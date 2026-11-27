Box-Weltmeisterin Regina Halmich blickt auf ihre Karriere zurück. Dabei spricht sie auch über die schlechte Stimmung in Deutschland und appelliert an die Menschen. Das kommt nicht bei allen gut an.

Regina Halmich hat eine beeindruckende Sportkarriere aufgebaut: Von Von 1995 bis 2007 war sie ungeschlagene Box-Weltmeisterin der Women’s International Boxing Federation (WIBF).



Durch ihre Showkämpfe gegen Stefan Raab machte sie sich auch darüber hinaus einen Namen, allein das Boxduell im Jahr 2001 verfolgten 7,37 Millionen Zuschauer.

Jetzt ist Regina Halmich 50 Jahre alt geworden und zieht in der NDR Talk Show Bilanz. Die gebürtige Karlsruherin, die in ihrer gesamten Laufbahn nur einen einzigen Profikampf verloren hat, erinnert sich an ihre Anfänge, als sie Mitte der Neunzigerjahre zusammen mit Dariusz Michalczewski und den Klitschkos bei demselben Boxstall unter Vertrag stand: „Ich war ein ganz großes Fragezeichen für die Jungs. Ich bin da damals reingekommen, 30 Männer am Trainieren, und dann kam ich da rein und sagte, ich trainiere hier jetzt auch. Da war großes Staunen. Es war eine Reise. Am Anfang hat man mich so ein bisschen belächelt als die kleine Blonde, die am Sandsack trainiert.“

Die männlichen Kollegen hätten aber sehr schnell bemerkt, wie ernst sie den Sport genommen habe.

Showkämpfe gegen Stefan Raab: 7 Millionen Zuschauer im Jahr 2001

Mitte der 1990er-Jahre war die deutsche Boxszene eine strikt abgeschottete Männerdomäne, in der Frauenboxen gesellschaftlich als „unweiblich“ oder Kirmesattraktion belächelt wurde. Erst im Mai 1995 wurde in Deutschland das Verbot des Frauenboxens im Amateurbereich aufgehoben. Bis dahin hatten Frauen jahrzehntelang nicht an offiziellen Amateurwettkämpfen teilnehmen dürfen.



Regina Halmich boxte bereits 1994 als Profiboxerin mit offizieller Lizenz. Das Amateurboxverbot galt also nicht gleichermaßen für den Profibereich.

Regina Halmich und Stefan Raab boxten in der ausverkauften Kölnarena gegeneinander. © Rolf Vennenbernd/dpa

Sie habe das gleiche Training, die gleichen Runden gemacht, so Halmich in der Talkshow. „Ich wollte kein Mädchentraining und das hat total schnell beeindruckt.“ Dennoch habe sie sich damals Sprüche anhören müssen: Graciano Rocchigiani etwa habe gesagt, ihm sei Halmich im Playboy lieber als im Boxring.

Frauenboxen in den 90ern: „Die kleine Blonde am Sandsack“

„Der Gegenwind war so groß“, damit habe sie nicht gerechnet, sagt die Sportlerin heute. Schließlich sei es für sie selbstverständlich gewesen, was sie getan habe. „Es war meine Leidenschaft, der bin ich gefolgt.“

Insgesamt bestritt Halmich 56 Profikämpfe. Der letzte Kampf, den sie nach Punkten gewann, wurde von 8,8 Millionen Fernsehzuschauern gesehen. Im Dezember 2021 wurde bekannt, dass Halmich als fünfte Frau in die International Boxing Hall of Fame aufgenommen wird.

Am Patriarchat gerüttelt und die Männerwelt aufgemischt

Sie habe am Patriarchat gerüttelt und die Männerwelt aufgemischt, sagt die Sportlerin, die gerade mit ihrem neuen Buch „Die Herrin der Ringe“ auf Lesetour ist.

Halmich kommt in der Gesprächsrunde auch auf die gesellschaftlichen Verhältnisse zu sprechen. Sie wolle mit ihrer Geschichte – dass man es auch gegen Widerstände schaffen kann, erfolgreich zu werden – Mut machen. „Ich merke, die Stimmung hier in Deutschland ist sehr schlecht“, sagt die dreimalige deutsche Meisterin. „Die Menschen sind sehr negativ gestimmt – und ich finde, wir müssen wieder positive Botschaften liefern.“

Zustimmung wird geprüft...

Man müsse aufzeigen, dass es Wege gibt – auch wenn sie noch so schwierig seien. Sie sei ihren gegangen: „Und ich habe einfach alles rechts und links von mir, was sich mir in den Weg gestellt hat, ausgeblendet.“ Sie habe sich gesagt: „Leistung zählt.“

Regina Halmich will positive Botschaften, Zuschauer kontern mit „1000 Euro Rente“

In den Kommentaren zur Sendung auf Instagram wird Halmich die wirtschaftliche und politische Lage im Land entgegengehalten, die für die schlechte Stimmung verantwortlich sei. Ein Zuschauer schreibt, Deutschland stehe „unter dem Druck von Teuerung und politischem Desinteresse für den Mittelstand“.

Eine Userin bemerkt: „Frau Halmich kann ja mal probieren, von 1000 Euro Rente zu leben oder stundenlang auf die Bahn warten und monatelang auf einen Arzttermin. Gleichzeitig werden bei deinen Kinder und Enkelkindern Leistungen gekürzt oder sie bekommen nach dem Studium keinen Job und dann sagt die Politik, man muss den Gürtel enger schnallen.“

Andere geben Halmich recht: „Solange die Deutschen meinen, es würde reichen, anderen die Schuld zu geben und sich auf die zu konzentrieren, die sie nicht mögen, wird sich auch nichts ändern. Jeder kann doch im eigenen Leben und Umfeld mal versuchen, selbst seinen Beitrag zu leisten. Gemeinschaft ist keine Einbahnstraße.“

Ihre Meinung ist uns wichtig. Senden Sie uns Ihr Feedback an:

briefe@berliner-zeitung.de Im Falle einer Veröffentlichung behält sich die Redaktion das Recht sinnwahrender Kürzungen vor. Eine Veröffentlichung erfolgt unter Angabe Ihres Namens und Ihres Wohnortes.

Lesen Sie mehr zum Thema