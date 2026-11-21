Wer auf eine positive Wende des 1. FC Union Berlin nach der Länderspielpause gehofft hatte, wurde am Sonnabend gegen RB Leipzig bitter enttäuscht. Nach 90 Minuten stand eine deutliche 1:5 (1:1)-Niederlage auf der Anzeigetafel im Stadion An der Alten Försterei.



Die Eisernen bleiben damit in der Bundesliga weiterhin in der Abstiegszone und sind nicht nur auf der Suche nach offensiver Durchschlagskraft, sondern auch wieder nach defensiver Stabilität. Die Stimmen zum Spiel.

Rani Khedira: In der ersten Halbzeit haben wir nicht so viel zugelassen, ich glaube, Leipzig hatte ein, zwei Chancen. In der zweiten Halbzeit hatten sie wahrscheinlich zehn Torchancen. Es kann nicht sein, dass ein Torwart jedes Mal der beste Mann auf dem Feld ist. Das spricht, glaube ich, für sich. Das sollte nicht passieren. Heute hatten wir, wie gegen Köln, eine schwache zweite Halbzeit. Das ist schwer zu erklären. Aber ich glaube, wir waren trotzdem noch da. Andrej Ilić hatte eine Kopfballchance, ich hatte noch einen Schuss. Wir haben es einfach zu offen gestaltet. Im Umschaltspiel ist Leipzig einfach besser, das muss man sagen, da haben sie mehr Qualität als wir. Und den Gefallen haben wir ihnen dann noch getan.



Michel Aebischer: Ich glaube, in der zweiten Halbzeit haben wir sie viel zu einfach zu Chancen kommen lassen. Wir wollten nach vorne spielen und Chancen kreieren, das haben wir gemacht. Dadurch haben wir die Defensive ein bisschen vernachlässigt, und eine Mannschaft mit der Qualität von Leipzig nutzt das natürlich aus. Wir wollten heute wirklich etwas holen, wir wollten den Fans etwas geben. Deshalb haben wir nach vorne verteidigt und ihnen dadurch natürlich auch ein bisschen Platz gelassen. Ich kann dir jetzt direkt nach dem Spiel nicht genau sagen, warum sie zu so vielen Chancen gekommen sind. Aber das müssen wir ändern. Wir müssen die stabile Defensive, die wir diese Saison auch schon hatten, wieder hinbekommen.

Martin Demichelis (auf der Pressekonferenz): Es ist immer eine besondere Stimmung hier, nicht einfach hier Tore zu schießen. Ein riesiges Kompliment an meine Mannschaft. Ich bin nicht mit allem zufrieden, wir haben in der ersten Halbzeit zu viele Chancen verpasst. Wir müssen noch einige Dinge korrigieren.



Mauro Lustrinelli (auf der Pressekonferenz): Wir haben uns wirklich viel vorgenommen, wollten mutig nach vorne spielen. In der ersten Halbzeit haben wir den vielleicht etwas zu früh verloren. Nach dem 0:1 sind wir zurückgekommen, das war eine gute Hälfte. In der zweiten Halbzeit haben wir nach dem Rückstand eine sehr gute Phase gehabt. Das Resultat zum Schluss ist nicht gut. Aber: Nach einer Stunde hätte ich nie gedacht, dass wir so hoch verlieren. Es war viel von dem, was wir spielen wollen. Die Rückkehr von Andrej hat uns sehr gutgetan. Solange wir die besten Spieler auf dem Platz haben, geht alles gut. Die Wechsel haben den Unterschied gemacht, Leipzig hat sehr große Qualität.

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