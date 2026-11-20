Freie Sicht auf die Havel und ein schmaler Grünstreifen direkt vor den Wohnhäusern – eigentlich könnte die Lage der sogenannten Havelwelle idyllischer kaum sein. Doch an der Kaimauer gleich vor ihrer Haustür ist einigen Anwohnern davon nur noch wenig geblieben.



Auf mehreren heruntergekommenen Booten leben offenbar dauerhaft wohnungslose Menschen. Anwohner beklagen Müll am Ufer und im Wasser. Aus einem Ofenrohr auf einem der kleinen Schiffe steigt Rauch auf. Hinzu kommen Berichte über Bedrohungen und Übergriffe. Von der Stadt Potsdam fühlen sich die Betroffenen alleingelassen.

Boote vor dem Balkon, Ärger vor der Haustür

Seit rund vier Jahren würden immer wieder verwahrloste Boote vor ihren Balkonen liegen, wie zwei Bewohnerinnen der Havelwelle berichten. Inzwischen hätten sie sich wegen der Zustände mehrfach an die Hausverwaltung, Wasserschutzpolizei und verschiedene Behörden der Stadt Potsdam gewandt. Eine dauerhafte Lösung sei bislang jedoch ausgeblieben.

„Nur durch das vehemente Handeln einer Bewohnerin, die Schreiben an das Ordnungsamt, Umweltamt und das Bauamt gerichtet hatte, gelang es durch die Hilfe des letzteren Amtes, dass wir als Bewohner zumindest einige Monate ohne vermüllte Boote vor unseren Fenstern verleben konnten“, schreibt eine der beiden Nachbarinnen in einer der Berliner Zeitung vorliegenden Mail vom 19. November.



Doch die Ruhe habe nicht lange angehalten.

Seit Monaten lägen nun erneut Boote am Kai, auf denen „junge Leute dauerhaft wohnen“ und offenbar „keiner geregelten Arbeit nachgehen“. Die Anwohnerinnen berichten von herumliegenden Müllsäcken, Hundekot und öffentlichem Urinieren. Von Alkohol- und Drogenkonsum ist die Rede. Hinzu komme eine „starke Rauchbelästigung“ durch einen Holzofen auf einem der Boote, weshalb sie ihre Fenster zeitweise geschlossen halten müssten.

0:09

In der Mail wird auch die Frustration über das Behördenpingpong deutlich. Wiederholt habe man das Ordnungsamt verständigt, das zuletzt jedoch an das Umweltamt verwiesen habe. Von dort seien die Beschwerden wiederum an das Bauamt weitergeleitet worden. Die Anwohnerin hat den Eindruck, dass sich letztlich niemand dafür verantwortlich fühlt.



„Sollte die Stadt weiterhin so untätig bleiben, ist absehbar, dass weitere Obdachlose auf dem Wasserweg oder auf anderen Wegen in die Stadt kommen werden“, schreibt sie.

Tatsächlich könnte die Lage an der Havelwelle auch mit der Situation im benachbarten Berlin zusammenhängen. Auf bestimmten Wasserstraßen der deutschen Hauptstadt ist das längerfristige Anlegen von Booten nur mit behördlicher Erlaubnis gestattet, andernorts sogar grundsätzlich untersagt. Möglicherweise weichen deshalb einige Menschen ins benachbarte Potsdam aus. Ob dies auch auf die Bewohner der Boote an der Havelwelle zutrifft, ist allerdings unklar.

Für die Boote an der Kaimauer vor der Havelwelle fühlt sich keine Behörde verantwortlich. © Privat

Die Beschwerden der beiden Bewohnerinnen beschränken sich allerdings nicht auf die zunehmende Verschmutzung von Havel, Grünfläche und näherer Umgebung. Nach eigenen Angaben müssten die beiden Bewohnerinnen und ihre Nachbarn immer wieder zurückgelassenen Unrat einsammeln und entsorgen.



Am 27. September soll es dabei zu einem Übergriff gekommen sein. Eine der beiden Frauen berichtet, sie habe auf der Grünfläche vor ihrem Balkon Müll eingesammelt und auf eines der Boote zurückgelegt, weil dieser mutmaßlich von dort stammte. Daraufhin sei eine Bewohnerin der Boote an Land gekommen, habe sie festgehalten, beleidigt und gedroht, ihr einen Besuch abzustatten. Erst durch das Eingreifen von Passanten habe sie den Ort unverletzt verlassen können.



Anschließend habe sie Anzeige bei der Polizei erstattet. Nach ihrer Darstellung nahmen die Beamten den Vorfall auf und suchten die beschuldigte Frau an ihrem Boot auf. Zum Stand möglicher Ermittlungen liegen der Redaktion keine Informationen vor.

