Im totalitären Staat Panem wird mal wieder „geerntet“: Junge Menschen werden ihren Familien entrissen und in Kampfmontur gesteckt, um sich vor laufenden Kameras gegenseitig abzuschlachten. Die Mächtigen amüsieren sich prächtig und die Armen bezahlen mit ihrem Leben.



Seit 2012 funktioniert dieses Prinzip des Panem-Franchise auf der Kinoleinwand zuverlässig. Nun schickt Regisseur Francis Lawrence im Prequel „Die Tribute von Panem: Sunrise on the Reaping“ zum sechsten Mal Jugendliche in den Tod. Es interessiert eigentlich weniger, wer überlebt – denn nicht nur in diesem Teil weiß man es schon zu Beginn –, sondern wie oft man dieselbe Geschichte erzählen kann, bevor auch der letzte Kritiker ermüdet den Stift weglegt.