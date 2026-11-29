Die Hausärztin Laura Dalhaus erlebt täglich, wie Überforderung bei ihren Patienten ankommt. Ein Gespräch über schwindendes Vertrauen, Leistungsversprechen und unbequeme Wahrheiten.

Dr. Laura Dalhaus führt eine hausärztliche Praxis und beschäftigt sich in ihrem Podcast „5 Minus – das Gesundheitssystem verfehlt das Klassenziel“ regelmäßig mit den strukturellen Problemen des deutschen Gesundheitswesens. Im Gespräch geht es jedoch um mehr als Medizin: Es geht um die Frage, was passiert, wenn staatliche und gesellschaftliche Systeme immer komplexer werden, Erwartungen zugleich steigen und die Bereitschaft sinkt, über Zielkonflikte und Grenzen offen zu sprechen.

Frau Dr. Dalhaus, Sie sprechen täglich mit Menschen in Ihrer Praxis. Wie erleben Sie als Hausärztin derzeit die Stimmung im Land?

Die Stimmung kippt extrem. Es gibt Menschen, die noch in einer Art Hilflosigkeit verharren. Im Gesundheitswesen merkt man das sehr deutlich: Wenn jemand für eine Untersuchung oder einen Eingriff weit fahren oder länger warten muss, gibt es zunächst Kopfschütteln. Aber wenn es dringlich und existenziell wird, kippt diese Hilflosigkeit sehr schnell in Wut. Wenn etwa eine ernsthafte Erkrankung im Raum steht und man keinen Facharzttermin bekommt, verändert das die Wahrnehmung des gesamten Systems.

Sie gehen noch weiter und nennen ein funktionierendes Gesundheitssystem einen „demokratiestabilisierenden Faktor“. Was meinen Sie damit?

Menschen müssen sich darauf verlassen können, dass grundlegende Systeme funktionieren. Gesundheit ist dabei besonders sensibel, weil es schnell um Existenz, Angst und Verletzlichkeit geht. Wenn Menschen den Eindruck gewinnen, dass sie in einer solchen Situation allein gelassen werden, entsteht nicht nur Frust über eine Behörde, eine Krankenkasse oder eine Praxis. Das Vertrauen in staatliche und gesellschaftliche Institutionen insgesamt nimmt Schaden. Deshalb halte ich diese Entwicklung für gesellschaftlich gefährlich.

(c) Podcast Piraten Zur Person Dr. Laura Dalhaus, geboren 1982, ist Fachärztin für Allgemeinmedizin und arbeitet als niedergelassene Hausärztin in einer Gemeinschaftspraxis in Borken (Westfalen). Davor war sie lange als Chirurgin in einer Klinik und als Notärztin tätig. In ihrem Buch „Medizin zwischen Moral und Moneten“ (2023) und in ihrem Podcast „5 Minus – das Gesundheitssystem verfehlt das Klassenziel“ beschäftigt sie sich mit den Schwächen des deutschen Gesundheitswesens.

Ist das Gesundheitswesen für Sie damit ein Beispiel für ein größeres deutsches Problem?

Ja. Wir haben sehr viele getrennte Systeme und Sektoren geschaffen, die jeweils ihre eigenen Regeln haben. Im Gesundheitswesen sieht man das besonders gut: ambulant, stationär, Reha, verschiedene Sozialgesetzbücher, unterschiedliche Zuständigkeiten. Am Ende behandeln aber alle dieselbe Frau Müller und denselben Herrn Meier. Trotzdem diffundiert ein Mensch durch Strukturen, ohne dass daraus zwingend ein sinnvolles Gesamtkonzept entsteht. Dazu kommen enorme Bürokratie und eine Digitalisierung, die vielerorts noch immer nicht funktioniert. Das ist kein Problem mangelnden Wissens. Es ist ein Problem der Organisation und der Fähigkeit, Zusammenhänge tatsächlich zu gestalten.

Sie haben im Gespräch den Begriff des „universellen Leistungsversprechens“ benutzt. Wo liegt aus Ihrer Sicht das Problem?

Wir tun häufig so, als könnten wir medizinisch alles, was möglich ist, für jeden Menschen jederzeit solidarisch finanzieren. Das ist nicht realistisch. Medizinischer Fortschritt ist großartig, aber er macht Versorgung an vielen Stellen auch teurer. Gleichzeitig werden Menschen älter und benötigen mehr medizinische Leistungen. Irgendwann muss eine Gesellschaft entscheiden, was sie gemeinschaftlich finanziert und was nicht. Diese Debatte führen wir nicht ehrlich genug. Politik scheut sie und wir Bürger tun das häufig ebenfalls, weil wir bei der konkreten Leistung sehr schnell sagen: Darauf habe ich doch Anspruch.

Rationierung versus Vernunft. Ist eine solche Debatte politisch überhaupt vermittelbar?

