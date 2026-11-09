Die Traumfabrik in Berlin-Spandau: Meine Zeit bei Artur Brauner und Fritz Lang

25 D-Mark Tagesgage, große Filmstars und ein legendärer Regisseur: Was unser Autor 1958 in den CCC-Studios als Komparse in „Das indische Grabmal“ erlebte.

Walter Reyer und Debra Paget in „Das Indische Grabmal“. Unser Autor ist auch in dieser Szene als Soldaten-Komparse mit von der Partie.

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Es war ein weiter Weg – Tag für Tag mit öffentlichen Verkehrsmitteln von Neukölln an die Verlängerte Daumstraße in Spandau zu den CCC-Studios. Den Job als Dauerkomparse in Artur Brauners Monumentalfilm „Das Indische Grabmal“ unter der Regie von Altmeister Fritz Lang hatte mir die Sprecherzieherin des Radiosenders Rias, Hanna-Eva Stürmer, vermittelt. Sie hatte es sich in den Kopf gesetzt, dass ich ein gefragter Schauspieler werden würde, wenn ich nur oft genug auf dem Filmgelände herumspazierte.

Mein Berufsziel war das nicht. Natürlich beeindruckte mich die glamouröse Filmwelt in Spandau – Stars an jeder Studioecke. Doch am meisten interessierten mich als FU-Studenten im ersten Semester im Oktober 1958 zunächst die 25 D-Mark Tagesgage für meine Randerscheinung als indischer Soldat.

Lang führte laut und streng Regie

Die erste prominente Begegnung in der CCC-Kantine: Cornelia Froboess mit ihrem Komponisten-Vater Gerhard („Pack die Badehose ein“). Cornelia drehte gerade in Tempelhof (nicht in Spandau) mit Peter Kraus den Musikfilm „Wenn die Conny mit dem Peter“. Ergebnis: eine Einladung zu Connys 15. Geburtstag am 28. Oktober 1958. Doch es gab noch andere bemerkenswerte Begegnungen.

Einen arbeitsfreien Tag verschaffte uns ein hochgeschätzter Kumpel: Rolf Shimon Eden, den Brauner aus seinem „Eden Saloon“ in der Damaschkestraße geholt und für eine kleine Sprechrolle vorgesehen hatte. Doch der pfiffige Shimon hatte andere Qualitäten als die eines Mimen. Nach Stunden wurden die Dreharbeiten mit ihm abgebrochen. Er kam im „Indischen Grabmal“ nicht vor.

Fritz Lang führte laut und streng Regie. 1933 war er über Frankreich in die USA emigriert, wo er sich als Thriller-Regisseur das Attribut „Master of Darkness“ erarbeitete. Jetzt erzählte er, NS-Propagandaminister Joseph Goebbels habe ihm 1933 die gesamte deutsche Filmwirtschaft übertragen wollen, doch er habe als Sohn einer jüdischen Mutter abgelehnt. Niemand glaubte Lang, aber alle waren froh, dass er wieder da war.

Die CCC-Filmstudios an der Daumstraße in Spandau, Ortsteil Haselhorst © Jürgen Ritter/Imago

„Das Indische Grabmal“ war für Fritz Lang eine alte Herzensangelegenheit. Etwa alle zwanzig Jahre wurde die Story seit den Tagen des Ersten Weltkriegs neu verfilmt. Buch und Drehbuch hatte Langs Ex-Gattin Thea von Harbou, die 1954 verstorben war, als Reminiszenz an den Taj Mahal in Agra geschrieben.

Die Erinnerungen an frühere Dreharbeiten trug ich mit mir in die Spandauer CCC-Studios, denn als Drehort für Filmversionen vor 1958 war Woltersdorf bei Erkner gewählt worden, wo wir in der Sommerfrische nach Kriegsende auf Schritt und Tritt Reste alter Filmkulissen fanden. In Spandau hatte Fritz Lang den Schweizer Paul Hubschmid und die zierliche kleine Amerikanerin Debra Paget als Hauptakteure. Paget wurde rund um die Uhr von ihrer ebenfalls angereisten Mutter bewacht, die darauf achtete, dass Debra nicht an den falschen Mann geriet. Debra heiratete schließlich 1964 einen Multimillionär aus China, auf dessen Anwesen in den USA die heute 93-Jährige noch immer lebt.

