeigt unsere Mentalität als Mannschaft. Horst Heldt motiviert mich jeden Tag und gibt mir das Gefühl, dass ich sehr gut bin. Heute hat er mir bei der Einwechslung gesagt, dass ich das Tor machen werde. Wir hatten nach der 0:7-Niederlage in München sehr viel Wut und Enttäuschung in uns. Die drei Wochen danach haben wir dazu genutzt, hart an uns zu arbeiten. Ich finde, heute hat man eine ganz andere Mannschaft auf dem Platz gesehen.Es ist gerade eine Mischung aus Freude, Erleichterung und einer Menge abfallendem Druck.

Vincent Wagner (auf der Pressekonferenz): Wir haben achtmal im Abseits gestanden, viermal mindestens zu viel. So haben wir insgesamt einen xG-Wert von 0,3. Demzufolge geht Union als glücklicher, aber auch nicht unverdienter Sieger aus dem Spiel heraus. Sie sind – wie zu erwarten war – mit viel Schwung gekommen. Wir haben versucht mit kontrolliertem Ballbesitzfußball dagegenzuhalten. In guten Phasen ist uns das ordentlich gelungen, insgesamt hat uns aber das Tempo im Kopf gefehlt. In dieser Liga ist das für meine Mannschaft aber auch nicht verwunderlich. Für uns als SVE bleibt es eine sehr, sehr große Aufgabe, in der Bundesliga zu bestehen.



Mauro Lustrinelli (auf der Pressekonferenz): Ich bin sehr glücklich darüber, dass wir der Union-Familie heute den ersten Sieg schenken konnten. Es war eine reife Leistung, in vielen Bereichen waren wir verbessert. Wir haben gut begonnen, hatten Chancen. In der ersten Halbzeit war der Torhüter von Elversberg der beste Mann auf dem Platz. Es war dann knapp bis zum Schluss, aber es war ein verdienter Sieg.

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