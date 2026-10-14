„Die Strafe des Wählers wird grausam“: SPD-Friedenspolitiker wollen Klingbeil loswerden

Lars Klingbeil hat noch nicht gesagt, ob er SPD-Chef bleiben will. Ein Teil seiner Partei hat die Antwort schon gegeben. Der Erhard-Eppler-Kreis will den Vizekanzler nicht mehr an vorderster Front sehen.



Seit dem Rücktritt von Co-Parteichefin Bärbel Bas ist das Rennen um den Vorsitz offen. Der Kreis, benannt nach dem früheren Entwicklungsminister und Vordenker der Friedensbewegung, setzt auf Ralf Stegner oder Rolf Mützenich. Sie sollen die Partei programmatisch erneuern.

„Am Rande des Untergangs“

Die Forderung stammt von Axel Fersen vom Erhard-Eppler-Kreis. Sein Plädoyer trägt den Titel „Jetzt müssen Friedenspolitiker für den SPD-Vorsitz kandidieren“.



Die SPD sei „nicht nur in einem jämmerlichen Zustand, sondern am Rande des Untergangs“, schreibt Fersen. Den Grund sieht er in der Politik der Parteiführung. Wer diese zu verantworten habe, könne nicht erneut antreten.



Die Wähler wollten Frieden, stabile Renten und Investitionen in die Infrastruktur, schreibt Fersen. „Trumps 5-Prozent-Diktat“ wollten sie dagegen nicht folgen. Gemeint ist das auf Druck von US-Präsident Donald Trump beschlossene Nato-Ziel, fünf Prozent der Wirtschaftsleistung für Verteidigung und verteidigungsnahe Ausgaben aufzuwenden.

Eine Wunschliste mit Lücken

Ausdrücklich schreibt Fersen, es gebe „Alternativen zu Pistorius und Klingbeil“. Damit zielt er auf die beiden mächtigsten Sozialdemokraten im Kabinett.



Neben Stegner und Mützenich nennt er Norbert Walter-Borjans, Matthias Platzeck, Jan Dieren, Erik von Malottki, Anke Rehlinger und „vielleicht sogar“ Isabel Cademartori. Die Liste hat Schwächen. Walter-Borjans und Platzeck haben seit Jahren kein Spitzenamt mehr, Rehlinger hat eine Kandidatur laut Table.Media bereits am Montag abgelehnt.



Auch die Medien greift Fersen an. Sie würden gegen jeden „hetzen“, der nicht ihren Vorstellungen entspreche, und Karrieren „im Handstreich“ beenden. Umso deutlicher ist seine Warnung an die eigene Partei. Mache die SPD die Friedenspolitik nicht wieder „zur Leitkultur“, werde „die Strafe des Wählers grausam“.

Warum niemand den Hut in den Ring wirft

Ob Stegner oder Mützenich antritt, ist offen. Auf Anfrage der Berliner Zeitung wollte sich keiner der beiden dazu äußern. Ihr Schweigen hat Gründe. Aus Partei und Fraktion ist zu hören, dass alle auf Manuela Schwesig warten. Solange sie sich nicht erneut eindeutig erklärt, will niemand aus der Deckung.



Die Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern hat eine Kandidatur mehrfach ausgeschlossen. Nach Hintergrundgesprächen der Berliner Zeitung gilt sie eher als mögliche Kanzlerkandidatin für 2029. Mit 35,5 Prozent holte Schwesig bei der Landtagswahl das beste SPD-Ergebnis des Jahres. Derzeit führt sie Koalitionsverhandlungen, danach wird sie sich positionieren müssen.



Das zweite Signal, auf das viele warten, betrifft die Ämterfrage. Setzt sich ein möglicher Antrag durch, Regierungsamt und Parteivorsitz zu trennen, dürften schnell neue Namen fallen.



Die Forderung kursiert seit Monaten, befeuert von einer Serie bitterer Wahlniederlagen. In Rheinland-Pfalz ging die Staatskanzlei verloren, in Baden-Württemberg flog man fast aus dem Landtag, und in Berlin fuhr die SPD ihr historisch schlechtestes Ergebnis ein. Auch in den bundesweiten Umfragen dümpeln die Sozialdemokraten seit Monaten bei rund 13 Prozent.

Pistorius bleibt bei seinem Nein

Festgelegt hat sich bislang nur Boris Pistorius. Beim Arbeitgebertag der BDA in Berlin schloss der Verteidigungsminister eine Kandidatur erneut aus. „Ich werde als Parteivorsitzender definitiv nicht antreten, weil ich mit meiner Aufgabe, die Sicherheit dieses Landes zu garantieren, wirklich ausgelastet bin, um das ein für alle Mal klar zu sagen“, sagte er. Stattdessen stellte er sich hinter Klingbeil. „Ich bin sehr dafür, dass er im Winter wieder antritt.“



Dabei hatte Pistorius die Spekulationen selbst befeuert. Nach der Wahl eines AfD-Landtagspräsidenten in Sachsen-Anhalt führte er vergangene Woche die SPD-Fraktion auf den Bebelplatz, Klingbeil fehlte.



Der Stern verglich den Auftritt mit einer Rede, „wie man sie von einem SPD-Vorsitzenden erwarten würde, von einem Fraktionschef, vom Kanzler oder Bundespräsidenten“. In der Fraktion hieß es, Pistorius habe die Spitze „regelrecht vorgeführt“. Fraktionschef Matthias Miersch und Klingbeil sei „die Regie komplett entglitten“.



Mitinitiiert hatte den Bebelplatz-Protest auch Stegner, der Favorit des Eppler-Kreises. „Ich gehöre zu denen, die angeregt haben, dass wir das machen“, sagte er der Berliner Zeitung. Einen Zusammenhang mit Ambitionen von Pistorius auf den Parteivorsitz wies er zurück. „Ich verstehe, dass solche Spekulationen angestellt werden. Aber das hatte damit wirklich nichts zu tun.“ Und weiter: „Ich würde da keine taktischen Absichten hineinlesen, auch wenn ich gesehen habe, dass manche das tun.“

Der Parteitag im Januar wird zum Test

Klingbeil selbst lässt offen, ob er wieder antritt. Am Montag kündigte er an, ein Bundesparteitag solle „um den Jahreswechsel“ über die Führung entscheiden. Dabei werde „die gesamte Führungsriege der SPD dann zur Wahl anstehen“.



Wahrscheinlich ist ein Termin im Januar. Dann wird sich zeigen, ob die Friedenspolitiker eigene Kandidaten aufstellen oder es bei Plädoyers belassen.



Ein Selbstläufer wird der Parteitag für Klingbeil nicht. Bei seiner letzten Wahl im Juni 2025 erhielt er nur knapp 65 Prozent der Stimmen.

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