Sie findet faktisch längst statt, nur häufig intransparent. Es gibt Leistungen, Versorgungsangebote und Patientengruppen, die weniger bekommen als andere. Wir vermeiden aber die offene politische Diskussion darüber. Genau das halte ich für problematisch. Moralische Prinzipien sind wichtig, aber man muss sie zu Ende denken. Wenn Ressourcen endlich sind, bedeutet jede Priorität zugleich, dass an anderer Stelle weniger zur Verfügung steht. Diese Wahrheit verschwindet in der öffentlichen Debatte zu oft.

Warum fällt Politik eine solche Ehrlichkeit so schwer?

Ein Teil des Problems ist die enorme Komplexität. Selbst Gesetzesvorhaben, die in einem Koalitionsvertrag fest vereinbart wurden, brauchen häufig fast eine gesamte Legislaturperiode. Bei Systemen wie Gesundheit oder Energie stellt sich deshalb die grundsätzliche Frage, ob Politik in vier Jahren überhaupt tiefgreifende Reformen umsetzen kann. Nach Koalitionsverhandlungen und Wahlkampf bleiben faktisch noch weniger Jahre. Hinzu kommt, dass Politiker Menschen sind: Sie wollen wiedergewählt werden, ihre Arbeit fortsetzen und Mehrheiten sichern. Das ist nachvollziehbar, kann aber notwendige Veränderungen blockieren.

Müssten wir deshalb manche Systeme nicht mehr reparieren, sondern neu bauen?

Diese Frage muss man zumindest stellen. Das Sozialrecht und viele Strukturen des Gesundheitswesens sind über Jahrzehnte immer weiter ergänzt und verändert worden. Irgendwann kann ein System so komplex werden, dass jede weitere Korrektur neue Probleme schafft. Dann reicht es möglicherweise nicht mehr, noch eine Regel anzubauen. Man müsste grundlegender fragen: Was wollen wir eigentlich erreichen, welche Strukturen brauchen wir dafür heute und welche alten Strukturen brauchen wir nicht mehr?

Sie betonen gleichzeitig die Verantwortung des Einzelnen. Haben wir zu viel an den Staat delegiert?

Ich glaube, wir haben Selbstwirksamkeit unterschätzt. Natürlich braucht es politische Rahmenbedingungen. Aber Menschen haben auch als Konsumenten, Patienten, Arbeitnehmer und Bürger Einfluss. Wenn wir gesünderes Essen wollen, müssen wir es möglichst auch kaufen und auf anderes verzichten. Wenn uns bestimmte Arbeitsbedingungen wichtig sind, müssen wir bereit sein, für Dienstleistungen angemessen zu bezahlen. Es funktioniert nicht, jede Verantwortung an den Staat zu delegieren und gleichzeitig selbst von den Konsequenzen jeder Veränderung verschont bleiben zu wollen.

Politische Debatten werden immer kürzer. Welche Rolle spielen soziale Medien dabei?

Eine enorme. Die Aufmerksamkeitsspanne ist kürzer geworden, und ich nehme mich da ausdrücklich nicht aus. Je kürzer und prägnanter eine Botschaft ist, desto besser funktioniert sie häufig auf Social Media. Komplexe Zusammenhänge haben es dagegen schwer. Aber politische Entscheidungen bestehen fast immer aus Zielkonflikten. Wenn ich mehr Geld für einen Bereich ausgebe, steht es an anderer Stelle nicht zur Verfügung. Früher wurde darüber aus meiner Wahrnehmung härter, aber auch stärker mit Sachargumenten gestritten. Heute werden Themen häufig fragmentiert und moralisch aufgeladen. Damit geht genau die Komplexität verloren, die man eigentlich verstehen müsste.

Was wäre dann der erste Schritt aus dieser Lage?

Sich ehrlich zu machen. Wir müssen wieder stärker über Konsequenzen sprechen: Was können wir uns leisten? Was hat Priorität? Was bedeutet eine Entscheidung für andere Bereiche? Und wir sollten nicht so tun, als gäbe es bei jeder politischen Frage eine Lösung ohne Verlierer oder ohne Kosten. Dazu gehört auch mehr Wertschätzung für die reale Arbeit hinter unserem Wohlstand und mehr Bereitschaft, selbst Verantwortung zu übernehmen. Ich glaube, viele Menschen können mit unbequemen Wahrheiten besser umgehen, als Politik und Öffentlichkeit ihnen manchmal zutrauen, wenn man sie nachvollziehbar erklärt.

Sind Sie trotz dieser Diagnose optimistisch?

Ich bin zumindest überzeugt, dass Veränderung möglich ist. Aber sie beginnt nicht damit, noch ein weiteres Detail in einem überkomplexen System zu korrigieren. Sie beginnt damit, dass wir wieder Zusammenhänge sehen, Prioritäten offen benennen und Verantwortung nicht ausschließlich bei den jeweils anderen suchen. Das gilt für Politik, Institutionen, Unternehmen und für jeden Einzelnen.

Ihre Meinung ist uns wichtig. Senden Sie uns Ihr Feedback an:

briefe@berliner-zeitung.de Im Falle einer Veröffentlichung behält sich die Redaktion das Recht sinnwahrender Kürzungen vor. Eine Veröffentlichung erfolgt unter Angabe Ihres Namens und Ihres Wohnortes.

Lesen Sie mehr zum Thema