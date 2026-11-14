Vadym Novynskyi sieht eine Chance für Frieden in der Ukraine – und fordert Selenskyjs Rücktritt zugunsten einer neuen politischen Führung. Ein Gastkommentar.

Die Chancen auf einen Frieden in der Ukraine sind größer geworden. Jetzt muss Selenskyj seinen Posten räumen, um den Weg für eine neue Führung freizumachen, meint Vadym Novynskyi.

Der Krieg in der Ukraine ist an einem entscheidenden Punkt angelangt. Nach Jahren der Zerstörung und unermesslicher menschlicher Verluste zeichnet sich eine Möglichkeit ab, den Konflikt auf diplomatischem Weg zu beenden. Die jüngsten Gespräche zwischen ukrainischen und russischen Vertretern unter Vermittlung der USA in Abu Dhabi zeigen: Selbst nach Jahren des Krieges ist Diplomatie möglich. Die eigentliche Aufgabe steht allerdings noch bevor: eine politische Verständigung zu erreichen, die nicht nur die Waffen zum Schweigen bringt, sondern der Ukraine eine lebensfähige und sichere Zukunft eröffnet.

Wie kann das umgesetzt werden? Vor wenigen Tagen berichteten Medien, dass der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj erklärt habe, er selbst sei offen für von den USA geführte Verhandlungen zur Beendigung des Krieges mit Russland. Zuvor hatte Präsident Trump ihm vorgeworfen, den Krieg gar nicht beenden zu wollen, weil die Ukraine finanzielle Unterstützung aus Europa und von der vorherigen US-Regierung erhalten habe. Es ist nicht das erste Mal, dass Selenskyj auf versöhnliche Rhetorik zurückgreift, um den Druck aus dem Weißen Haus zu verringern.

Ich bin seit Jahren davon überzeugt, dass ein militärischer Sieg keine realistische Grundlage für eine Friedensstrategie ist. Die Vorstellung, eine Atommacht werde durch einen Abnutzungskrieg zur Aufgabe gezwungen, hat sich nicht bestätigt. Unsere Bürger sterben, unsere Städte werden dem Erdboden gleichgemacht. Ein großer Teil der Bevölkerung hat das Land verlassen, und viele werden niemals zurückkehren. Die Wirtschaft liegt in Trümmern und die Zukunft unserer Nation ist düster. Die ukrainische Führung hat die Pflicht, diese Tragödie zu beenden.

Foto: Vadym Novynskyi Zur Person Vadym Novynskyi ist ein ukrainischer Unternehmer und Investor sowie ehemaliges Mitglied des ukrainischen Parlaments. Derzeit ist er Protodiakon der kanonischen Ukrainisch-Orthodoxen Kirche und lebt im Exil in Europa.

Laut einer Gallup-Umfrage vom Juni 2026 sprechen sich 66 Prozent der Ukrainer dafür aus, den Krieg so schnell wie möglich durch Verhandlungen zu beenden. 24 Prozent hingegen befürworten eine Fortsetzung der Kampfhandlungen bis zum Erreichen des Sieges. Die bisherige Politik von Präsident Wolodymyr Selenskyj hat sich aus meiner Sicht zunehmend als Hindernis für eine diplomatische Lösung erwiesen. Deshalb halte ich seinen Rücktritt für notwendig. Die Ukraine braucht eine politische Führung, die den Frieden nicht nur verspricht, sondern ihn zur Priorität macht.

Eine Chance, die genutzt werden muss

Die jüngsten Verhandlungen in Abu Dhabi sind ein wichtiges Signal. Die Ukraine darf dabei nicht auf die Rolle eines Verhandlungspartners beschränkt bleiben, der auf Vorschläge anderer wartet. Sie muss selbst eine klare Friedensinitiative entwickeln. Washington kann vermitteln und Sicherheitszusagen organisieren. Die politische Verantwortung für die Zukunft des eigenen Landes kann es der ukrainischen Führung jedoch nicht abnehmen.

Präsident Selenskyj ist 2019 mit dem ausdrücklichen Versprechen angetreten, den damals bereits existierenden Krieg zu beenden und Frieden im Donbass zu schaffen. Ein großer Teil der Bevölkerung schenkte ihm deshalb sein Vertrauen. Dieses politische Mandat wurde jedoch nicht erfüllt. Stattdessen ist die Ukraine in einen Krieg geraten, dessen Ende nicht absehbar ist und dessen menschliche, wirtschaftliche und demografische Folgen immer schwerer wiegen.

Ich halte deshalb einen Rücktritt Selenskyjs für den notwendigen Schritt. Ein Präsident muss sich an seinen Versprechen und an den Ergebnissen seiner Politik messen lassen. Wenn er selbst zum Hindernis für einen politischen Neuanfang geworden ist, muss er den Weg freimachen.

Die Werchowna Rada, das ukrainische Parlament, sollte diesen Prozess im Rahmen der Verfassung einleiten, die bisherigen Entscheidungen der Regierung kritisch überprüfen und die Voraussetzungen für eine neue politische Führung schaffen. Die Ukraine braucht jetzt einen Neuanfang, der die Interessen der Bevölkerung und nicht den Machterhalt einzelner Politiker in den Mittelpunkt stellt.

