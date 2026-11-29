Am Donnerstag kam die überraschende Nachricht - Helge Schneider will aufhören. Richtig, der inzwischen 71-jährige Komiker (nicht Comedian, wichtiger Unterschied!) denkt tatsächlich an seinen Abschied. Fast unglaublich, wenn man sich die Schaffenskraft Helges anguckt. Ein kurzer Abriss der letzten drei Jahre:
Konzert
Die wunderbare Welt des Helge Schneiders - im ausverkauften Tempodrom
Helge Schneider denkt ans Aufhören. Im ausverkauften Berliner Tempodrom zeigt der Komiker, warum ein Abschied von der Bühne so schmerzlich wäre.
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Der 71-jährige Musiker und Komiker Helge Schneider beginnt 2027 die womöglich letzte Tournee: „Der letzte Versuch! Seine erste großartige Abschiedstournee“.
© Christoph Hardt/Imago