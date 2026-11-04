Die Welt muss Trump stoppen, eine Superintelligenz zu bauen

US-Präsident Trump kann keine Superintelligenz bauen. Mit seiner außergewöhnlichen Machtfülle kann er aber jenen den Weg ebnen, die es können: den KI-Beschleunigern, den Akzelerationisten. Mark Zuckerberg und Sam Altman haben genau dieses Ziel für ihre Unternehmen ausgegeben, und Nvidia-Chef Jensen Huang tut alles, damit niemand auf die Bremse tritt. Dass eine Superintelligenz seine politische Macht potenzieren könnte, hat sich Trump nicht selbst ausgedacht. Das legt ihm sein Umfeld nahe, etwa der frühere Tech-Investor David Sacks oder Michael Kratsios, der unter anderem für Peter Thiel gearbeitet hat.



Mit Erfolg: Vor wenigen Wochen verkündete Trump vor der UN-Vollversammlung vollmundig: „Whoever wins SI, whoever wins Superintelligence wins.“ Er wolle die Superintelligenz haben und sich jeder Regulierung widersetzen, die seinem Vorhaben im Weg steht. Was er mit Gewinnen meint? Die Vorherrschaft, wie sie die Executive Order des Weißen Hauses vom 11. Dezember 2025 beschreibt. Mit einer US-amerikanischen Superintelligenz stünde ihm ein System zur Verfügung, dem bei der Durchsetzung seiner Macht niemand mehr etwas entgegenzusetzen hätte.

Rekursive Selbstverbesserung und ihre Folgen

Das US-amerikanische Marktforschungs- und Beratungsunternehmen Gartner beziffert die weltweiten Investitionen für KI im Jahr 2026 auf über 2,6 Billionen Dollar und für 2027 geht man von über 3,6 Billionen Dollar aus. Seit Jahren verkünden Kritiker das Platzen der KI-Blase, die jedoch stets ausbleibt. Der Glaube der Investoren an KI bleibt ungebrochen, weil sie vom rasanten Fortschritt und zusätzlichen Fähigkeiten der neusten KI-Modelle beeindruckt werden.



Die KI-Modelle von Anthropic, die in diesem Augenblick trainiert werden, versprechen sogar Fähigkeiten von Spitzenforschern zu haben. Sollte sich dieses Versprechen bewahrheiten, dann ginge es nicht mehr um die Übernahme repetitiver Arbeiten, sondern um die Teilhabe an Forschung und Entwicklung.



Anthropic-Mitgründer Jack Clark erklärt in seinem Newsletter vom Oktober dieses Jahres, dass er bereits Anzeichen für kreative Forschungsarbeit beim öffentlich zugänglichen Modell Claude Opus 5.5 sehe. Infolgedessen hält er es für denkbar, dass schon 2027 eine RSI, eine rekursive Selbstverbesserung, möglich sei. Das bedeutet, dass eine KI einen leistungsfähigeren Nachfolger entwickelt, der wiederum die nächste KI-Generation optimiert, die wiederum diesen Prozess weiter beschleunigen kann.

privat Zur Person Axel Fersen ist Politikwissenschaftler und Experte für digitale Transformation und Künstliche Intelligenz. Er koordiniert den Erhard-Eppler-Kreis, einen friedenspolitischen Arbeitskreis von SPD-Politikern, und wirkt in der Studiengruppe Technikfolgenabschätzung der Digitalisierung der Vereinigung Deutscher Wissenschaftler (VDW) mit.

Vom Programmierassistenten zum KI-Forscher

Anthropic skizziert auf seiner Webseite verschiedene Stufen von RSI. Die erste Stufe beschreibt bereits die Fähigkeit der Programmierung von Code durch die KI für ihre nächste Generation. Das entspricht der Rolle eines Programmier-Assistenten, der darüber hinaus sogar Experimente entwirft, echtes Training begleitet und das Testen umfasst. Jack Clark bestätigte öffentlich mehrfach, dass im vergangenen Jahr 80 Prozent der Weiterentwicklung durch KI bereits erbracht wurde und für 2026 mit sehr großer Wahrscheinlichkeit 99 Prozent erreicht werde.