Eindrucksvoll und nachhaltig war im CCC-Studio das Lang-Dokument einer Filmszene, bei der eine Gauklerin in einem Binsenkorb durch Schwertstiche getötet wurde. Langsam rann rote Flüssigkeit aus dem Korb, während der Regisseur immer wieder mit voller Kraft die Worte „Mehr Blut! Mehr Blut!“ hinausbrüllte.

Legendärer Produzent: Artur Brauner im September 1985 bei der Ifa in Berlin © teutopress/Imago

Legendärer Regisseur: Fritz Lang © United Archives Keystone/Imago

Geheimgespräche im Hinterzimmer

Kameramann Richard Angst, ein unbestrittener Könner seines Faches, bemühte sich, alle Anweisungen seines gestrengen Regisseurs punktgenau auszuführen. Nach seinen erfolgreichen Filmarbeiten ließ sich der Schweizer Angst in Berlin nieder und eröffnete in Moabit das Restaurant „Provinz“. Dort trafen wir uns während meiner Zeit als Vorsitzender des SFB-Personalrats gern und häufig in einem Hinterzimmer zu Geheimgesprächen, wenn es darum ging, ein Projekt gegen oder mit der SFB-Intendanz durchzusetzen.

Eine Künstlerin erfreute sich bei den Dreharbeiten zum „Indischen Grabmal“ besonderer Aufmerksamkeit, obwohl sie gar nicht zu den Mitwirkenden gehörte. Es war die damals 16 Jahre alte Sängerin Heidi Brühl, die geschickt von ihrem Vater gemanagt wurde.

Im CCC-Studio wurde geflüstert, Heidi sei nur jeden Tag wegen des österreichischen Schauspielers Walther Reyer anwesend, der im „Grabmal“ den Maharadscha spielte. Der insgesamt viermal verheiratete Reyer entschied sich 1960 zu einer Ehe mit einer anderen. In jenen Tagen war Heidi Brühl allerdings mit dem Regisseur Michael Pfleghar verbunden, dessen Ehefrau Wencke Myhre ihm die gemeinsamen Kinder entfremdet hatte. 1961 landete Heidi ihren Riesenhit „Wir wollen niemals auseinandergeh’n“. 1991 – kurz nach Heidi Brühls Tod – nahm sich Pfleghar das Leben.

Ein verwirrendes Intrigenspiel

Von Hubschmid bis Paget, von Lang bis Angst haben das „Indische Grabmal“ und sein zweiter Teil „Der Tiger von Eschnapur“ viele Größen der Filmwelt zusammengeführt. Das Gesamtprojekt war kommerziell ein Erfolg. Auf der Liste der Lieblingsprojekte von Artur Brauner nahmen jedoch andere Streifen eine bevorzugte Stellung ein.

Dazu gehörten „Morituri“, 1947/48 als einer der ersten deutschen Spielfilme produziert, die sich mit dem Holocaust auseinandersetzten, sowie „Hitlerjunge Salomon“, der 1991/92 mit zahlreichen US-Kritikerpreisen und einem Golden Globe ausgezeichnet wurde, jedoch die Nominierung als bester fremdsprachiger Spielfilm für den Oscar durch ein verwirrendes Intrigenspiel verpasste.

Von Karl May und „Die Halbstarken“ bis zum „Raub der Sabinerinnen“ und „Was eine Frau im Frühling träumt“ reicht die Palette der in der Traumfabrik an der Daumstraße produzierten Werke. Ein einzigartiges Kaleidoskop deutscher und europäischer Filmgeschichte.



Alexander Kulpok ist Journalist und Autor. Er arbeitete im Sender Freies Berlin, zunächst im Jugendfunk, dann als Reporter, Redakteur, Moderator und schließlich lange als Leiter der ARD-/ZDF-Videotextredaktion.



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