Das „Versagen“ der Potsdamer Stadtverwaltung

Mittlerweile beschäftigt der Bootsstreit auch die Potsdamer Politik. Nachdem sich die Anwohnerinnen an die Bundestagsabgeordnete Saskia Ludwig (CDU) gewandt hatten, schaltete sich deren Büro ein und suchte den Kontakt zur Stadtverwaltung. In einer Pressemitteilung vom 5. November machte Ludwig die Beschwerden öffentlich und warf der Verwaltung vor, nicht ausreichend darauf reagiert zu haben.



Ihre Kritik richtete die CDU-Politikerin direkt an die parteilose Oberbürgermeisterin Noosha Aubel und die für Ordnung, Sicherheit, Soziales und Gesundheit zuständige Beigeordnete Brigitte Meier. Ludwig forderte eine Überprüfung der Boote, die Reinigung der betroffenen Flächen sowie ein abgestimmtes Vorgehen von Ordnungsamt und Sozialdiensten.

Zustimmung wird geprüft...

Auf Nachfrage der Berliner Zeitung erklärt Ludwig, dass sie es als ihre Pflicht betrachte, die wiederholten Beschwerden der Anwohner und der Hausverwaltung öffentlich zu machen. „Es geht nicht um die pauschale Verurteilung Einzelner, sondern um das Versagen der Stadtverwaltung, auf Hinweise zu reagieren“, so die CDU-Politikerin. Die Zustände an der Kaimauer sowie die Sorgen der Anwohner dürften nicht unter den Tisch gekehrt werden.

Oberbürgermeisterin Aubel selbst war nach Angaben aus Ludwigs Büro spätestens seit dem 16. Oktober über die Beschwerden informiert. Eine inhaltliche Reaktion sei zunächst ausgeblieben. Nach Ludwigs öffentlicher Kritik habe schließlich die Stadtverwaltung im Auftrag der Oberbürgermeisterin geantwortet.

Gegenüber dem Tagesspiegel wies eine Stadtsprecherin den Vorwurf der Untätigkeit jedoch zurück. Bereits am 20. Oktober habe eine Kontrolle stattgefunden. Dabei seien drei festgemachte Boote festgestellt worden, von denen zwei offenbar zum Wohnen genutzt würden.



Verschmutzungen oder Lärmbelästigungen hätten die Mitarbeiter bei diesem Termin nicht beobachtet. Allerdings sei ein unerlaubt benutzter Einweggrill gelöscht worden. Auch die Straßensozialarbeit habe sich bereits mit der Situation befasst und fahre den Ort regelmäßig an.



Ludwigs Büro widerspricht der Darstellung entschieden, wonach keine größeren Missstände festgestellt worden seien, und verweist auf aktuelle Videoaufnahmen – die auch der Berliner Zeitung vor liegen und unter anderem Rauchentwicklung an einem der Boote zeigen.

Stadt prüft Rechtmäßigkeit der Liegeplätze

Allerdings sind die Vorwürfe unter den Anwohnern offenbar nicht ganz unumstritten. Wie die Märkische Allgemeine berichtet hatte, konnten andere Bewohner die Beschwerden über Müll nicht bestätigen. Auch ein Reporter der Zeitung habe bei einem Ortstermin keine entsprechenden Verschmutzungen festgestellt. Ob die Boote an der Kaimauer liegen dürfen, wird nach Angaben der Stadt noch geprüft.

Zwischen dem Gerümpel auf den Booten leben offenbar dauerhaft wohnungslose Menschen. © Privat

Für Aubel kommen die Beschwerden in einer politisch angespannten Situation. Seit Monaten beschäftigt eine Serie teils schwerer Gewalttaten durch Jugendgruppen die brandenburgische Landeshauptstadt. Raubüberfälle, Körperverletzungen und Bedrohungen haben eine Debatte über die Sicherheitslage ausgelöst.



Zwar ist der Streit an der Havelwelle mit diesen Vorfällen nicht gleichzusetzen. Doch auch hier steht die Frage im Raum, wie die Stadt auf Beschwerden über mutmaßliche Bedrohungen und Übergriffe reagiert. Die beiden Anwohnerinnen sehen ihre Sorgen bislang nicht ausreichend berücksichtigt. Die Boote liegen weiterhin an der Kaimauer.

Die Namen der beiden Anwohnerinnen sind der Redaktion bekannt. Zu ihrem Schutz werden sie nicht genannt.

Ihre Meinung ist uns wichtig. Senden Sie uns Ihr Feedback zu diesem Artikel an: briefe@berliner-zeitung.de

Lesen Sie mehr zum Thema