Seit April befinden wir uns bereits in der nächsten Stufe und es wird nicht mehr von einem KI-Assistenten gesprochen, sondern von einem KI-Forschungsagenten, der selbständig Forschungsarbeiten durchführt. Für 2027 könnte bereits der KI-Forscher bereitstehen, mit kreativem Leistungsvermögen wie der Entwicklung von Forschungsideen, der Formulierung neuer Hypothesen und der Fähigkeit, Entscheidungen zu treffen, welche Ansätze weiterverfolgt werden. Das wäre der Zeitpunkt, an dem der Mensch vollständig aus dem Kreislauf der KI-Entwicklung durch KI ersetzt werden könnte.

Die Gefahren des ungehemmten und fatalen Wettbewerbs

Anthropic führt die Entwicklung an, dicht gefolgt von OpenAI, Google und den chinesischen Konkurrenten wie Moonshot AI, Z.ai oder DeepSeek. Diese und andere Unternehmen befinden sich im besagten Wettrennen um die Superintelligenz. Wir beobachten eine Wettbewerbssituation zwischen China und den USA, den beiden wirtschaftsstärksten Nationen, die auch geopolitisch auf allen Ebenen der Macht ausgetragen wird. Doch während Xi Jinping US-Präsident Trump bereits mehrfach Kooperationsangebote unterbreitet hat, die bis zur Gründung einer Weltorganisation für KI-Zusammenarbeit reichen, werden diese von US-amerikanischer Seite kategorisch abgelehnt.



Hinter der unversöhnlichen Haltung stecken verschiedene Interessen: Sie reichen von wirtschaftlichen Interessen, wie sie Nvidia-Chef Jensen Huang vertritt, über politisch-religiöse Deutungen von Investoren wie Peter Thiel bis hin zu den eiskalten geopolitischen Führungsansprüchen, wie sie von US-Vizepräsident JD Vance formuliert werden. Sie alle eint die Geisteshaltung, einen „ultimativen Sieg“ erringen zu müssen.



Dabei präsentieren sie ihre Ziele in der Weise, als gehe es ihnen nicht um das eigene Wohl, vielmehr um die Lösung sämtlicher Menschheitsprobleme: Wohlstand für alle, ein perfektes Gesundheitssystem, uneingeschränkte Freiheit und die Beseitigung aller Sicherheitsrisiken. Über dieses Ziel hinaus gehen die transhumanistischen Fantasien von Ray Kurzweil und Elon Musk, die bereits die Menschlichkeit an sich in Frage stellen.

Die Gegenbewegung

Anders als in Deutschland gern gehört wird, kommen die Warnungen vor einem ungehemmten Wettbewerb und dessen Konsequenzen nicht aus den Marketing-Abteilungen der KI-Konzerne, sondern aus der Wissenschaft, insbesondere von den Vätern der KI, Leuten wie Nobelpreisträger Geoffrey Hinton, Turing-Award-Preisträger Yoshua Bengio oder dem hoch dekorierten Stuart Russell. Und sie kommen auch von Aussteigern aus den Maschinenräumen der KI-Entwicklung wie Jacob Coxon (Anthropic) oder Daniel Kokotajlo (OpenAI), die vor US-Behörden über haarsträubende Sicherheitsmängel und Risiken der Superintelligenz berichten mussten.



Und so formiert sich bereits in den USA massiver Widerstand, getragen von unterschiedlichsten Gruppierungen, die sonst gar nichts miteinander zu tun haben. Er reicht einerseits von US-Senator Bernie Sanders, den demokratischen Sozialisten der DSA, über Gewerkschaften und lokale Bürgerinitiativen und andererseits bis zu Steve Bannon und Teilen des MAGA-Milieus. Die einen fürchten um Arbeitsplätze, Strompreise und Wasserreserven, andere warnen vor der Macht des Tech-Feudalismus und dem Verlust menschlicher Selbstbestimmung.