Die Geschichte dieses Krieges zeigt, wie teuer verpasste diplomatische Möglichkeiten werden können. Eine solche Möglichkeit waren die Verhandlungen im Frühjahr 2022. Ich war damals an ihrer Organisation beteiligt. Zunächst wurde in Belarus, später in Istanbul verhandelt. Auf dem Tisch lagen Fragen der ukrainischen Neutralität, internationaler Sicherheitsgarantien und der territorialen Ordnung. Eine endgültige Einigung kam nicht zustande, doch die Gespräche waren keineswegs aussichtslos. Die unterschiedlichen Positionen westlicher Partner beeinflussten nach meiner Einschätzung die ukrainische Entscheidungsfindung erheblich. Die Lehre daraus lautet: Diplomatische Prozesse dürfen nicht abgebrochen werden, solange eine Verhandlungslösung noch möglich erscheint. Auf vermeintlich bessere Bedingungen zu warten, kostet Menschenleben.

Wie könnte eine Ukraine nach dem Frieden aussehen?

Wir müssen nicht nur darüber sprechen, wie dieser Krieg beendet werden kann, sondern auch, welches Land danach entstehen soll. Im November 2025 beschrieb Vizepräsident JD Vance die langfristige Vision Trumps: Ukrainer und Russen sollten wieder miteinander Handel treiben, reisen und kulturelle Kontakte pflegen können. Eine Ukraine nach dem Frieden sollte ein wirtschaftlich leistungsfähiger und gesellschaftlich versöhnter Staat sein. Ein Land, in dem die Menschen wieder planen, investieren, arbeiten und ihre Kinder großziehen können.

Der erste Schritt wäre die Rückkehr der Menschen. Millionen Ukrainer haben ihre Heimat verlassen, Familien sind auseinandergerissen. Ein Friedensabkommen muss deshalb Bedingungen schaffen, unter denen Flüchtlinge und Vertriebene freiwillig und in Sicherheit zurückkehren können. Dazu gehören Wohnraum, Arbeitsplätze, Schulen und eine verlässliche medizinische Versorgung. Der zweite Schritt ist der wirtschaftliche Wiederaufbau, ebenso unverzichtbar ist eine belastbare Sicherheitsordnung.

Schließlich muss Frieden auch gesellschaftlicher Frieden sein. Die Ukraine ist ein vielfältiges Land mit unterschiedlichen sprachlichen, kulturellen und religiösen Traditionen. Alle Bürger müssen unabhängig von ihrer Muttersprache, ihrem Glauben oder ihrer politischen Überzeugung gleichberechtigt am gesellschaftlichen Leben teilnehmen können.

Dazu gehört ausdrücklich die Religionsfreiheit. Mehrfach habe ich auf die Situation der kanonischen Ukrainisch-Orthodoxen Kirche hingewiesen. Einschränkungen kirchlicher Tätigkeit und Druck auf Geistliche halte ich für schwerwiegende Probleme. Wo konkrete Straftaten vorliegen, müssen sie rechtsstaatlich verfolgt werden. Eine Glaubensgemeinschaft darf jedoch nicht pauschal unter Verdacht gestellt werden.

Jetzt ist politischer Mut gefragt

Eine Verständigung wird weder einfach noch schnell zu einer Aussöhnung führen. Kein Vertrag kann die Trauer der Hinterbliebenen beenden oder die Folgen des Krieges ungeschehen machen. Aber Frieden ist die Voraussetzung dafür, dass Heilung überhaupt beginnen kann. Die Menschen der Ukraine und Russlands teilen historische, familiäre und kulturelle Verbindungen.

Ein diplomatischer Weg steht offen. Die Fragen einer Waffenruhe, der Sicherheitsgarantien und der künftigen europäischen Sicherheitsordnung müssen weiter verhandelt werden. Keine Seite sollte erwarten, sämtliche eigenen Forderungen unverändert durchsetzen zu können.

Die Ukraine braucht dafür eine neue politische Perspektive. Das Parlament muss die Voraussetzungen für einen geordneten politischen Übergang schaffen. Dafür müssen heute Entscheidungen getroffen werden. Jede weitere Verzögerung kostet Menschenleben und verringert die Ressourcen, die für den Wiederaufbau benötigt werden.

Die Tür zum Frieden ist geöffnet. Es braucht jetzt den politischen Mut, hindurchzugehen.

Novynskyi wurde 1963 in Russland geboren. Von 2007 bis zu seiner Ausreise lebte er dauerhaft in der Ukraine. Seit 2012 besitzt er die ukrainische Staatsbürgerschaft. Er ist Eigentümer der Smart Holding Group. Im Juli 2026 schätzte das Magazin Forbes sein Vermögen auf 1,2 Milliarden US-Dollar. Damit gehörte er 2026 zu den sechs Milliardären der Ukraine.

Anfangs unterhielt Novynskyi gute Beziehungen zu Präsident Wolodymyr Selenskyj. Inzwischen haben sich beide jedoch zerstritten. Novynskyi war gezwungen, das Land zu verlassen. Gegen ihn wurden Vorwürfe des Hochverrats erhoben. Außerdem wird ihm vorgeworfen, Russland unterstützt zu haben. Novynskyi bestreitet dies und betont, dass diese Anschuldigungen politisch motiviert seien. Derzeit ist er Protodiakon der kanonischen Ukrainisch-Orthodoxen Kirche und lebt im Exil in Europa.

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