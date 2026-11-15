Sebastian Haffner: Dieses „anständige Leben“ ist von unerträglicher Leere

Mit dem Roman „Abschied“ wurde Haffner als Autor neu entdeckt. Jetzt liefert der Hanser-Verlag einen fast 100 Jahre alten Text nach: „Die Tochter“. Die Kritik.

Woher der junge Berliner Raimund Pretzel sie wohl mit nur 20 Jahren nahm – jene ahnungsvolle Weitsicht, gedankliche Schärfe und sprachliche Tiefe, die sein gerade erstmals publiziertes Romandebüt „Die Tochter“ durchdringen?



Lange bevor der 1907 geborene Pretzel sich Sebastian Haffner nannte und als Jurist und Publizist berühmt wurde, verfasste er den Roman „Die Tochter“ und den 2025 mit großem Erfolg postum publizierten „Abschied“.

Es ist das Jahr 1926, und in Berlin tobt der Bär. Aber Lulli Langfuß, 16, darf nicht mit den Freundinnen ins Kino gehen, sondern muss stattdessen in den langen Kleidern und mit dem Haarknoten aus Kaisers Zeiten brav zu Hause hocken. Das junge Mädchen leidet schwer an dem gefühlskalten Regime und der eisernen Strenge, mit der sie seit dem Tod ihrer Mutter Mimi aufwachsen muss. Der Haushalt in Lichterfelde besteht aus ihrem Vater Felix und dessen Schwester Viktoria, die fanatisch an der alten Zeit festhalten und auch Lulli vom modernen Berlin der Weimarer Republik fernhalten wollen.

„Wir wollen der Zeit zeigen, dass wir nichts von ihr wissen wollen“, sagt die Tante Viktoria zu Lulli, als diese der Einladung einer Freundin zu einem Tanzfest folgen will. „Du musst es ermessen, in welcher Zeit wir leben. Dein Vater hat im November 1918 sofort seinen Dienst gekündigt, obwohl unser Einkommen dadurch viel kleiner geworden ist. Er ist seitdem nie in einem Theater gewesen, nie in Oper oder Konzert… Wir brauchen das nicht. Wir wollen ein anständiges Leben führen.“

Die Hexe, der Marabu und der Wolf

Dieses „anständige Leben“ ist von unerträglicher Leere. Außer vier Mahlzeiten, Schlaf und Spaziergängen geschieht nichts im Haushalt der Familie Langfuß. Der einzige Kontakt zur Außenwelt sind Viktorias fünf betagte Freundinnen. Unter dem konservativen „Anstand“ der Hexe, des Marabus und des Wolfs, wie der Autor die Damen karikiert, hat sich der unterdrückte Lebenshunger in Häme, Missgunst und Körperfeindlichkeit verwandelt. Die Leserinnen und Leser müssen den grotesken Schilderungen der Kaffeekränzchen halb lachend, halb schaudernd folgen.

Als nun Lulli den Widerstand wagt und heimlich ins Kino geht, spitzen sich die Dinge zu. Felix sieht sich konfrontiert mit den Ausbruchsversuchen seines eigenen jüngeren Lebens. Denn hatte er es nicht gewagt, die Chansonsängerin Mimi zu heiraten, die dann Lullis Mutter wurde? Um dann im Hungerwinter des Krieges von der kränklichen jungen Frau zu verlangen, dass auch sie nur Kohlrüben essen und sonst hungern müsste.



Mimi war gestorben – und Felix lebt mit dem Gefühl der Schuld. „Warum war es eigentlich meine Pflicht, Mimi zu töten?“, fragt Felix seine Schwester, als es zum Showdown zwischen ihnen kommt. „Sie wollte lieber leben, Vicky, als fürs Vaterland sterben. … aber ich hab’s nicht erlaubt.“

Die Rolle der Konservativen

Als Viktoria erkennt, dass Felix sich ihrer Macht entzieht, will sie Lulli aus dem Haushalt entfernen. Das Mädchen müsse ins Pensionat. Felix lehnt sich auf: „Glaube doch nicht, liebe Vicky, dass ich es nicht durchschaue. Du willst sie mir nicht gönnen. Genau wie du mir die Erinnerung an Mimi nicht gönnst und alles Schöne und Gute. Du kannst es nicht dulden, dass ich reicher bin als du.“

In diesem scheinbar nur privaten Drama zwischen zwei alternden Geschwistern verhandelt Haffner den beinharten Kulturkampf nach Ende der Kaiserzeit und Erstem Weltkrieg. Die hochspannenden Dialoge illustrieren, dass es nicht zuletzt die Konservativen waren, an denen die junge Weimarer Republik scheiterte.

Wie schön, dass dieser so politisch wie psychologisch kluge Romanerstling fast 100 Jahre nach Verfassen nun als Buch vorliegt. Der junge Autor hatte ihn zwar 1929 als Fortsetzungsroman in einer Hamburger Zeitung publizieren lassen, mehr passierte damit nicht. Die Veröffentlichung wurde jetzt möglich, weil der im Nachlass entdeckte Roman „Abschied“ 2025 so ein Erfolg wurde.

Sebastian Haffner: Die Tochter. Mit einem Nachwort von Annett Gröschner. Hanser, München 2026. 464 Seiten, 28 Euro.

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