Man kann mit Fug und Recht sagen, dass britische Universitäten in ernsten finanziellen Schwierigkeiten stecken. Kaum eine Woche vergeht ohne Meldungen über Entlassungen, gestrichene Studiengänge oder drohende Streiks, mit denen ein Niedergang aufgehalten werden soll, den viele inzwischen für unaufhaltsam halten. Solch finanzieller Druck ist erheblich. Doch Unternehmen jeder Größe bewältigen vergleichbare Krisen ständig.
Debatte
Ideologisiert und ruiniert: Der Niedergang der westlich-woken Universität
Den Hochschulen geht das Geld aus. Für Posten, Kuschelpädagogik und Umerziehung reicht es noch. Wissenschaft, Forschung und Leistung werden zum Störfaktor.
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März 2025: Schmierereien an der Universität von Cambridge
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