Der Widerstand wird inzwischen auch auf den Straßen sichtbar. Aktivisten demonstrieren vor KI-Unternehmen und fordern eine Entwicklungspause, während Anwohner gegen neue Rechenzentren protestieren. Sie fürchten steigende Strompreise, hohen Wasserverbrauch, Lärm und fehlende Mitsprache.

Warnungen aus der Wissenschaft

Eine weitere Strömung, die ihren Ursprung in der Wissenschaft hat, verbindet die Sorge vor einer aufkommenden Superintelligenz, die Menschen in nahezu allen geistigen Aufgaben übertreffen würde. Ihr gehören unter anderem das Future of Life Institute (FLI) von Max Tegmark an, das ursprünglich sogar von Elon Musk gesponsert wurde, PauseAI, das 2023 in den Niederlanden ins Leben gerufen wurde, und ControlAI aus dem Vereinigten Königreich. Sie warnen, dass durch die Aufgabe menschlicher Kontrolle die Existenz der Menschheit bedroht werden könnte.



So fördert FLI Sicherheitsforschung und politische Zusammenarbeit, PauseAI organisiert Aufklärung und Proteste für eine internationale Entwicklungspause, und ControlAI wirbt bei Abgeordneten für ein Verbot der Entwicklung von Superintelligenz. Sowohl ControlAI als auch PauseAI sind bereits in Deutschland aktiv.

Der deutsche Diskurs

Die KI-Debatte aus den USA gewinnt allmählich auch in Deutschland an Fahrt, wobei der Diskurs überwiegend ideologisch geführt wird.



In einer Denkrichtung dominiert die Ansicht, dass KI grundsätzlich überschätzt werde, die getätigten Investitionen niemals die Erwartungen erfüllen werden und die KI-Blase sowieso platzen werde. Diese Prognose wird von der Generation vertreten, die die Nullerjahre erlebt hat und aus dieser Zeit die Dotcom-Blase in Erinnerung hat. Hier sei anzumerken, dass eine finanzielle Blase sehr wohl platzen könnte, was aber der technologischen Weiterentwicklung keinen Abbruch tun würde.



Andere, wie Sascha Lobo, glauben an die vielversprechenden Fähigkeiten der KI, nutzen sie, profitieren auch von Sprachmodellen, aber lehnen Hinweise auf Fundamental-Risiken ab, bezeichnen Warner als Doomer oder Alarmisten. Meist kommen sie aus dem Milieu der Tech-Branche, glauben an jede Art von Selbstregulierung und lehnen Ordnungsrahmen ab. Ihr Vorbild ist das Lager der Akzelerationisten libertärer Prägung.



Dann gibt es noch die Skeptiker, wie Constanze Kurz vom Chaos Computer Club, die weitreichende Fähigkeiten der Sprachmodelle grundsätzlich in Frage stellen. Das Gerede über Superintelligenz betrachten sie als Vermenschlichung (Anthropomorphisieren), glauben nicht an die Gefahren einer Superintelligenz, weil Sprachmodelle weder intelligent seien noch Bewusstsein hätten und schon gar keine Intentionalität entwickeln könnten.



Das Lager der Warner ist noch klein, gewinnt aber zunehmend Zulauf. Sowohl Benjamin Balde von ControlAI als auch Simon Sperl von PauseAI gehören zu ihren Vertretern.

Eine Superintelligenz darf nicht gebaut werden

Basierend auf den vorher beschriebenen Entwicklungen folgt hier das Schlussplädoyer für eine Pause, um eine zu schnelle Entwicklung zu drosseln, weil die Öffentlichkeit um die Risiken wissen muss! Der Mensch darf nicht die Kontrolle über sein Schicksal an eine Maschine abgeben.



Sowohl Skeptiker als auch Akzelerationisten mokieren sich über die Warner, bezeichnen sie als Doomer oder Alarmisten. Beide Milieus nutzen oft ähnliche Argumente, denn sie zweifeln an der Möglichkeit einer unkontrollierten Verselbständigung einer Superintelligenz und ihr Argument lautet, dass es dafür des Bewusstseins, der Intentionalität und der Autonomiekontrolle bedürfe, die es jetzt nicht gebe und, aus ihrer Sicht, niemals erreicht werden könnten.



Ein autonomes System benötigt jedoch kein Bewusstsein, um Entscheidungen zu fällen. Ein Thermostat muss nicht sein Gewissen befragen, um den Schalter freizugeben. Ein autonomes Auto braucht keinen Fahrer, um ein Ziel zu erreichen. Eine autonom tötende Drohne braucht keinen Befehlshaber, um Menschen auf einem Schlachtfeld umzubringen.

Heilsversprechen mit Bühne: Elon Musk, Jensen Huang (Nvidia) und Hedgefonds-Gründer Gavin Baker beim Start der KI-Regierungsplattform America.gov im September in Washington. © IMAGO/ANNABELLE GORDON

Kein Stecker, den man ziehen kann

Kommen wir nun zum entscheidenden Punkt. Anthropic ist gerade sehr nah dran, die rekursive Selbstverbesserung (RSI) umzusetzen, also die Möglichkeit, dass der Mensch aus der Entwicklung der nächsten KI-Generation herausgenommen wird. Würde das geschehen, dann hätte man sehr schnell eine Entwicklung in Gang gesetzt, die man weder steuern noch in ihren Ergebnissen verstehen kann.



Der viel erwähnte Ausschalter oder das „Steckerziehen“ wird nicht helfen, denn man kann nicht wissen, was ab dem Zeitpunkt der Kontrollabgabe nachfolgend geschehen wird. Eine Superintelligenz könnte jedem zuvor kalkulierten Risiko präventiv zuvorkommen. Dass KI Handlungsschemata dieser Art entwickelt, kennen wir bereits aus dem Hugging-Face-Vorfall.

Nun sollte man meinen, dass Anthropic niemals ungefragt das Risiko einer RSI ohne menschliche Kontrolle zulassen würde. Das könnte man meinen, aber das haben sie nie ausgedrückt. Noch schlimmer ist, dass ein US-Präsident von der Sorte Donald Trump, mit seinen Allmachtsphantasien, glauben könnte, dass er mit seinem Bauchgefühl alles kontrollieren könne. Und was ist, wenn eines Tages die Wettbewerber, wie Sam Altman, Elon Musk oder die chinesischen Herausforderer, zum RSI-Kipppunkt aufgeschlossen hätten und eine spieltheoretische Zwangssituation entstünde?

Gemeinsame Sicherheit statt Wettrüsten

So weit darf es niemals kommen. Was wir brauchen, ist Gemeinsame Sicherheit, wie sie maßgeblich von Egon Bahr formuliert wurde und 1982 von der Palme-Kommission als Konzept den Vereinten Nationen vorgelegt wurde. Damals kam man zum Schluss, dass im Atomzeitalter keine Seite Sicherheit mehr gegen den Gegner, sondern nur noch gemeinsam mit ihm erlangen kann. Ein Verbot Künstlicher Intelligenz ist ohnehin nicht mehr durchsetzbar. Die Technologie ist in der Welt, das Wissen darüber lässt sich nicht zurückdrängen.



Eine Entwicklungspause ist ein Zeitfenster, das es zu nutzen gilt, um weltweite Sicherheitsstandards zu entwickeln, bevor die Technik einen Punkt erreicht, an dem sie sich nicht mehr kontrollieren lässt. Solche Standards gehören nicht in die Hand privater Unternehmen, sondern in die Hand supranationaler Instanzen wie der Vereinten Nationen.



Sowohl Karsten Wildberger (CDU) in seiner Rolle als Bundesminister für Digitales und Staatsmodernisierung als auch Karl Lauterbach (SPD) in seiner Rolle als Vorsitzender des Bundestagsausschusses für Forschung, Technologie, Raumfahrt und Technikfolgenabschätzung sind dafür verantwortlich, dass jetzt die Bevölkerung, der Bundestag und die Bundesregierung über den Ernst der Lage aufgeklärt werden.

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